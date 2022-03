Cơ hội sở hữu xe BMW trị giá 6,8 tỷ đồng dành cho chủ nhân căn hộ The Marq

Tất cả khách hàng đã ký hợp đồng mua bán hoặc thuê dài hạn (đối với người nước ngoài) đều được mời tham dự sự kiện Hội nghị khách hàng The Marq 2022 diễn ra vào ngày 12/3/2022 tại khuôn viên khu căn hộ The Marq (29B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM). Tại sự kiện này, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà giá trị như vàng miếng SJC, đặc biệt là cơ hội sở hữu chiếc xe sang hiệu BMW-X7-xDrive40i trị giá 6,8 tỷ đồng. Chủ đầu tư cho biết, các giải thưởng này được trao cho chủ nhân may mắn như một cách tôn vinh giá trị của căn hộ hạng sang The Marq cũng như vị thế của chủ nhân.

Cơ hội sở hữu chiếc BMW X7 sang trọng dành cho cư dân khi tham gia buổi lễ bốc thăm trúng thưởng (Ảnh: An Khang).

Phát triển bởi Hongkong Land và An Khang, The Marq là dự án căn hộ hạng sang sở hữu vị trí đắc địa tại lõi trung tâm quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Bao gồm 515 căn hộ hạng sang có diện tích đa dạng 1-4 phòng ngủ, với tầm nhìn ôm trọn vẻ đẹp của thành phố, dự án được thiết kế sang trọng với trần cao ấn tượng cùng các tiện ích xứng tầm, mang đến phong cách sống đẳng cấp cho chủ nhân.

Tại giải thưởng bất động sản châu Á - Thái Bình Dương (APPA) diễn ra vào ngày 7/9/2020 ở York (Anh), The Marq đã được vinh danh với 3 giải thưởng: Tòa nhà cao tầng tốt nhất, Tòa nhà cao tầng có kiến trúc tốt nhất và Dự án căn hộ tốt nhất. Giải thưởng góp phần khẳng định đẳng cấp, uy tín và vị thế của Hongkong Land và An Khang trên thị trường quốc tế.

Lối thiết kế đầy tính nghệ thuật là một trong những điểm nổi bật tại căn hộ The Marq (Ảnh: An Khang).

Đây cũng là một trong vài dự án hiếm hoi ở lõi trung tâm hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi mở bán trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung căn hộ tại khu vực này. Khác với một số dự án cùng phân khúc trên thị trường, The Marq thu hút người mua nhà bằng chính sách bàn giao hoàn thiện với trang thiết bị thông minh và hiện đại từ các thương hiệu danh tiếng thế giới như bếp điện từ Kuppersbusch, thiết bị nhà tắm Duravit, Hansgrohe, Axor....

Bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế do tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, kéo theo sự chậm trễ tiến độ của nhiều dự án cùng phân khúc được triển khai cùng thời điểm tại trung tâm thành phố, The Marq vẫn được bàn giao đúng như cam kết của chủ đầu tư, mang lại sự tin tưởng và yên tâm cho người mua nhà.

"Điều này cho thấy uy tín của Hongkong Land không chỉ trong sứ mệnh kiến tạo nên những không gian sống sang trọng với chất lượng cao cấp, mà còn trong tiến độ bàn giao đúng hạn. Đây là những yếu tố quan trọng mà không phải nhà phát triển bất động sản nào cũng có thể đảm bảo, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Thông tin chi tiết về sự kiện, truy cập: https://themarq.com.vn/event-webinar/newhome-newluck/