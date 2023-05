Công ty ở Quảng Ninh gây bất ngờ về tỷ suất sinh lời

Văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính gửi lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Bất động sản BIM (BIM Land) - một thành viên của BIM Group - cho thấy công ty có hoạt động kinh doanh không thua gì những doanh nghiệp niêm yết lớn trong ngành hiện nay.

Thậm chí, công ty có trụ sở ở Quảng Ninh này còn vượt hàng loạt ông lớn về khả năng sinh lời. Cụ thể, thời điểm cuối năm 2022, tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với vốn chủ sở hữu (ROE) ghi nhận mức 0,26 (tương đương 26%). Cuối năm 2021, chỉ số trên ở mức 0,37 lần (tương đương 37%).

Trong khi đó, tỷ suất ROE của Công ty cổ phần bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) là 15,09%. Những công ty bất động sản lớn khác hầu hết ghi nhận ROE dưới 10%.

Chi tiết hơn, năm 2022, doanh nghiệp cho biết đạt lãi sau thuế 1.745 tỷ đồng, giảm 15,6% so với mức lãi 2.068,8 tỷ đồng của năm 2021.

Con số trên tương đương với mức 1.714 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty Đầu tư và phát triển - Công ty cổ phần (Becamex - mã chứng khoán: BCM) trong năm 2022.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2022 là 6.622,6 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 là 2,86 lần. Như vậy nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 tương ứng là 18.940,6 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả cuối năm 2021 là 3,33 lần, do đó nợ phải trả tương đương mức 18.458,2 tỷ đồng. So với năm 2021, nợ phải trả của năm 2022 tăng nhẹ 2,6%.

Từ những dữ liệu này, có thể tính ra tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận cuối năm 2022 là 25.563,2 tỷ đồng, tăng 6,5% so với mức 24.005,1 tỷ đồng cuối năm 2021.

Nếu so sánh với quy mô tài sản tương đương, lãi sau thuế của công ty đến từ tỉnh Quảng Ninh vượt Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH), Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG).

Theo dữ liệu từ HNX, tháng 12/2020, BIM Land phát hành lô trái phiếu tổng trị giá 1.000 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm với kỳ hạn 3 năm. Đến tháng 5/2021, công ty phát hành lô trái phiếu quốc tế với tổng trị giá 200 triệu USD, lãi suất 7,75% với kỳ hạn 5 năm.

Thông tin Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, doanh nghiệp địa ốc này thành lập năm 2011, người đại diện pháp luật là ông Đoàn Quốc Huy. Ông Huy là con trai của nhà sáng lập BIM Group Đoàn Quốc Việt.

Theo thông tin tự giới thiệu, hiện BIM Land có quỹ đất hơn 5,6 triệu m2 tại Quảng Ninh, Phú Quốc, Hà Nội, Ninh Thuận, Lào... Một số dự án có thể kể đến như Intercontinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phu Quoc, Park Hyatt Phu Quoc Residence, Intercontinental Residences Halong Bay.