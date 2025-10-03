Đại Phúc - điểm đến mới của giới đầu tư bất động sản tại Thái Nguyên

Đại Phúc - “Hạt nhân” đô thị của Thái Nguyên

Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dư địa tăng trưởng, trong đó Đại Phúc được định vị là cực tăng trưởng phía Tây. Sự xuất hiện này không chỉ mở rộng biên độ phát triển đô thị mà còn góp phần tái cân bằng không gian kinh tế, tạo thế liên kết chặt chẽ giữa khu vực công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ. Đây là bước đi quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực của miền Bắc.

Với nền tảng kinh tế xã hội và tự nhiên sẵn có, xã Đại Phúc định hình hai tâm phát triển chiến lược. Một là khu vực Hồ Núi Cốc, nơi được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái cấp quốc gia vào năm 2030, trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế dịch vụ và văn hóa trong giai đoạn tiếp theo của tỉnh.

Hai là khu vực Hùng Sơn cũ, nay là trung tâm hành chính mới của xã Đại Phúc, đô thị giữ vai trò trung tâm kết nối các cực phát triển kinh tế, có sẵn dân cư, hạ tầng an sinh xã hội và là trung tâm giao thương đã phát triển từ lâu, cùng hệ thống giao thông đa vùng hoàn chỉnh. Sự kết hợp giữa sức hút du lịch của Hồ Núi Cốc và nội lực kinh tế của Hùng Sơn tạo nên cặp song hành, mở đường cho một diện mạo đô thị bứt phá.

Hùng Sơn - đô thị còn nhiều dư địa phát triển của Thái Nguyên (Ảnh: Tân Thái Holdings).

Theo định hướng quy hoạch, Hùng Sơn sẽ là “điểm neo” trên bản đồ bất động sản Thái Nguyên nhờ vị trí lõi đô thị. Nằm ngay trung tâm mạng lưới hạ tầng kết nối liên vùng, nơi vừa thừa hưởng nền kinh tế bản địa vững chắc, vừa đón nhận dòng chảy dân cư và dịch vụ mới, kết nối thuận lợi với các trục giao thông lớn cùng tiềm năng phát triển đô thị hóa, hứa hẹn đưa Hùng Sơn trở thành điểm đến hút giới đầu tư.

Bên cạnh lợi thế về vị trí, Hùng Sơn còn sở hữu những yếu tố nâng tầm giá trị bất động sản. Với nền tảng hạ tầng dịch vụ tiện ích sống đầy đủ, mật độ dân cư đông đúc, thu nhập dân cư cao, khu vực này đáp ứng nhu cầu ở thật lẫn khai thác thương mại. Đây là điểm khác biệt giúp bất động sản Hùng Sơn có tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Centrix City Đại Phúc - nơi đáng sống và đầu tư tại Hùng Sơn

Tại Hùng Sơn, Tân Thái Holdings triển khai khu đô thị Centrix City Đại Phúc với quy mô hơn 20ha, được định vị như một dấu ấn diện mạo mới cũng như chuẩn sống hiện đại ngay trong lòng trung tâm.

Centrix City Đại Phúc sở hữu vị trí chiến lược khi nằm tại trung tâm Hùng Sơn, tiếp cận nhanh chóng tới các khu vực phát triển trọng điểm khác của Thái Nguyên, đồng thời thừa hưởng đầy đủ tiện ích từ mạng lưới kinh tế - xã hội sẵn có. Đây là điểm khác biệt quan trọng giúp dự án đảm bảo sự tiện lợi và tính kết nối cao, đáp ứng cả nhu cầu ở thật lẫn đầu tư lâu dài.

Centrix City Đại Phúc hứa hẹn là khu đô thị đáng sống ngay tại Hùng Sơn (Ảnh: CĐT).

Centrix City Đại Phúc được quy hoạch bài bản theo tiêu chuẩn đô thị mới, với đa tầng tiện ích đã phát triển và vận hành hoàn chỉnh chú trọng đến chất lượng và trải nghiệm cộng đồng. Dự án mang đến chuỗi tiện ích nội khu hiện đại như công viên cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng đồng, trường học, khu thương mại dịch vụ…

Vị trí ngay liền kề chợ trung tâm, điểm giao thương lớn nhất khu vực, nơi những dãy hàng quán tấp nập, là lợi thế giúp hình thành tuyến phố thương mại sôi động và gia tăng giá trị khai thác kinh doanh. Toàn bộ chiến lược phát triển dự án được định hình để tạo dựng một cộng đồng cư dân văn minh, nơi mỗi gia đình vừa an tâm tận hưởng cuộc sống xanh, an toàn, vừa nắm trong tay cơ hội khai thác giá trị thương mại từ lợi thế vị trí trung tâm.

Centrix City Đại Phúc còn nằm trong hệ sinh thái bất động sản của Tân Thái Holdings, bảo chứng cho chất lượng, pháp lý và giá trị gia tăng. Với sự kết hợp của ba yếu tố: sự tiện lợi trong kết nối, chất lượng cộng đồng cư dân, giá trị tài sản bền vững, dự án hứa hẹn mang đến là chốn an cư, tài sản chiến lược.

