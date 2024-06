Cơ hội sở hữu căn hộ The Fibonan với chính sách đột phá từ chủ đầu tư

Các phương án mua nhà được chủ đầu tư thiết kế để phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Chìa khóa mở cửa không gian sống sang

Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) đang dần hồi phục, đặc biệt là phân khúc chung cư tại các thành phố lớn, việc lãi suất ngân hàng tiếp tục được giữ ở mức thấp cùng các chính sách bán hàng mang tính kích hoạt của các chủ đầu tư đang góp phần giúp tâm lý người mua nhà cải thiện tích cực.

Tại khu vực phía Đông Hà Nội, An Phú Invest - chủ đầu tư dự án chung cư cao cấp The Fibonan vừa công bố áp dụng chính sách bán hàng mới mang tính đột phá, giúp khách hàng có thể sở hữu căn hộ hạng sang tại đây.

Cụ thể, khi mua căn hộ tại The Fibonan với hình thức thanh toán theo tiến độ, khách hàng cần có 20% giá trị căn hộ (GTCH), dự kiến từ 600 triệu đồng đã được ký ngay hợp đồng mua bán. Trong 15 tháng tiếp theo, khách hàng thanh toán tối mỗi đợt bình quân 3% GTCH. Số còn lại, khách hàng sẽ trả khi nhận bàn giao nhà và nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu. Người mua bằng vốn tự có theo tiến độ này và nhận bàn giao dự kiến vào quý I/2026 sẽ được chiết khấu 3% GTCH.

Bà Trần Thùy Dương - Giám đốc sàn Nam Hà Nội, Đất Xanh Miền Bắc - đơn vị phân phối độc quyền dự án The Fibonan cho biết: "Trong bối cảnh giá nhà biến động như hiện nay, nhiều khách hàng mong chờ chính sách bán hàng tốt từ phía chủ đầu tư. Do đó, phương thức thanh toán nhẹ nhàng, chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt của An Phú Invest đánh đúng tâm lý của khách hàng, giúp cởi trói họ khỏi các rủi ro từ thị trường, tối ưu dòng tiền và giảm tải gánh nặng tài chính khi mua nhà".

Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp dễ dàng hơn với chính sách bán hàng hấp dẫn (Ảnh: Đất Xanh Miền Bắc).

Đối với các khách hàng có nhu cầu vay vốn, ngân hàng sẽ hỗ trợ giải ngân cho vay 45% giá bán (đã bao gồm VAT) với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến 24 tháng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn tung ra hàng loạt ưu đãi như chiết khấu tới 7% giá trị căn hộ cho các khách hàng thanh toán sớm, quà tặng gói hoàn thiện bếp trị giá tới 100 triệu, miễn phí 2 năm quản lý dịch vụ…

"Chữa lành" ngay tại nhà với căn hộ resort The Fibonan

Tọa lạc tại phố Hướng Dương, kề cận Ecopark và Ocean Park, tòa tháp The Fibonan được chủ đầu tư An Phú Invest định vị là tổ hợp căn hộ cao cấp dành cho các cư dân tinh hoa khi kiến tạo không gian sống xanh, tiện ích nội khu ngoại khu đồng bộ, đáp ứng tất cả mọi nhu cầu từ vui chơi, giải trí, mua sắm, thể thao, giáo dục, y tế…

Tòa căn hộ cao cấp The Fibonan (Ảnh: An Phú).

Một trong số thế mạnh của The Fibonan là tầm nhìn 4 mặt thoáng đãng, không bị che chắn bởi tòa cao tầng; ôm trọn mặt sông Bắc Hưng Hải, đối diện Safari Gia Lâm, bao quanh là khu biệt thự Vườn Mai, hệ thống công viên 4 mùa, hồ thiên nga của Ecopark, xa hơn một chút là Ocean Park 1, 2...

Đồng thời, với lối thiết kế theo phong cách mở và được lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa bản địa đạt tỷ lệ vàng từ đơn vị thiết kế nổi tiếng Ong & Ong, các căn hộ tại The Fibonan 100% phòng khách đều có logia, 100% phòng ngủ đều có ánh sáng tự nhiên và thoáng đãng. Chất lượng căn hộ cũng được chủ đầu tư hoàn thiện tỉ mỉ, trau chuốt đến từng chi tiết với vật liệu hoàn thiện đều từ các thương hiệu nổi hàng đầu như: Hafele, Panasonic, American Standard, Hansgrohe, Daikin hoặc tương đương.

Các gia chủ còn được tận hưởng mỗi ngày hệ sinh thái nội khu đậm chất nghỉ dưỡng với nhiều tiện ích lần đầu tiên xuất hiện như: bể bơi sinh thái BioDesign công nghệ Ý; tổ hợp giải trí thư giãn trên cao (rooftop) với rạp chiếu phim ngoài trời, quầy bar ngoài trời, đài thiên văn; khu đỗ xe riêng cho nữ; an ninh 6 lớp và tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy chất lượng cao đáp ứng những quy định khắt khe nhất với hệ thống cảnh báo tự động, toàn bộ đường dây, ống đều được bọc chống cháy và bộ phận liên lạc kết nối trực tiếp 24/7 với cảnh sát phòng cháy 114.

Tầm nhìn ôm trọn thiên nhiên xanh từ The Fibonan (Ảnh: Đất Xanh Miền Bắc).

Nằm kề cận khu đô thị Ecopark, đối diện Vinpearl Land Safari và ôm trọn sông Bắc Hưng Hải, The Fibonan được thụ hưởng toàn bộ không gian sống trong lành cùng tiện ích đa trải nghiệm gồm hệ thống trường học - bệnh viện quốc tế, hệ thống công viên tới hơn 10ha, sân golf, các khu trung tâm văn hóa du lịch nổi tiếng của Thủ đô, các làng nghề và bảo tàng gốm Bát Tràng…

Đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí xanh - sang - chất - khỏe về một tổ ấm và giá bán lại khá dễ tiếp cận, các căn hộ tại The Fibonan thu hút nhiều khách hàng và nhà đầu tư ngay từ khi mới mở bán. Với chính sách bán hàng đột phá mới được ban hành, The Fibonan hứa hẹn trở thành dự án chung cư thu hút hàng đầu năm 2024.

