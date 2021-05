Công viên khoáng nóng Onsen Fuji: Tâm điểm kho báu đất Tổ

Dân trí Công viên khoáng nóng Onsen Fuji nằm ngay trên lõi khoáng nóng của huyện Thanh Thủy, đất Tổ Phú Thọ. Nơi được đánh giá có nguồn khoáng nóng tốt nhất với những công dụng tuyệt vời trong chăm sóc sức khỏe.

Suối khoáng nóng - món quà quý giá từ mẹ thiên nhiên

Suối khoáng nóng là mạch nước ngầm hình thành do nước mưa, nước sông hồ thấm xuống đất, ngấm qua các tầng địa chất và được làm nóng bởi địa nhiệt của lớp vỏ Trái Đất. Do đặc tính tự nhiên, suối khoáng nóng sở hữu nhiều yếu tố vô cùng giá trị trong việc chăm sóc sức khỏe, đó là: thủy trị liệu, nhiệt trị liệu và khoáng trị liệu. Cũng vì vậy, từ lâu suối khoáng nóng đã trở thành nơi nghỉ dưỡng không thể thiếu của người dân Nhật Bản và là nét văn hóa đặc sắc xứ Phù Tang.

Người Nhật quan niệm rằng tắm suối khoáng nóng là cách thanh tẩy cơ thể và làm mới tâm hồn. Đây cũng là bí quyết giúp họ thư giãn tinh thần, cải thiện sức khỏe, gìn giữ nét thanh xuân, kéo dài tuổi thọ.

Suối nước nóng mang đến những tác dụng tuyệt vời trong chăm sóc sức khỏe và được coi là bí quyết sống lâu của người Nhật

Khoáng nóng Thanh Thủy - báu vật từ lòng đất Tổ

Suối khoáng nóng Thanh Thủy được hình thành từ đứt gãy sâu dưới lòng đất, nơi giao nhau với đứt gãy phương tây bắc - đông nam, dọc theo sông Đà, đoạn thuộc địa phận huyện Thanh Thủy với diện tích trên 1km2.

Quần thể Tổ hợp vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy bao gồm cả Công viên khoáng nóng - do Công ty CP Dịch vụ Du lịch Onsen Fuji làm chủ đầu tư - tọa lạc ngay trên chính lõi trung tâm của nguồn khoáng nóng Thanh Thủy. Nơi chứa nguồn khoáng dồi dào nhất và chất lượng tốt nhất khu vực.

Quần thể nghỉ dưỡng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy rộng 4,4ha tọa lạc ngay trên lõi khoáng nóng của huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ở miền Bắc Việt Nam có 4 địa phương sở hữu nguồn khoáng nóng nổi tiếng. Có thể kể đến là suối khoáng nóng Kim Bôi (Hòa Bình), nước trong song có mùi H2S rất khó chịu. Nhiệt độ dao động từ 33 - 40 độ C, thích hợp tắm vào ngày ấm áp hoặc hơi se lạnh, không phù hợp tắm vào mùa đông.

Suối khoáng nóng Quang Hanh (Quảng Ninh) có nhiệt độ từ 80 - 92 độ C, chứa hàm lượng khoáng cao, dễ say ngất khi tắm lâu. Suối khoáng nóng Mỹ Lâm (Tuyên Quang), nhiệt độ từ 69 - 75 độ C, có mùi H2S. Dù sở hữu chất lượng nguồn khoáng tốt, nhưng nhiệt độ ban đầu khá cao nên suối khoáng nóng ở các khu vực Quang Hanh, Mỹ Lâm đều không thể tắm trực tiếp, để sử dụng phải pha chế.

Tại Thanh Thủy, nguồn khoáng nóng được đánh giá là vượt trội hơn cả, không màu, không mùi, nhiệt độ lý tưởng dao động từ 37 - 53 độ C có thể tắm quanh năm và tắm trực tiếp nguồn khoáng từ trong lòng đất.

Dựa vào lợi thế đó, Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Sơn Hải (Công ty trực thuộc Chủ đầu tư Onsen Fuji) đã bơm trực tiếp khoáng nóng từ nguồn sâu dưới lòng đất vào từng khu tắm. Cách làm giúp bảo toàn chất lượng và giá trị chăm sóc sức khỏe quý hiếm của khoáng nóng Thanh Thủy.

Sơn Hải cùng Trung tâm chăm sóc người có công là hai đơn vị duy nhất được Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp phép khai thác thăm dò khoáng nóng tại Thanh Thủy.

Chất lượng khoáng nóng tại Wyndham Lynn Times Thanh Thủy được đánh giá là chứa hàm lượng cao các khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Các khoáng chất như Cacbonat giúp mở các mạch máu, cải thiện sự lưu thông máu trong cơ thể, chữa chứng tăng huyết áp và các bệnh về tim mạch. Sulfua giúp chữa nhiễm trùng da, viêm da và những vấn đề về hô hấp. Clorua có tác dụng tốt cho những người bệnh khớp, rối loạn chức năng sau phẫu thuật. Boron giúp cho tăng cơ, tăng hoạt động trí não và chắc xương. Ngoài ra còn có các khoáng chất như Natri, Kali, Magie,.. đều là các vi khoáng giá trị, hỗ trợ tốt cho hệ tim mạch và xương khớp. Đặc biệt, khoáng nóng nơi đây được kiểm nghiệm chứa chất Radon, có tác dụng tuyệt vời trong việc trị liệu, phục hồi sức khỏe và tầm soát ung thư.

Nguồn khoáng nóng tại Wyndham Lynn Times Thanh Thủy có sự tương đồng với khoáng nóng tại chân núi Phú Sĩ, Nhật Bản, do đó đã chiếm được sự ưu ái và trở thành lựa chọn sử dụng của những người Nhật tỉ mỉ và kỹ tính. Minh chứng là Tập đoàn Daiwa của Nhật Bản đã mua buôn 500 căn hộ khách sạn tại Tổ hợp để giới thiệu và phân phối tới khách hàng nội địa.

Công viên khoáng nóng Onsen Fuji là một phần nằm trong quần thể nghỉ dưỡng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy và liền kề Khu căn hộ nghỉ dưỡng gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng, hơn 2100 căn hộ, sở hữu hơn 50 tiện ích 5 sao. Nơi đây hứa hẹn là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách khi ghé đến và tận hưởng kỳ nghỉ tại Công viên. Dự án được kiến tạo bởi Onsen Fuji, một trong những doanh nghiệp uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, phát triển Bất động sản, Thương mại, Dịch vụ gắn liền với nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Tập trung khai thác thế mạnh tài nguyên thiên nhiên theo hướng hiện đại bền vững và góp phần quảng bá du lịch các địa phương, Onsen Fuji hiện đang là đối tác tin cậy của nhiều Tập đoàn, tổ chức uy tín trên toàn quốc và thế giới đặc biệt là Mỹ và Nhật Bản. Tổ hợp vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy Địa chỉ: Bảo Yên - Thanh Thủy - Phú Thọ Hotline: 0911 26 7272

Trường Thịnh