Cơ hội cuối cùng nhận ưu đãi thuê nhà tại Vinhomes Ocean Park

Những ưu đãi cuối dành cho khách thuê

Khách có nhu cầu thuê căn hộ tại Vinhomes Ocean Park lúc này có thể dọn đồ vào ở ngay, vừa hưởng mức giá thuê từ 6,7 triệu đồng/tháng đối với căn hộ Zenpark và từ 5,1 triệu đồng/tháng tại phân khu Sapphire 1 và 2. Thời hạn hỗ trợ 1-3 tháng tùy vào thời hạn hợp đồng thuê. Ưu đãi chênh lệch giá giữa chủ căn hộ cho thuê và khách thuê sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ chi trả theo từng loại căn hộ tại từng phân khu của dự án.

Chương trình "Tổ ấm an vui" mang tới ưu đãi hỗ trợ tiền thuê nhà 1-3 tháng cho khách hàng tại Vinhomes Ocean Park (Ảnh: Vinhomes).

Phân khu The Zenpark gây chú ý và được nhiều khách thuê chọn lựa nhờ lợi thế vị trí và trải nghiệm sống nghỉ dưỡng phong cách Nhật độc đáo. Điểm nhấn vườn Nhật ngay dưới thềm nhà được xây dựng tỉ mỉ, tinh tế mở ra không gian nghỉ ngơi, thư thái, là điểm đến lý tưởng sau ngày dài mệt mỏi. The Zenpark còn kế cận tổ hợp tiện ích 5 tầng gồm nhà để xe thông minh và hồ bơi 4 mùa mái kính, sân chơi trẻ em, quán cafe tầng không, sân tập golf (gạt) trên mái hứa hẹn mang đến cho khách thuê cuộc sống cao cấp, đa trải nghiệm.

Phân khu The Zenpark được nhiều khách hàng ưa chuộng khi sở hữu vị trí thuận lợi và những tiện ích cao cấp (Ảnh: Vinhomes).

Được định hướng là dòng căn hộ hiện đại, phù hợp với giới trẻ năng động, gia đình mới, phân khu Sapphire nằm gần cổng chính và tiếp giáp với khu thấp tầng. Các tòa Sapphire được khách thuê ưa thích vì sở hữu lợi thế về giao thông, tầm nhìn thoáng mát, hệ thống tiện ích dịch vụ đa dạng và cảnh quan đẹp mắt.

Sức hút với khách thuê tại "Quận Ocean"

Ra mắt lần đầu từ tháng 10/2020, chương trình "Tổ ấm an vui" giai đoạn 1 đã nhanh chóng tiếp nhận hơn 3.200 lượt đăng ký tham gia từ cộng đồng cư dân Vinhomes Ocean Park và cho thuê thành công hơn 80% quỹ căn hộ trong 9 tháng đầu triển khai. Đại diện Vinhomes cho biết, điều này cho thấy sức hút đặc biệt từ nhịp sống hiện đại, tiện nghi đầy đủ, mang tới cuộc sống thảnh thơi giữa đại đô thị được ví như "Quận Ocean" phía Đông Hà Nội.

Căn hộ một ngủ và một phòng chức năng thích hợp cho những gia đình có con nhỏ hoặc người độc thân tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park (Ảnh: Vinhomes).

Vinhomes Ocean Park được xây dựng trên quy mô tới 420 ha, trong đó 117 ha là diện tích cây xanh, mặt nước với 3 hồ nước ngọt và biển hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Đại đô thị còn sở hữu hệ thống tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống từ học tập, vui chơi đến mua sắm, giải trí, chăm sóc y tế hay quản lý vận hành nhờ được thừa hưởng hệ sinh thái của Vingroup gồm Vincom - Vinmec - Vinschool - VinUni - Vinhomes - VinBus. Chỉ cần bước xuống chân tòa nhà, khách thuê có thể tận hưởng chuỗi tiện ích nội khu như 60 sân chơi trẻ em đa dạng chủ đề, công viên dạo bộ, sân thể thao đầy đủ các bộ môn, công viên gym ngoài trời hơn 700 máy tập, hồ bơi ngoài trời phong cách resort, 2 hồ bơi mái kính 4 mùa và hàng trăm cửa hàng tiện ích, hiệu thuốc, siêu thị, nhà hàng đa dạng…

Điều này tạo hấp lực lớn với gia đình trẻ, người độc thân, giới chuyên gia… tầng lớp cư dân hiện đại muốn hưởng thụ cuộc sống chất lượng, đa trải nghiệm đắt giá.

Ngoài những căn hộ cho thuê từ chính chủ sở hữu, tại Vinhomes Ocean Park, những khách thuê có nhu cầu sống trong các căn hộ có dịch vụ quản lý 5 sao có thể lựa chọn loại hình căn hộ dịch vụ Vinhomes Serviced Residence do Vinhomes vận hành tại tòa S210 và S217. Với các căn hộ dịch vụ, khách thuê sẽ được trải nghiệm một cuộc sống với: Dịch vụ lễ tân và chăm sóc khách hàng tận tình chu đáo hỗ trợ khách hàng 24/7; phòng tập gym ngay tại tầng 1 tòa S2.17; hệ thống an ninh đa lớp luôn đảm bảo môi trường sống an toàn; các dịch vụ gia tăng như dọn dẹp, giặt ủi…