Cơ hội sở hữu căn hộ trung tâm Gia Lâm với giá dưới 2 tỷ đồng

Dân trí Dự án Hanhomes Blue Star mang đến nguồn cung căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng mỗi căn, trong bối cảnh nguồn cung nhà giá rẻ ở Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Mất cơ hội sở hữu nhà vì "đợi giá giảm rồi mới mua"

Nhiều người có tâm lý thận trọng và đợi giá nhà giảm rồi mới mua. Theo ý kiến từ nhiều chuyên gia bất động sản, mong muốn ấy khó thành hiện thực bởi giá nhà hiện nay tại các thành phố lớn "gần như chỉ tăng mà không có giảm". Sau biến động của đại dịch Covid-19, giá nhà lại càng tăng. Bởi dân cư sinh sống tại các thành phố lớn ngày càng tăng, nhu cầu sở hữu nhà ở cao, mà quỹ đất ngày càng hạn hẹp.

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III/2021, tại Hà Nội thị trường nhà ở đang diễn ra thực trạng đáng quan ngại khi thừa cung căn hộ cao cấp, thiếu cung căn hộ bình dân. Điều này khiến cho vấn đề giải quyết nhà ở cho người dân của Chính phủ càng thêm khó khăn.

Phối cảnh một dự án căn hộ tại Hà Nội (Ảnh: Handico 5).

Trong báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trong quý III/2021, tổng sản phẩm chào bán trên toàn thị trường đạt 5.886 sản phẩm, trong đó chủ yếu là căn hộ chiếm 5.141 sản phẩm. Lượng giao dịch đạt 1.745 sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 29,6%.

Sở Xây dựng cũng đánh giá, sức khỏe của thị trường bất động sản Hà Nội bị ảnh hưởng bởi Covid-19 khi lực cầu tiêu dùng có chút suy yếu, song lực đầu tư vẫn duy trì mạnh. Trong quý này, nguồn cung nằm ở vị trí thấp nhất so với cùng kỳ năm trước, trong đó thì nguồn cung căn hộ là chủ đạo. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là căn hộ trung và cao cấp. Căn hộ bình dân, giá thấp ngày càng chiếm tỷ trọng thấp.

Tình hình nguồn cung nhà ở như vậy khiến cho cánh cửa an cư tại Thủ đô của rất nhiều người ngày càng hẹp. Do đó, các chuyên gia đánh giá, với những ai có kế hoạch an cư thì điều quan trọng nhất chính là biết nắm bắt thời cơ, lựa chọn dự án phù hợp với nhu cầu tài chính.

Căn hộ thủ đô với giá dưới 2 tỷ đồng

Từng mệt mỏi về việc đi mua nhà, chị N.M.T đang làm việc tại quận Cầu Giấy chia sẻ năm trước, chị từng tìm hiểu căn hộ ở quận Cầu Giấy có giá 1,8 tỷ đồng. Nhưng thu nhập lúc đó chưa cao nên chị chưa dám liều. Đến khi chị tích cóp đủ tiền, quyết định mua nhà thì tìm "mờ cả mắt" cũng không tìm được căn hộ với số tiền dưới 2 tỷ đồng.

Một số dự án ở ngoại thành như Gia Lâm, Hoài Đức, Hà Đông… giá hiện tại cũng vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/ căn. Còn những dự án cự ly gần trung tâm hơn như Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm… thì tổng tiền một căn hộ 2 phòng ngủ cũng phải trên 3 tỷ đồng.

"May mắn vào lúc đó tôi được bạn bè giới thiệu dự án Hanhomes Blue Star mở bán vào tháng 1/2021. Gia đình tôi quyết định "xuống tiền" ngay một căn 2 phòng ngủ. Vị trí dự án ngay giữa trung tâm huyện Gia Lâm, từ đây tới chỗ làm chưa tới 30 phút. Tôi rất hài lòng vì mình đã lựa chọn căn hộ Hanhomes Blue Star", chị T chia sẻ.

Phối cảnh tổng quan dự án Hanhomes Blue Star (Ảnh: Handico 5).

Theo chị T, trong khi các dự án giá bình dân tại Hà Nội không còn, nếu còn thì cũng là các dự án đã bàn giao từ rất lâu, thì Hanhomes Blue Star có giá bán từ chủ đầu tư Handico 5 đưa ra chỉ từ 25 triệu đồng/m2. Giá này rẻ hơn nhiều so với các dự án ở trung tâm thủ đô. Đây là một mức giá lý tưởng cho người trẻ như chị muốn sở hữu nhà ở.

Hanhomes Blue Star nằm trong khu đất đấu giá 31 ha được xây dựng bởi chủ đầu tư Handico 5, căn hộ đã tiến hành cất nóc và dự kiến bàn giao nhà vào quý IV/2022 với đầy đủ tiện ích nội, ngoại khu.

Phối cảnh bên trong căn hộ tại dự án Hanhomes Blue Star (Ảnh: Handico 5).

Dự án còn sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay giữa "trái tim" Trâu Quỳ. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển vào khu vực trung tâm thủ đô hay kết nối với các tỉnh khác một cách dễ dàng như: Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng… Gia Lâm đang dần hoàn thiện hơn cơ sở hạ tầng, trở thành vùng kinh tế phát triển phía Đông trong tương lai, hứa hẹn sẽ trở thành nơi sống lý tưởng cho cư dân.

"Sở hữu vị trí đắc địa, giá cả hợp lý, tiện ích nội ngoại khu đầy đủ cùng lợi thế khu vực, Hanhomes Blue Star không chỉ là một tổ ấm mà còn là nơi để trở về sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nơi biến những giấc mơ an cư trở thành hiện thực", đại diện Handico 5 chia sẻ.

