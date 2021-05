Đất Xanh Premium phân phối nhà phố One Palace 2 pháp lý hoàn chỉnh

Dân trí Nhà phố thương mại One Palace 2 trung tâm quận 12 trở thành tâm điểm thu hút giới đầu tư trong giai đoạn hiện tại bởi tiến độ nhanh, pháp lý hoàn chỉnh.

Thời điểm tốt để đầu tư bất động sản

Trong bối cảnh, thị trường vàng đang dần "hạ nhiệt", chứng khoán cũng liên tục "dao động" thì dòng tiền đầu tư đang dần chuyển hướng sang bất động sản với tâm điểm là sản phẩm nhà phố xây sẵn tại các khu vực có quỹ đất tốt, cùng hạ tầng phát triển mà tiêu biểu là quận 12 - một "ngôi sao đang lên" trên thị trường bất động sản tại Hồ Chí Minh. Đây được đánh giá là kênh đầu tư an toàn, tiềm năng sinh lời cao và ít chịu biến động về giá như những kênh đầu tư trên.

Theo số liệu của JLL Việt Nam, trong giai đoạn 2015-2020, giá bán căn hộ ở thị trường sơ cấp tại TP.HCM có mức tăng từ 9-13% hàng năm, trong khi sản phẩm nhà liền thổ ghi nhận mức tăng cao hơn, trung bình khoảng 17% một năm.

Khu Nhà Phố Thương Mại One Palace 2 do Đất Xanh Premium phân phối, ngay trung tâm Quận 12, với 3 mặt view sông và đối diện công viên 150ha.

Điều đó cho thấy nhà liền thổ xây sẵn, bao gồm nhà phố liền kề và nhà phố thương mại có khả năng sinh lời đáng để cân nhắc. Đặc biệt tại TP.HCM đang trong thực trạng quỹ đất hạn hẹp, nhà phố có giá trị vừa phải dưới 5 tỷ đồng đang hấp dẫn người mua hơn bao giờ hết, một phần là do ngân sách phù hợp, tính thanh khoản cao, lãi suất cho vay đang giảm. Chính vì vậy, theo nhận định từ một số chuyên gia, khách hàng chọn đầu tư vào phân khúc nhà phố thương mại thời điểm này đang sở hữu nhiều lợi thế hơn.

One Palace 2: Tiến độ xây dựng nhanh - Pháp lý minh bạch

Sở hữu ví trí "vàng", One Palace 2 hội tụ trọn vẹn những ưu điểm vượt trội "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", trở thành một khu phố thương mại "độc tôn" ngay trung tâm Quận 12 với tiềm năng phát triển, giá trị sinh lời cao trong tương lai. One Palace 2 tọa lạc ngay trên trục đường ven kênh Thạnh Xuân, liền kề tuyến đường Hà Huy Giáp - tuyến đường huyết mạch của Quận 12. Ngoài việc chiếm giữ vị trí then chốt, nơi giao thoa của những trục đường huyết mạch kết nối toàn thành phố, nhà phố One Palace 2 còn được bao bọc xung quanh bởi hệ thống tiện ích nội và ngoại khu đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, giải trí, lẫn giáo dục ưu việt của các cư dân thành đạt.

One Palace 2 sở hữu phong cách thiết kế tân cổ điển Châu Âu sang trọng, cùng kết cấu tối ưu không gian vừa có thể ở, vừa có thể kinh doanh. Ảnh: nhà mẫu One Palace 2

Với phong cách thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển Châu Âu sang trọng, tinh tế, nhà phố thương mại với phiên bản giới hạn chỉ có 106 sản phẩm được thiết kế tối ưu không gian, đáp ứng tối đa công năng sử dụng cho khách hàng. One Palace 2 sở hữu 3 mặt view sông, xét về yếu tố phong thủy, các bất động sản gần sông-nước sẽ mang lại sự phồn thịnh cho gia chủ; liền kề là công viên rộng 150ha - "lá phổi xanh" thanh lọc không khí trong lành, kiến tạo nên một không gian thoáng mát, hòa quyện cùng thiên nhiên.

Bên cạnh thiết kế đẳng cấp, One Palace 2 còn mang lại "giá trị thật" cho khách hàng khi sở hữu pháp lý minh bạch, sổ hồng riêng từng căn đảm bảo hoàn toàn cho dòng tiền đầu tư cũng như tự cân đối lợi nhuận từ việc kinh doanh.

One Palace 2 là lựa chọn đầu tư tốt nhất khi sở hữu Pháp lý minh bạch - Tiến độ nhanh chóng, với giá bán tốt trong cùng phân khúc

Hiện nhà phố thương mại One Palace 2 ra mắt thị trường với mức giá hợp lý chỉ từ 4,8 tỷ/căn, bàn giao thô/hoàn thiện tùy vào nhu cầu khách hàng, thanh toán linh hoạt. Ngân hàng BIDV và FINA hỗ trợ cho khách hàng vay lên đến 70%. Trong bối cảnh, quỹ đất hiện nay vô cùng khan hiếm và nguồn cung về phân khúc bất động sản liền thổ luôn hạn chế thì One Palace 2 là lựa chọn vô cùng tốt cho tất cả khách hàng trong giai đoạn này.

Trường Thịnh