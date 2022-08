Đại đô thị biển Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire hút giới nhà giàu phía Nam

Các "kỳ quan đô thị"

Thị trường bất động sản đang ghi nhận sự thay đổi mạnh mẽ "khẩu vị" của khách hàng. Với nhiều người, mua nhà không chỉ để sở hữu không gian bị giới hạn trong 4 bức tường mà còn là cảnh quan, môi trường sống xung quanh. Đặc biệt, với giới thượng lưu, nhà giàu, các dự án được tìm kiếm phải đáp ứng được các tiêu chí "đẹp, độc, lạ", giúp thỏa mãn nhu cầu thể hiện đẳng cấp cá nhân.

Tại TPHCM, do quỹ đất hạn chế, thị trường ngày càng khan hiếm các đại đô thị cùng lúc tích hợp được nhiều tiêu chí thời thượng. Do đó, để bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu của mình được bổ sung thêm các sản phẩm xứng tầm, hướng nhìn của các nhà đầu tư đã được mở rộng về các tỉnh, thành khác, không giới hạn về khoảng cách địa lý. Trong đó, nổi bật là Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire mới ra mắt hơn 3 tháng qua ở phía Đông Hà Nội.

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire tạo tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản thủ đô ngay sau khi ra mắt.

Được xem là "miền đất hứa" đầy tiềm năng, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire hấp dẫn khi được bảo chứng bởi uy tín và tiềm lực của chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là dự án có quy mô lớn nhất hiện nay của Vinhomes, gồm đầy đủ các loại hình sản phẩm, với số lượng dồi dào, mang tới nhiều lựa chọn cho khách hàng.

"Kỳ quan" Royal Wave Park độc đáo khiến khách hàng phương Nam không khỏi choáng ngợp.

Điểm nhấn nổi bật khiến đại đô thị chinh phục được khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên là các "kỳ quan đô thị mới" được kiến tạo với đẳng cấp. Sau thành công ở Vinhomes Ocean Park giai đoạn 1 với "thành phố biển hồ" sở hữu nhiều danh hiệu kỷ lục, giai đoạn 2 của dự án tiếp tục tạo tiếng vang khi xây dựng thành công Tổ hợp Công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park quy mô lên tới 18 ha.

Những con sóng trong tổ hợp có thể cao tới 3m, được bao quanh bởi hồ nước mặn quy mô hàng đầu châu Á Laguna rộng tới hơn 9,3ha và công viên cát Sandy Park hơn 10.000 m2 tạo nên khung cảnh không khác gì những vùng biển đẹp nhất phương Nam. Hiện thực hóa được "điều không tưởng", chủ đầu tư khiến nhiều khách hàng phải trầm trồ, choáng ngợp và không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu cuộc sống đầy màu sắc tại đây.

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire được quy hoạch theo phong cách resort 5 sao, không chỉ mang tới trải nghiệm từ các tiện ích mà còn tạo được cảm xúc ngay từ cảnh quan. Từng chi tiết nhỏ nhất ở đây đều mang sắc màu, hơi thở như ở các "thiên đường du lịch biển", khiến cư dân luôn có cảm giác là mình đang được sở hữu kỳ nghỉ dưỡng bất tận dài tới 365 ngày trong năm.

Dịch vụ đẳng cấp, chất sống thượng lưu

Tổ hợp Công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park chỉ là một mảnh ghép của bức tranh miền nhiệt đới đầy sức sống trong lòng Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Các mảnh ghép còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng để có thể đi vào vận hành trong thời gian sớm nhất, gồm Công viên trung tâm Empire Park rộng tới hơn 7,5 ha; Công viên ven kênh Silk Park dài hơn 2,6 km quy tụ hàng loạt tiện ích độc đáo mới mẻ. Hai công trình này dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12, mang tới cơ hội sống xanh thời thượng cho cư dân.

Vinhomes đang xây dựng một quần thể tiện ích đẳng cấp có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire.

Đan xen ở 8 phân khu là hàng chục công viên được xây dựng theo các chủ đề khác nhau. Đây không chỉ là những mảng xanh quan trọng, kéo cuộc sống của các chủ nhân tinh hoa lại gần hơn với thiên nhiên, cây cỏ, mà còn tích hợp trong đó mạng lưới các sân vận động, vườn thiền, máy tập gym, bể bơi hay sân chơi trẻ em...

Bệnh viện Vinmec Health Resort đẳng cấp 5 sao với 18 căn biệt thự lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Là một "đô thị 15 phút", mọi nhu cầu sẽ đều được đáp ứng ngay tại chỗ mà cư dân không phải ra khỏi phạm vi dự án. Trong đó, hệ thống trường học liên cấp Vinschool sẽ khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 8/2023; tháng 12/2023, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall quy mô bậc nhất Việt Nam dự kiến sẽ khai trương; Bệnh viện Vinmec Health Resort đẳng cấp 5 sao với 18 căn biệt thự lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam có kế hoạch khai trương vào tháng 7/2024… Sự hiện diện của hệ sinh thái các dịch vụ chất lượng quốc tế của tập đoàn Vingroup sẽ càng khiến cho cuộc đua săn tìm sản phẩm hàng hiệu của giới nhà giàu phương Nam tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire thêm sôi động.