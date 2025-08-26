Đại lộ nghìn tỷ đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tạo sức bật cho bất động sản Tây Thủ đô

Bố trí tái định cư, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

Theo Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, đại lộ Tây Thăng Long là một trong những trục giao thông chiến lược, kết nối từ khu vực Tây Hồ và phía Bắc cầu Thăng Long tới Sơn Tây, khai thông không gian đô thị về phía Tây.

Hiện tại, đại lộ đã cơ bản hoàn thành đoạn từ nút giao với đường Văn Tiến Dũng (khu liên cơ quận Bắc Từ Liêm cũ) đến gần sông Nhuệ (phường Đông Ngạc). Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương mới, nút thắt giải phóng mặt bằng đoạn từ sông Nhuệ đến nút giao đường Vành đai 3 (đối diện công viên Hòa Bình) đang dần được tháo gỡ. Cụ thể, tại phường Đông Ngạc, khu tái định cư rộng 4,3ha đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng. UBND phường đã kiến nghị UBND TP Hà Nội ra văn bản chấp thuận để giao đất tái định cư cho người dân.

Khu đất tái định cư 4,35ha đã sẵn sàng đón người dân về ở để bàn giao mặt bằng cho dự án (Ảnh: CĐT).

“Khi có văn bản của các cơ quan có thẩm quyền cho phép, xác định khu tái định cư, chúng tôi sẽ vận động nhân dân thực hiện điều tra, kiểm đếm, lên phương án đền bù và giải phóng mặt bằng trong thời gian 3-4 tháng”, ông Nguyễn Văn Hách, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc, TP Hà Nội, cho biết.

Còn ở xã Ô Diên, khu đất nông nghiệp từ Vành đai 3.5 tới kênh Đan Hoài đã cơ bản được giải tỏa xong. Chính quyền xã đang tiến hành thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng khu tái định cư để bàn giao đất cho 117 hộ bị thu hồi đất. Khu tái định cư này nằm ở vị trí trung tâm xã, gần trường liên cấp và kết nối hạ tầng thuận tiện, nên nhận được sự đồng thuận cao từ người dân.

Việc người dân sẵn sàng chuyển đến khu tái định cư mới và bàn giao mặt bằng sẽ mở đường cho việc hoàn tất giải phóng mặt bằng đoạn dài 700m từ Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng trong tháng 10. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để thông xe tuyến Tây Thăng Long đúng kế hoạch vào quý II/2026.

Đại lộ Tây Thăng Long thông xe vào quý II/2026 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Vinhomes Wonder City tới Tây Hồ chỉ còn 15 phút (Ảnh: CĐT).

Hạ tầng mở đường cho bất động sản khu Tây phát triển

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược như đại lộ Tây Thăng Long đang tạo lực hút mạnh mẽ cho thị trường bất động sản khu Tây Hà Nội. Trong bức tranh này, các dự án quy mô lớn, tiện ích đồng bộ như Vinhomes Wonder City không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng, mà còn đóng vai trò cộng hưởng, góp phần nâng tầm giá trị cả khu vực.

Được quy hoạch trên quy mô 133,4ha, cung cấp cho thị trường hơn 2.200 sản phẩm thấp tầng, Vinhomes Wonder City được định vị là thành phố của những trải nghiệm thượng lưu. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ thu hút lượng lớn cư dân trung, thượng lưu, kéo theo nhu cầu thực tế về dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế, giải trí…

Theo giới chuyên gia, sự cộng hưởng giữa hạ tầng giao thông và đại đô thị "all-in-one" (tất cả trong một) là yếu tố then chốt để hình thành vùng đô thị mới. Hạ tầng tốt giúp dự án tăng giá trị, trong khi dự án lớn lại kéo theo sự đầu tư mạnh mẽ vào tiện ích, dịch vụ và mạng lưới giao thông kết nối. Chính quy mô và sức hút của Vinhomes Wonder City sẽ là một bảo chứng cho tiềm năng phát triển lâu dài của trục phát triển chiến lược này.

Dòng sản phẩm The 8:120 Collection - Thương phố nhà vườn thế hệ mới, đang gây chú ý trên thị trường phía Tây Hà Nội (Ảnh: CĐT).

Khi toàn tuyến thông xe, những khu vực có đại dự án như Vinhomes Wonder City được hưởng lợi kép từ cú hích hạ tầng và tiện ích đồng bộ.

Đây là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư đi trước một bước nhằm chiếm lợi thế về vị trí và giá mua, đồng thời hưởng biên độ sinh lời khi đại lộ Tây Thăng Long về đích vào quý II/2026 - trùng thời điểm đại đô thị bắt đầu đi vào vận hành.