Cư dân Vinhomes Grand Park sắp có sân tập golf ngay trong khu đô thị

Đặc quyền đẳng cấp

Nhu cầu với bộ môn thể thao golf tại Việt Nam đang ngày càng lớn khi tầng lớp thượng lưu, doanh nhân thành đạt gia tăng nhanh chóng. Theo thống kê của The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) và dữ liệu toàn cầu của National Golf Foundation, từ năm 2015 đến năm 2022, số lượng người chơi golf (golfer) tại Việt Nam đã tăng gấp 4 lần, từ 25.000 người lên khoảng 100.000 người và dự kiến đạt khoảng 300.000 người vào năm 2025.

Với nhiều golfer, việc có những sân tập đẳng cấp quốc tế để có thể tập luyện mọi lúc, mọi nơi là rất quan trọng. Vì vậy, sân tập golf gồm 2 tầng, 36 chỗ (slots) đang được chủ đầu tư Vinhomes cấp tập triển khai tại đại đô thị Vinhomes Grand Park đang được cư dân tại đây mong chờ để có cơ hội luyện tập ngay tại nhà, suốt 365 ngày/năm. Đây được xem là tiện ích đặc quyền của đại đô thị đáng sống này.

Sân tập golf 2 tầng, 36 slots khi đi vào vận hành sẽ mang đến một tiện ích đẳng cấp, thời thượng cho cư dân Vinhomes Grand Park.

"Tôi và ông xã đều yêu thích tập golf, vừa để tăng cường sức khỏe, vừa giao lưu với bạn bè hay tiếp khách khi có dịp, nhưng tính chất công việc bận rộn nên ít khi tập được. Việc có thêm sân tập golf ngay tại dự án nằm ngoài mong đợi của chúng tôi. Có được sân này thì tôi có thể tập golf bất cứ lúc nào mình thích mà không phải xách gậy đi xa", chị Nguyễn Như Thảo, cư dân Vinhomes Grand Park, chia sẻ

Sân tập golf đẳng cấp khi đi vào vận hành hứa hẹn sẽ kiến tạo bức tranh cuộc sống đa trải nghiệm cho Vinhomes Grand Park. Tiện ích thượng lưu này không chỉ là tiền đề mở ra một cộng đồng golfer đến từ các cư dân, mà còn thu hút lượng du khách, các golf thủ khác đến tập luyện, giao lưu.

Chinh phục cư dân bằng hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ riêng có

Bên cạnh đặc quyền riêng với sân tập golf thượng lưu, cư dân Vinhomes Grand Park còn được rèn luyện thể thao mọi lúc mọi nơi với hàng trăm máy tập gym tại công viên trung tâm cùng tổ hợp sân tennis, các sân cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, các vườn tập dưỡng sinh được phân bổ khắp dự án. Cùng với đó, 13 bể bơi ngoài trời mang phong cách nghỉ dưỡng giúp cư dân tận hưởng lối sống nghỉ dưỡng suốt 365 ngày trong năm.

Hệ tiện ích thể thao đa dạng toàn diện gồm sân tennis, sân cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, hồ bơi… tại Vinhomes Grand Park.

"Gia đình chúng có thể luân phiên lựa chọn những môn thể thao mình yêu thích, phù hợp với từng lứa tuổi. Đặc biệt sắp tới khi sân tập golf hoàn thiện, cùng với hệ sinh thái hiện hữu, cư dân như được trải nghiệm du lịch golf khi vừa có thể tập luyện, vui chơi kết hợp ăn uống lẫn mua sắm tại chính nới mình ở", anh Bùi Đình Trung, một cư dân của Vinhomes Grand Park, cho biết.

Theo anh Trung, sau những phút giây luyện tập , cư dân có thể tản bộ giữa công viên trung tâm 36 ha - lá phổi xanh khổng lồ, quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Không gian này sẽ tạo nên sự thư thái, sảng khoái, giúp cư dân cân bằng và tái tạo nguồn năng lượng.

Gia đình tận hưởng những giây phút đáng nhớ bên nhau giữa mảng xanh.

Hoặc nếu bụng thấy cồn cào, phố ẩm thực với gần 100 gian hàng sẽ là địa chỉ lý tưởng để cư dân ghé đến. Tổ hợp hơn 50 chòi BBQ ngay trong công viên cũng là lựa chọn thú vị để các gia đình tận hưởng những phút giây đầm ấm, tràn ngập tiếng cười bên nhau.

Sắp tới đây, bộ đôi tiện ích Vincom - trung tâm thương mại được xây dựng theo chủ đề "Park-in-mall" (công viên trong khu mua sắm) - và VinWonders - "vũ trụ giải trí" - đồng loạt đi vào hoạt động sẽ đưa Vinhomes Grand Park trở thành điểm đến triệu trải nghiệm, triệu niềm vui.

Phố ẩm thực với gần 100 gian hàng thu hút đông đảo cư dân, du khách đến trải nghiệm.

Cùng với đó, cư dân sẽ được khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện cũng triển khai mô hình "y tế tận nhà", mang đặc quyền chăm sóc sức khỏe mọi nơi, mọi lúc cho cư dân.

Ngoài ra, tòa tháp văn phòng hạng A mở ra không gian làm việc thông minh và hiện đại cũng đang được triển khai xây dựng. Đại đô thị đồng thời đã và đang được chủ đầu tư bổ sung thêm các trường học quốc tế, gia tăng các tuyến VinBus nối liền đại đô thị với các khu vực trung tâm thành phố, đầu tư vào các giá trị sống xanh vững bền cũng như các hoạt động phát triển cộng đồng.

Trên diện tích lên tới 271ha của đại đô thị, mỗi cư dân và du khách đến với Vinhomes Grand Park đều có thể tìm cho mình những không gian riêng đáp ứng mọi nhu cầu, sở thích. Sân tập golf thời thượng sắp ra mắt càng góp phần khẳng định sự khác biệt của đại đô thị xanh - thương mại dịch vụ - giải trí hàng đầu TPHCM này.