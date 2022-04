Cơ hội thể hiện đẳng cấp khi sở hữu dinh thự triệu đô Van Phuc Mansion

Cái giá của sự kết nối cộng đồng

Với mức phí thành viên cao ngất ngưỡng và điều kiện tuyển chọn gắt gao, nhưng các nhà tài phiệt, doanh nhân tìm cách đăng ký vào những câu lạc bộ thượng lưu. Chẳng hạn, để vào được các câu lạc bộ như CORE, Silencio, Cercle de Lorraine, Hurlingham, The Club at The Ivy… ngoài phí đăng ký còn có phí duy trì thành viên hàng năm lên đến hàng chục nghìn USD.

Tuy nhiên, không hẳn rộng tay chi tiền là đủ. Câu lạc bộ R360 đã dứt khoát từ chối 2 vị tỷ phú vì không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, dù họ sẵn sàng trả phí 60.000 USD/năm.

Có thể thấy, khoản tiền để được bước chân vào hàng ngũ thượng lưu không nhỏ, nhưng "suất đầu tư" ấy rất đáng giá. Theo nhiều chuyên gia, cộng đồng thượng lưu mang đến nhiều giá trị cho thành viên. Mối dây kết nối của cộng đồng sẽ mở ra những cơ hội mới cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đây cũng là sự công nhận địa vị xã hội bởi một tổ chức uy tín và danh tiếng.

Các dinh thự bên sông Sài Gòn - dòng sản phẩm hướng đến việc thể hiện vị thế cho những gia chủ thượng lưu (Ảnh: Vạn Phúc City).

Có một thực tế đáng mừng là số lượng triệu phú USD ngày càng gia tăng nhanh chóng ở Việt Nam. Báo cáo mới nhất của Knight Frank cho thấy có khoảng 19.500 triệu phú USD và ước tính trong giai đoạn 2020-2025 sẽ tăng thêm 32%.

Nhu cầu và sự sẵn sàng chi trả của tầng lớp này ngày càng cao, đặc biệt là nơi an cư phải hội tụ những giá trị đẳng cấp về vị trí, cảnh quan, tiện ích và cộng đồng. Theo Expat Insider, Việt Nam đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng nhu cầu sở hữu nhà của giới thượng lưu châu Á, sau Singapore và đứng thứ 14 toàn thế giới.

Bất chấp dịch bệnh và những biến động của thị trường, phân khúc bất động sản hạng sang vẫn có sự phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, do hạn chế quỹ đất nội đô ở Hà Nội, TPHCM, nguồn cung sơ cấp nghiêng về căn hộ hạng sang, còn biệt thự, dinh thự có số lượng rất ít ỏi và mức giá liên tục lập đỉnh.

Do đó, việc Van Phuc Group tung ra 27 dinh thự giới hạn Van Phuc Mansion đã gây chú ý trên thị trường. DKRA Vietnam - đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm cho biết: "Van Phuc Mansion có mức giá không dễ chịu, nhưng rất hợp lý. Hợp lý với những giá trị gần như độc tôn trên thị trường hiện tại và hợp lý với mặt bằng giá ngày càng leo thang của bất động sản hạng sang. Sản phẩm đã được hoàn chỉnh pháp lý và sẵn sàng sổ đỏ trao tay".

Van Phuc Mansion: Phiên bản giới hạn của Vạn Phúc City

Van Phuc Mansion tọa lạc trong Vạn Phúc City - bán đảo 198 ha đã hiện hữu và là đại đô thị lớn thứ nhì toàn thành. Với mật độ xây dựng chỉ 40% và tổng vốn đầu tư 3 tỷ USD, Vạn Phúc City là một trong những khu đô thị sinh thái đáng sống hàng đầu cả nước.

Vạn Phúc City là một trong những đô thị sinh thái đáng sống hàng đầu với hệ tiện ích quốc tế (Ảnh: Vạn Phúc City).

Giữ vị trí đắc địa mặt tiền sông Sài Gòn và trực diện bến du thuyền Dragon Bay, Van Phuc Mansion mang phong cách kiến trúc tân cổ điển sang trọng, được quy hoạch riêng biệt bởi cụm trường học quốc tế, club house và hệ thống công viên xung quanh. Bến du thuyền Dragon Bay là tiện ích riêng có tại phân khu này, phục vụ cho một phong cách sống khác biệt.

Bên cạnh đó, Van Phuc Mansion còn thừa hưởng loạt tiện ích ấn tượng của Vạn Phúc City như hồ Đại Nhật, kênh Sông Trăng, 15 công viên, bệnh viện quốc tế 17 chuyên khoa, 10 trường học các cấp, 10 phức hợp thương mại, an ninh - bảo vệ 24/7… Sắp tới đây, đại đô thị sẽ tiếp tục khánh thành công trình nhạc nước 16 ha bên hồ Đại Nhật và quảng trường Diamond hoành tráng. Đồng thời, công viên nước Ocean World 6,8 ha với sức chứa 5.000 người cũng đang được triển khai.

Cộng đồng chủ nhân Van Phuc Mansion vừa có thể tận hưởng những tiện ích riêng biệt, vừa thừa hưởng toàn bộ tiện ích vượt trội của Vạn Phúc City (Ảnh: Vạn Phúc City).

Với sức hút của Vạn Phúc City, dinh thự Van Phuc Mansion đã thu hút đông khách hàng quan tâm tìm hiểu, theo DKRA Luxury (thành viên của DKRA Vietnam) - đơn vị triển khai kinh doanh. Toàn khu đô thị chỉ có 27 dinh thự cao cấp nhất. Sự giới hạn này hứa hẹn sẽ chọn lọc ra một cộng đồng tương đồng về địa vị, đẳng cấp, tư duy và quan điểm sống.

Cũng theo DKRA Luxury, cơ hội gia nhập cộng đồng thượng lưu Van Phuc Mansion càng trở nên cạnh tranh bởi chương trình ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng cần thanh toán 10% đợt đầu, thời gian kéo dài lên đến 24 tháng hoặc chiết khấu 7% khi thanh toán nhanh. Trong giai đoạn này, khách hàng còn được tặng gói thiết kế nội thất trị giá 300 triệu đồng.