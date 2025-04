Cơ hội sở hữu nhà sang tại TPHCM cho người trẻ

Người trẻ gặp khó với giấc mơ có nhà

Báo cáo diễn biến thị trường bất động sản nhà ở được hãng tư vấn Cushman & Wakefield công bố mới đây cho thấy phân khúc căn hộ tại TPHCM tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới, đạt 4.691 USD (gần 120 triệu đồng) mỗi m2, tăng 28% so với quý trước và tăng 47% so với cùng kỳ 2024. Đây là mức giá bình quân căn hộ cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay.

Nhiều người trẻ kỳ vọng tìm được chốn an cư ưng ý tại TPHCM.

Theo chuyên gia của Batdongsan.com.vn, việc tiếp cận nhà của người trẻ tại các thành phố lớn chưa bao giờ dễ dàng, nhất là trong bối cảnh quỹ đất khan hiếm, nguồn cung không theo kịp cầu như hiện tại. Với thời gian tích lũy ngắn của người trẻ, sở hữu nhà trong thực tế mặt bằng giá tăng ngày càng trở nên khó khăn.

Một loạt nguyên nhân được cho là đã góp phần đẩy giá nhà lên cao, như tình trạng cạn kiệt quỹ đất tại các đô thị, nhiều dự án vướng pháp lý, nguồn cung hạn chế, chủ yếu đến từ phân khúc cao cấp, chi phí phát triển dự án tăng cao, nhất là sau khi bảng giá đất mới được áp dụng.

Lời giải cho giấc mơ có nhà của người trẻ

Giữa bối cảnh căn hộ tầm trung dưới 3 tỷ đồng gần như vắng bóng khỏi thị trường, đại đô thị Vinhomes Grand Park chú trọng kiến tạo chất lượng sống cao của người trẻ. Tại đây, các dòng sản phẩm căn hộ có giá bán 40-80 triệu đồng/m2, đi kèm với nhiều chính sách cùng các gói vay dài hạn.

Nổi bật là The Beverly Solari, dự án được nhiều cá nhân và gia đình trẻ quan tâm lựa chọn với dòng sản phẩm căn hộ "Luxury sky-living", mang phong cách phóng khoáng đậm chất bờ Tây nước Mỹ. Ngoài mức giá từ 59 triệu đồng/m2, người mua còn có thể nhận nhà về ở ngay song song với việc nhận ngay sổ hồng. Theo chủ đầu tư Vinhomes, trong năm 2025, sẽ có 9.000 sổ hồng được trao tới cư dân Vinhomes Grand Park, trong đó có cư dân The Beverly Solari và The Beverly.

Dự án The Beverly Solari được nhiều cá nhân và gia đình trẻ quan tâm lựa chọn.

Vinhomes Grand Park còn kiến tạo đại đô thị đáng sống bậc nhất với quy hoạch đồng bộ trên quỹ đất rộng lớn 271ha. Mỗi cư dân được sở hữu 16m2 không gian xanh và tiện ích công cộng. Mọi nhu cầu sống, bao gồm học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, vui chơi giải trí… đều được đáp ứng nhờ hệ sinh thái Vingroup và tiện ích "all-in-one" (tất cả trong một) ngay trong lòng đại đô thị.

Bộ sưu tập tiện ích sống không ngừng được bổ sung để làm phong phú thêm cho đời sống cư dân. Cụ thể tới đây, đại đô thị sẽ có thêm phòng khám Vinmec tại tầng 2 Vincom Mega Mall; Vinschool hệ Cambridge và phố đi bộ ven hồ Wonder Boxes nằm trong công viên Grand Park…

Vinhomes Grand Park mang đến không gian sống trong lành, hệ tiện ích đẳng cấp.

Bên cạnh giá trị an cư, bất động sản tại Vinhomes Grand Park được đánh giá có nhiều dư địa tăng trưởng khi đại đô thị kết nối với nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đang hẹn ngày về đích.

Trong đó, đường vành đai 3 xuyên tâm dự án dự kiến thông xe toàn tuyến trước 30/6/2026, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ nửa đầu năm 2026… Những công trình này sẽ góp phần gia tăng tính kết nối liên vùng và các trục hướng tâm, đưa giá trị Vinhomes Grand Park gia tăng vượt trội.

Hội tụ giá trị sống mà người trẻ theo đuổi, Vinhomes Grand Park đang mang đến cơ hội giúp người trẻ biến giấc mơ sở hữu nhà thành hiện thực.