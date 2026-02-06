Công thức giúp Vinhomes Grand Park tăng giá trị trên thị trường bất động sản

Thương hiệu bảo chứng đầu tư bền vững

Theo Báo cáo "Vietnam 100 2025" của Brand Finance, công ty tư vấn định giá thương hiệu có trụ sở tại London (Anh), Vinhomes tiếp tục giữ ngôi vương trong lĩnh vực bất động sản với 1,64 tỷ USD, thuộc top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

Từ lâu, Vinhomes là cái tên bảo chứng cho sự thành công của các dự án bất động sản, qua lịch sử gia tăng giá trị trên thị trường.

Cụ thể, ở phân khúc thấp tầng, dữ liệu giá từ Batdongsan.com.vn cho thấy, bất động sản Vinhomes luôn giữ được mức tăng ấn tượng, tối thiểu 10%/năm. Tại những dự án có hạ tầng khu vực và hệ tiện ích nội khu hoàn thiện gần như đồng thời, tốc độ tăng giá vượt xa mức trung bình, có thể kể đến như Vinhomes Riverside (Hà Nội) hay Vinhomes Imperia (Hải Phòng).

Ở phân khúc cao tầng, hiệu suất tăng giá cũng được ghi nhận theo chiều hướng tương tự. Các đại đô thị Vinhomes Royal City, Vinhomes Symphony, Vinhomes Times City tại Hà Nội tăng trung bình lần lượt 19,2%/năm, 20,6%/năm và 22,4%/năm.

Tại TPHCM, Vinhomes Central Park là trường hợp tiêu biểu cho mối quan hệ giữa hạ tầng và giá trị bất động sản. Ở thời điểm mở bán, dự án công bố mức giá khoảng 45 triệu đồng/m², được xem là cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, trong vòng một thập kỷ, việc mở rộng trục Nguyễn Hữu Cảnh - Điện Biên Phủ và tuyến Metro số 1 đi vào vận hành, giá thứ cấp tại đây đã tăng đáng kể.

Vinhomes Central Park đã tăng giá đáng kể so với giá ban đầu 45 triệu đồng/m2 (Ảnh: CĐT).

Lịch sử phát triển các dự án Vinhomes cũng cho thấy, sản phẩm thường trải qua nhiều nấc thang tăng giá, không chỉ theo thị trường chung mà còn theo tiến độ bàn giao, tiện ích dự án và hạ tầng khu vực. Khi đại đô thị đưa vào khai thác đồng bộ về hạ tầng, tiện ích và có cộng đồng cư dân hiện hữu, bất động sản thường chuyển sang chu kỳ tăng trưởng mới với tốc độ nhanh hơn và nền tảng giá trị bền vững hơn.

Thời điểm hội tụ các động lực tăng giá tại Vinhomes Grand Park

Nếu Vinhomes Central Park cần hơn 10 năm để hình thành đầy đủ các yếu tố tạo giá trị, thì Vinhomes Grand Park đang bước vào thời điểm mà các động lực tăng giá cùng lúc xuất hiện chỉ trong khoảng 2-3 năm.

Cụ thể, các công trình giao thông chiến lược đồng loạt về đích trong giai đoạn 2025-2026, trong đó, Metro số 1 đã vận hành ổn định, Vành đai 3 dự kiến thông xe toàn tuyến, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được mở rộng và sân bay Long Thành chuẩn bị bước vào khai thác giai đoạn 1. Sự kết nối đồng thời này tạo nên một nền tảng hạ tầng hiếm có, rút ngắn đáng kể thời gian tích lũy giá trị của Vinhomes Grand Park.

Vinhomes Grand Park đã là nơi an cư của hơn 70.000 cư dân, sở hữu bộ sưu tập tiện ích đa dạng (Ảnh: CĐT).

Song song với hạ tầng khu vực, hệ tiện ích nội khu tại Vinhomes Grand Park đã hoàn thiện, và tiếp tục được bổ sung. Trong đó, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park vận hành ổn định, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, giải trí, ẩm thực.

Phòng khám Vinmec trong lòng Vincom, 2 trường học Vinschool mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục tiêu chuẩn quốc tế, gia tăng giá trị an cư cho các gia đình. Hệ thống công viên trung tâm, chuỗi công viên chủ đề, khu thể thao, sân tập luyện… phân bổ đan xen ngay dưới chân các khu nhà ở, tiếp tục nâng tầm chuẩn sống cư dân.

Trong tương lai, Vinhomes Grand Park sẽ có thêm tòa tháp văn phòng 45 tầng, Bệnh viện đa khoa Vinmec, bến du thuyền cao cấp…. Nhờ bộ sưu tập tiện ích đa dạng, đại đô thị nhanh chóng thu hút nhiều người đến an cư. Sau 5 năm phát triển, đại đô thị đã có hơn 70.000 cư dân về sinh sống, qua đó hình thành nền tảng thanh khoản ổn định và sức hấp dẫn trên thị trường.

Giá căn hộ cao cấp của Vinhomes Grand Park đang ở mức cạnh tranh (Ảnh: CĐT).

So với các đại đô thị Vinhomes đã đi trước, cùng mặt bằng giá hiện tại trên thị trường TPHCM, đơn giá của Vinhomes Grand Park vẫn đang nằm ở giai đoạn khởi đầu của chu kỳ tăng trưởng mới. Khi hạ tầng đô thị và liên vùng hoàn thiện chỉ trong 2-3 năm, sự dịch chuyển của dân cư, thương mại theo các trục kết nối chiến lược sẽ tạo dư địa tăng trưởng rộng hơn về thời điểm lẫn quy mô.

Với nhà đầu tư dài hạn và người mua ở thực có tầm nhìn, Vinhomes Grand Park đang tái hiện công thức thành công quen thuộc của Vinhomes trong một bối cảnh mới - tốc độ phát triển nhanh hơn và giá trị được tích lũy trong thời gian ngắn hơn. Đây chính là tiền đề để đại đô thị bước vào giai đoạn gia tăng giá trị và bền vững trong dài hạn.