Cơ hội đón điểm rơi lợi nhuận từ bất động sản nghỉ dưỡng

Những tín hiệu tích cực từ thị trường

Việc mở cửa lại đường bay quốc tế từ ngày 15/3/2022, kết hợp với chương trình "Hộ chiếu vaccine" đã mang đến cơ hội cho ngành du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ. Thông tin từ Tổng cục Du lịch cho thấy, trên nền tảng tìm kiếm trực tuyến Google, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng nhanh. Kể từ thời điểm Việt Nam mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, lượng tìm kiếm của thế giới về Việt Nam luôn ở mức 50-75%, xếp thứ 4 toàn cầu. Có thời điểm lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt Nam đạt mức 2.000% so cùng kỳ năm 2021. Lượng khách du lịch này có nhu cầu sở hữu một nơi lưu trú để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống.

Cùng với tín hiệu tích cực về du lịch, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cũng có sự dịch chuyển. Trong đó, các thị trường sở hữu tiềm năng về du lịch, lợi thế về quỹ đất, hạ tầng, quy hoạch địa phương và chính sách thu hút đầu tư như Quy Nhơn (tỉnh Bình Định); Cam Ranh (Khánh Hòa) trở thành điểm sáng đầu tư năm 2022.

Bên cạnh đó, các thị trường truyền thống có thương hiệu du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… cũng được kỳ vọng sớm trỗi dậy mạnh mẽ.

Bất động sản nghỉ dưỡng trở lại đường đua năm 2022 cùng với sự hồi phục về du lịch (Ảnh minh họa: The Arena).

Theo báo cáo thị trường quý I/2022 của DKRA, tính chung quý I/2022, trên cả nước, phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng ghi nhận 12 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường 1.020 căn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 57% (khoảng 579 căn), bằng 46% so với quý IV/2021 nhưng tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Giá bán sơ cấp miền Trung tăng từ 10% - 17% so với quý trước ở loại hình biệt thự và tăng 5% - 8% ở loại hình condotel.

DKRA cũng dự báo, trong giai đoạn bình thường mới, mô hình khu nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) sẽ nhận được sự quan tâm của khách hàng. Chính vì thế, những dự án đã hoàn thiện, sớm đi vào vận hành, được đầu tư bài bản theo mô hình nghỉ dưỡng phức hợp nhanh chóng dẫn dắt thị trường.

Sức hút của mô hình nghỉ dưỡng phức hợp tại The Arena

Với mô hình nghỉ dưỡng phức hợp, điểm đến tương lai của du khách sẽ khác biệt, thay đổi phương thức du lịch truyền thống nhờ chuỗi tiện ích hướng đến trải nghiệm nghệ thuật như Lễ hội âm nhạc, show diễn nghệ thuật đặc sắc và chương trình âm nhạc quy mô…

Mô hình nghỉ dưỡng phức hợp giúp tối đa trải nghiệm cho du khách (Ảnh thực tế tại dự án The Arena).

Trên thế giới, mô hình nghỉ dưỡng phức hợp đã áp dụng thành công ở nhiều nơi như Sentosa (Singapore), Santorini (Hy Lạp), Venice (Ý), Dubai… giúp các điểm đến này trở thành điểm hẹn của giới thượng lưu, nhà đầu tư cũng như những ngôi sao hàng đầu.

Dọc Bãi Dài thơ mộng - Top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh do Tạp chí National Geographic của Mỹ bình chọn, The Arena được phát triển theo mô hình bất động sản phức hợp. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến du lịch toàn cầu.

Không chỉ sở hữu lợi thế mặt biển, mặt lưng của dự án nằm trên đường Nguyễn Tất Thành - con đường huyết mạch nối liền hai thành phố lớn Cam Ranh - Nha Trang cùng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hệ thống giao thông thuận tiện. Từ dự án, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm du lịch nổi tiếng như đảo Bình Ba, đảo Bình Hưng, bán đảo Bình Lập, khu vui chơi Sealife, khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, chùa Ốc Từ Vân… Lợi thế vị trí giúp The Arena tiếp cận lượng khách lưu trú lớn và thường xuyên, ổn định. Nhờ đó, chủ sở hữu tại The Arena được thừa hưởng nguồn khách dồi dào từ khách du lịch tới thành phố biển và cư dân ngay tại địa phương.

Trong hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chủ đầu tư dự án The Arena vẫn đẩy mạnh các hoạt động thi công, sẵn sàng cho một tương lai phát triển bùng nổ của mô hình nghỉ dưỡng phức hợp. Hệ thống tiện ích, cảnh quan phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng thay đổi từng ngày, điển hình như bể bơi trực diện biển, sông lười, đường dạo quảng trường, đường dạo bên bãi biển, sảnh đón tiếp, quảng trường biển, đặc biệt quảng trường nằm giữa trung tâm dự án phục vụ tổ chức sự kiện có sức chứa lên tới 15.000 người...

Cùng với đó là "bộ sưu tập" căn hộ homeliday 5.0 mang đến cho du khách "6 kỳ nghỉ, 1 điểm đến" với chuỗi trải nghiệm bất tận.

Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện giải trí kéo dài như: Trại hè Âm nhạc, Đêm hòa nhạc The Opening, Coral Beach Club với hàng loạt sự kiện hấp dẫn như thả diều nghệ thuật, bữa tiệc nghệ thuật Sống Plus… cũng được tổ chức thường xuyên, mang đến cho du khách những giây phút giải trí đúng nghĩa.

"Du khách khi lựa chọn The Arena, nghĩa là họ không chỉ chọn lựa một dịch vụ riêng lẻ mà họ sẽ được hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích trong cùng một tổ hợp, từ đó giúp cho khách hàng hài lòng hơn và nâng cao giá trị trải nghiệm", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

The Arena kỳ vọng bắt trúng điểm rơi lợi nhuận bất động sản nghỉ dưỡng quý II/2022 khi đã bàn giao (Hình ảnh thực tế dự án).

Theo chủ đầu tư, đứng trước cơ hội tăng giá, thị trường du lịch bứt tốc trở lại, với chi phí đầu tư ban đầu chỉ từ 400 triệu đồng, nhà đầu tư có thể cân nhắc sở hữu The Arena. Khi thị trường khan hiếm nguồn cung, lại không có nhiều sản phẩm bất động sản mang tính đột phá, sự xuất hiện của The Arena mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng. Vừa đủ quy mô và tiềm lực để phát triển cảnh quan, tiện ích cao cấp, tâm điểm hội hè sầm uất, vừa đủ bền vững làm điểm đến cho dòng tiền, The Arena hứa hẹn là mảnh ghép lý tưởng đón dòng lợi nhuận cho nhà đầu tư trong năm 2022.

Thông tin liên hệ:

Đơn vị phát triển kinh doanh: An Bình Invest

Đại lý bán hàng:

MLand Miền Bắc - Hotline: 0899 55 66 86

Nguyên Đà Group - Hotline: 0968 54 65 86

An Vượng Land - Hotline: 0976 18 22 55

Cenland - Hotline: 0983 93 03 60

Mai Việt Land - Hotline: 0966 40 84 94

G.Empire - Hotline: 0915 45 23 68

Website: http://thearena.vn/