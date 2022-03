Cơ hội "hồi sinh" cho condotel nhờ lực đẩy từ du lịch và chính sách mới

Du lịch hồi phục bất động sản nghỉ dưỡng

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, cả nước đã đón và phục vụ 6,1 triệu lượt du khách nội địa và thu về lượng doanh thu ước tính hơn 25.000 tỷ đồng.

Đơn cử như Bà Rịa - Vũng Tàu, dịp Tết Nhâm Dần 2022 (từ 1/2-6/2), tỉnh đón hơn 420.000 lượt khách, tăng hơn 81% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 cả nước. Các khách sạn, resort có 90% lượng phòng bán hết chỉ trong 4 ngày Tết. Trong đó, tỷ lệ kín phòng ở huyện Xuyên Mộc đạt trên 95% công suất. Phân khúc cao cấp (từ 3 sao trở lên) đạt 97%. Những resort, khách sạn gần biển sớm kín khách và duy trì công suất cao trong suốt kỳ nghỉ.

Suốt nhiều năm qua, ngay cả khi chịu ảnh hưởng của đại dịch như giai đoạn 2020-2021, Hồ Tràm cũng là địa phương thu hút lượng khách du lịch lớn.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Vũng Tàu (Ảnh: Cổng thông tin thành phố Bà Rịa).

Sự phục hồi của ngành du lịch được dự báo sẽ kéo theo đà "hồi sinh" cho các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng, trong đó có căn hộ khách sạn (condotel). Trong đó, các sản phẩm tại những địa phương có thế mạnh về du lịch, lượng du khách dồi dào như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay Bà Rịa - Vũng Tàu đang có lợi thế. Bởi đây là các thị trường đón du khách quay trở lại sôi động nhanh chóng, từ đó tăng khả năng cho thuê lưu trú. Trong khi các địa phương mới phát triển hoặc đang trong vùng "tiềm năng" thì phải chờ trong dài hạn mới áp dụng tốt bài toán khai thác cho thuê.

Nhiều trợ lực tăng giá, nhà đầu tư chờ cơ hội mới

Chị Thảo - một chủ căn condotel trên đường Trần Phú, Nha Trang cho biết, tháng 6 năm ngoái, chị có rao bán cắt lỗ căn condotel này với giá thấp hơn 200 triệu đồng so với thời điểm mua. Đến tháng 1 vừa qua, khi nhận thấy du lịch đang dần được mở cửa trở lại, chị đã quyết định không bán căn condotel này nữa.

Anh Lê Quốc Cường, một môi giới bất động sản ở Đà Nẵng, cho biết "Năm 2021, chúng tôi nhận bán gần 50 căn condotel trên địa bàn TP Đà Nẵng. Có những nhà đầu tư vì quá mệt mỏi nên chấp nhận bán gấp với mức lỗ 100-250 triệu đồng/căn. Tuy nhiên, kể từ tháng 1/2022, các giao dịch nhờ bán giảm gần 70%, hầu hết những căn đăng bán nhưng bị "ế" trước đó cũng yêu cầu gỡ thông tin để chờ thời", anh Cường thông tin.

Đại diện một doanh nghiệp môi giới bất động sản nhận định, nếu so về giá thì bất động sản nghỉ dưỡng chưa tăng nhiều so với đất vườn, đất vùng ven trong 2 năm qua. Vì vậy, dư địa để bất động sản du lịch phát triển cả về cung cầu và giá cả từ nay đến năm 2025 là rất lớn. Nhiều chuyên gia cũng đồng tình rằng, đây là phân khúc tiềm năng và sẽ bứt phá trong ngắn hạn với nhiều lý do.

Nguyên nhân đầu tiên là, việc Việt Nam bắt đầu mở cửa lại đường bay và đón khách quốc tế trở lại từ 15/3 đã tạo ra tiền đề tăng trưởng trong dài hạn cho ngành du lịch và thị trường nghỉ dưỡng. Thứ hai, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện khung pháp lý về một số loại hình như shophouse, condotel, officetel… Khi khung pháp lý được ban hành sẽ tác động đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nói chung và phân khúc condotel nói riêng. Thứ ba, về kinh tế vĩ mô đang có chiều hướng lạm phát, tạo ra áp lực tăng giá lên thị trường chung và condotel không ngoại lệ.

Ngoài ra, thị trường condotel được dự báo tiềm năng do đây là loại hình linh hoạt được cả 3 mục đích nghỉ dưỡng tái tạo sức khỏe - xu hướng sống được yêu thích hiện nay, khai thác lưu trú cho thuê và gia tăng giá trị theo thời gian. Hiện các chủ đầu tư còn hỗ trợ tài chính tối đa cho nhà đầu tư như thanh toán 20-30% đến khi nhận nhà, không cần bỏ vốn nếu có tài sản đảm bảo thứ 2… Điều này giúp khách hàng có thêm thời gian chuẩn bị tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận trên tổng số vốn đã bỏ ra ban đầu.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư nên chọn những chủ đầu tư có dự án lớn, xây dựng hệ sinh thái đa tiện ích và được vận hành bởi đơn vị quốc tế tên tuổi để đảm bảo dòng tiền khai thác và lợi nhuận kỳ vọng.