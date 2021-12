Cơ hội đầu tư sinh lời từ Grand Mercure Hoi An

Dân trí Các sản phẩm bất động sản có vị trí đẹp, pháp lý minh bạch và khả năng sinh lời ổn định được nhà đầu tư quan tâm.

Nguy cơ lạm phát toàn cầu

Những số liệu mới nhất cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng trên khắp thế giới. Theo các chuyên gia, lạm phát ở Mỹ đã tăng lên mức 6,2%, cao nhất trong 31 năm qua. Đối với Canada, tỷ lệ lạm phát trong tháng 10/2021 tăng lên mức kỷ lục suốt 18 năm. Ở Anh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ khi Anh bắt đầu thống kê chi tiết vào năm 1997.

Đi cùng với sự leo thang của lạm phát, giá bất động sản toàn cầu tăng nhanh. Mức giá nhà trung bình một số nơi tại Mỹ trong tháng 6/2021 là 363.000USD/căn. Giá nhà ở Anh tăng nhanh nhất trong 15 năm qua. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada cho biết, có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản nước này đang tăng quá mức, tuy nhiên, Canada sẽ không thực hiện biện pháp kiềm chế giao dịch, vì nền kinh tế đang cần hỗ trợ.

Diễn biến của kinh tế thế giới đã và đang đặt ra nhiều băn khoăn về áp lực lạm phát đối với Việt Nam trong thời gian còn lại của năm 2021 và năm 2022. Giá nhiều loại nguyên, nhiên, vật liệu tiếp tục ở mức cao khiến giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam tăng, đẩy nguy cơ "nhập khẩu" lạm phát lên mức cao.

Phản ứng trước lo ngại trên, nhiều nhà đầu tư tìm kiếm bến đỗ an toàn cho dòng vốn ở bất động sản. Giá đất khu vực vùng ven thủ đô Hà Nội như Quốc Oai tăng 20%, Ba Vì tăng 45%, một số điểm thuộc các tỉnh như Hòa Bình tăng 46%, Bắc Ninh 20%, Hưng Yên 26%. Tại các địa phương khác như Thanh Hóa; TP Thủ Đức, huyện Cần Giờ của TPHCM; Biên Hòa, Nhơn Trạch và Long Thành của tỉnh Đồng Nai... cũng ghi nhận hiện tượng giá đất nền. Các dự án các vị trí đẹp, pháp lý minh bạch và đa dạng phương án sinh lời thu hút giới đầu tư.

Dự án Grand Mercure Hoi An tại tỉnh Quảng Nam mới ra mắt trong thời gian ngắn nhưng Tổ hợp khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng 5 sao này đã nhận về sự quan tâm của thị trường, nhiều sản phẩm tìm được chủ nhân ngay trong những ngày đầu mở bán.

Bất động sản có phương án sinh lời đa dạng hút đầu tư

Grand Mercure Hoi An là tổ hợp khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng đa tiện ích, nằm tại mặt biển An Bàng - Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh theo CNN Go bình chọn. Dự án bao gồm 118 căn biệt thự biển với thiết kế được lấy cảm hứng từ khu vườn tình yêu lãng mạn trong tiếng Ý. Tại đây, chủ nhân và du khách sẽ được trải nghiệm các tiện ích đồng bộ bao gồm hệ thống bể bơi Nature Silk dài gần 300m, nhà hàng, Sky bar, vườn thượng trên không… phù hợp cho những bữa tiệc siêu sang, ngắm vẻ đẹp lung linh phố Hội từ trên cao. Dự án được quản lý vận hành bởi Accor, tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới.

Với những thế mạnh như vậy, chủ đầu tư Grand Mercure Hoi An cho biết đã mở ra khái niệm "1 khoản đầu tư cho 3 sở hữu". Thứ nhất, nhờ bảo chứng từ kinh nghiệm của các đơn vị thiết kế, xây dựng, vận hành, Grand Mercure Hoi An hứa hẹn đem đến khoản thu nhập thụ động với kỳ vọng sinh lời ổn định 8-10%/năm.

Thứ hai, nhờ vị trí đắt giá tại một trong những vùng biển đẹp nhất thế giới, ra đời vào thời điểm đón đầu làn sóng tăng giá bất động sản trong thời gian tới, giúp Grand Mercure Hoi An được kỳ vọng là tài sản tăng trưởng.

Cùng với đó, chủ nhân tại đây sẽ được sở hữu kỳ nghỉ với đặc quyền nghỉ dưỡng lên đến 60 ngày mỗi năm, một khoản đầu tư hiệu quả và kinh tế cho sức khỏe của cả gia đình.

"Trước nỗi lo về lạm phát và tình trạng leo thang giá cả vật liệu xây dựng, việc sở hữu những bất động sản đa năng, được quy hoạch bài bản, xây dựng hoàn chỉnh và vận hành chuyên nghiệp như Grand Mercure Hoi An được xem là giải pháp giúp khách hàng đầu tư thảnh thơi, biến "nguy cơ" của thị trường thành "cơ hội" sinh lời", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Trường Thịnh