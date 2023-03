Cơ hội đầu tư ở Cửa Lò

Đích ngắm đón đầu sự phục hồi của nhà đầu tư

Thị trường bất động sản có nhiều khó khăn hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, những động thái quyết liệt của Chính phủ trong thời gian gần đây đã phần nào đem lại niềm tin cho người mua nhà. Sau Hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, thị trường, bất động sản đón nhận tín hiệu tích cực, khi cơ quan quản lý sẽ triển khai 2 gói tín dụng 110.000 tỷ đồng và 120.000 tỷ đồng.

Một số nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu những vùng đất tiềm năng, sản phẩm bất động sản bền vững được thúc đẩy bởi yếu tố hạ tầng và có biên độ tăng giá cao trong năm nay. Bất động sản có pháp lý rõ ràng, sở hữu lâu dài mang đến sự yên tâm trong bối cảnh biến động thị trường ở trung và dài hạn cho các nhà đầu tư.

Cửa Lò đang chuyển mình mạnh mẽ và thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư (Ảnh: Nguyễn Duy).

Hiện nay, Nghệ An là vùng đất có tiềm năng du lịch biển lớn, hạ tầng phát triển, giá bất động sản cạnh tranh so với các tỉnh ven biển như Thanh Hóa, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng… Đặc biệt trong thời gian tới, Nghệ An sắp chào đón một cú chuyển mình mới, đó chính là Cửa Lò. Từ một thị xã ven biển, Cửa Lò đang chuẩn bị mọi nguồn lực sát nhập vào thành phố Vinh và trở thành trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ. Sự "lột xác" của Cửa Lò hứa hẹn kéo theo những dự án tiềm năng, cơ hội cho nhà đầu tư bất động sản trong năm 2023.

Cửa Lò - cơ hội cho nhà đầu tư

Mới đây, tỉnh Nghệ An đã thống nhất sẽ mở rộng không gian TP Vinh hướng về biển ôm trọn TX Cửa Lò cùng 6 xã với quy mô gấp 2 lần hiện tại. Sau khi sát nhập, Cửa Lò được định hướng trở thành một trong những trung tâm du lịch vùng Bắc Trung Bộ, là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước.

Đứng trước vận hội lớn, hiện Cửa Lò đang không ngừng chuyển mình để trở thành trung tâm mới của TP Vinh mở rộng. Vào cuối tháng 9/2022, Cửa Lò đã tháo dỡ 209 ki-ốt kinh doanh ăn uống, công trình xây dựng, nhà nghỉ dưỡng, khách sạn... án ngữ bờ biển Cửa Lò. Sau giải tỏa, địa phương đã lập quy hoạch và kêu gọi các nhà đầu tư vào xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò được quy hoạch là tuyến đường "huyết mạch" khi TP Vinh được mở rộng về phía biển (Ảnh phối cảnh minh họa dự án Aqua Pearl City).

Song hành chỉnh trang đô thị biển, tuyến đại lộ 72m nối TP Vinh với thị xã Cửa Lò cũng đang triển khai, xây dựng và hoàn thiện giai đoạn 2 mở rộng gấp đôi. Tuyến đường này sau khi hoàn thành không những rút ngắn quãng đường từ Vinh đi Cửa Lò mà còn tạo thành một trục tăng trưởng cho miền Trung với quy hoạch hai bên là những trung tâm thương mại, văn phòng, cao ốc.

Điểm cuối của đại lộ Vinh - Cửa Lò giao với đường Bình Minh cũng mở rộng, nâng cấp. 2 nhà thầu lớn thi công đoạn đường dài hơn 7 km với tổng kinh phí hơn 310 tỷ đồng để kịp hoàn thành tiến độ trong năm 2023. Nơi đây sẽ trở thành tâm điểm giải trí - du lịch quy mô bậc nhất của Cửa Lò với các tổ hợp giải trí, du lịch quy mô như sân golf, Vinpearl Cửa Hội, quảng trường biển…

Trước đó, tháng 3/2021, cầu Cửa Hội kết nối Nghệ An - Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thông xe, kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động giao thương giữa 2 tỉnh, đồng thời là bàn đạp để du lịch Cửa Lò tiếp tục tăng tốc. Ngoài ra, cáp treo vượt biển nối đất liền với đảo Song Ngư (Hòn Ngư) dài nhất Bắc Trung Bộ cũng gấp rút chuẩn bị khánh thành vào quý II.

Cừa Lò đang tăng tốc phát triển vươn mình mạnh mẽ thu hút nhiều sự quan tâm của giới đầu tư (Ảnh phối cảnh minh họa dự án Aqua Pearl City).

Đây cũng là lý do Cửa Lò đang thu hút hàng loạt đại gia bất động sản như Vingroup, T&T, EuroWindow Holding, Tân Á, Lotte VN, Central Group VN, v.v… đầu tư cho 11 dự án bất động sản có quy mô hơn 10.000 ha. Hầu hết các dự án này là các tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng - giải trí tập trung tại TP Vinh và TX Cửa Lò.

Nắm bắt cơ hội này, nhiều doanh nghiệp đã đi trước đón đầu đã sở hữu được những dự án có vị trí đẹp nhất Cửa Lò góp phần phát triển nơi đây. Nằm tại giao điểm đại lộ Vinh - Cửa Lò rộng 72m và đường ven biển Bình Minh - trung tâm đô thị biển Cửa Lò trong tương lai gần; sở hữu quỹ căn hạn chế, đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, hạ tầng đã hoàn thiện; Aqua Pearl City mang đến tiềm năng gia tăng giá trị cho các nhà đầu tư.

Sức hấp dẫn của du lịch biển cộng với sự cải thiện không ngừng về kết nối, hạ tầng du lịch, quy hoạch từ địa phương đã giúp Cửa Lò dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Với định hướng sát nhập vào TP Vinh, Cửa Lò đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ về du lịch mà còn của các nhà đầu tư.