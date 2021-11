Cơ hội đầu tư Shophouse An Cựu City Huế

Dân trí Vừa ra mắt giai đoạn một, shophouse tại dự án An Cựu City trung tâm TP Huế đã thu hút giới đầu tư nhà phố thương mại.

Với vị trí mặt tiền Võ Nguyên Giáp, đối diện trung tâm Aeon Mall, … dự án hứa hẹn là tuyến phố thương mại sầm uất thu hút người dân, du khách trong tương lai.

Shophouse An Cựu kiến tạo chốn lưu trú và kinh doanh.

Vị trí đắc địa

Nằm trên đại lộ "thương gia" - Shophouse An Cựu City là dự án tọa lạc trên địa thế "vàng" của Cố đô Huế.

Shophouse sở hữu vị trí đẹp nhất Khu đô thị An Cựu City (TP Huế) với 2 mặt tiếp giáp 2 trục đường lớn là Hoàng Quốc Việt và Võ Nguyên Giáp (100 m), nối liền các trục khu quy hoạch An Vân Dương - trung tâm hành chính, thương mại mới tại Huế với biển Thuận An … Phiên bản giới hạn chỉ 168 căn Shophouse An Cựu City mang lại làn gió mới và góp phần vào sự sôi động thị trường bất động sản Huế.

168 căn Shophouse phiên bản giới hạn tọa lạc vị trí đẹp nhất của Khu đô thị An Cựu.

Dãy shophouse đối diện Trung tâm thương mại Aeon Mall sắp khởi công trên đường Võ Nguyên Giáp, góp phần giúp bất động sản khu vực phát triển, dự kiến sẽ triển khai từ 2021-2023, với tổng vốn đầu tư 150-160 triệu USD.

Vừa qua, hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản diễn ra với sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ 2 nước Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây 2 đại diện đã trao Văn kiện Bản ghi nhớ về Quyết định đầu tư Trung tâm thương mại tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, đại diện Công ty Aeon Mall khẳng định sẽ nỗ lực đẩy mạnh đầu tư trung tâm thương mại trong giai đoạn 2021-2023.

Ngoài ra, cùng với việc thành phố Huế được đẩy mạnh đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, đây là đòn bẩy thu hút nhà đầu tư, nâng tầm giá trị bất động sản khu vực lân cận, trở thành dự án có triển vọng lớn tại thành phố Huế.

Shophouse 5 tầng, đa công năng tại Huế

Nằm trong tổng thể một khu đô thị với quy mô lên tới 32,3 ha, Shophouse An Cựu City là đô thị đạt Giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia 2019 tại Huế, được xem là một trong những biểu tượng của sự an cư và thịnh vượng trên mảnh đất cố đô.

Shophouse An Cựu City được xây dựng và thiết kế theo phong cách bán cổ điển châu Âu, thiết kế 5 tầng giúp cư dân đa dạng hóa trong công năng sử dụng. Cụ thể, tầng 1 và tầng 2 dùng để kinh doanh thương mại, sử dụng kính tràn kết hợp cùng đá ốp tự nhiên mang lại vẻ đẹp sang trọng. 3 tầng trên sử dụng làm không gian sinh hoạt gia đình ấm cúng, gồm: phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ… Nội thất thiết kế bài bản, sang trọng, đầy đủ công năng của một căn hộ khép kín.

Thiết kế 5 tầng đa công năng sử dụng.

Bên cạnh đó, không giống như shophouse tại các dự án khác có thiết kế chung cửa, gây bất tiện khi đi lại cũng như quản lý không gian, shophouse tại An Cựu City được thiết kế hai lối đi riêng. Điều này vừa giúp việc kinh doanh trở nên độc lập, hiệu quả, lại vừa tạo sự riêng tư trong sinh hoạt cá nhân, giúp tăng trải nghiệm sử dụng đối với chủ sở hữu lẫn khách hàng tới mua sắm.

Shophouse An Cựu City còn được hậu thuẫn bởi chủ đầu tư IMG Huế, đây là một trong những "ông lớn" có tiềm lực về tài chính và có thương hiệu uy tín tại Huế. Hiện tại chủ đầu tư IMG liên kết và phối hợp với một số đơn vị để tư vấn, hỗ trợ và định hướng ngành hàng cho từng khu shophouse, giúp việc kinh doanh của các cư dân tương lai đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

Ngoài việc là sản phẩm tâm huyết đến từ một chủ đầu tư uy tín, Shophouse An Cựu City còn là sản phẩm hội tụ sáng tạo từ các đơn vị quốc tế cũng như trong nước: Công ty kiến trúc CIAC (Ý), Thiết kế cảnh quan LandArch, Thang máy Nhật Hitachi, Thiết kế thi công nội thất An Cường. Toàn bộ các căn shophouse được trang bị điện năng lượng mặt trời áp mái.

Tất cả những yếu tố trên là bảo chứng về chất lượng cũng như sức hấp dẫn của dự án trong việc thu hút và hình thành nên cộng đồng cư dân tinh hoa, đẳng cấp. Ở góc độ thị trường, dự án góp phần giúp giao thương trong khu vực sôi động và là động lực lớn cho shophouse sinh lời bền vững.

Sinh lời với chính sách bán hàng hấp dẫn

Với mong muốn kiến tạo nên môi trường đầu tư và biến An Cựu City trở thành khu phố sầm uất, chủ đầu tư IMG Huế đã mang đến hàng loạt chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư. Cụ thể, chỉ với 35% giá trị ban đầu, nhà đầu tư đã có thể sở hữu một căn shophouse. Theo đó, ngân hàng BIDV sẽ hỗ trợ vay 65% với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc 18 tháng.

Sở hữu Shophouse An Cựu City dễ dàng với chính sách hấp dẫn.

Đối với những khách hàng không có nhu cầu vay, phần trăm lãi suất hằng năm sẽ được chiết khấu trực tiếp trên giá của sản phẩm theo đợt thanh toán. Như vậy, chỉ khoảng 3,5 tỷ đồng, nhà đầu tư, khách hàng sẽ sở hữu ngay một căn shophouse mặt tiền Võ Nguyên Giáp và mang về cho mình cơ hội đầu tư sinh lời.

