Có gì trong tổ hợp clubhouse trị liệu khoáng nóng hàng đầu Việt Nam?

Đặc tính vượt trội được yêu thích của khoáng nóng tại gia

Tắm khoáng nóng thường xuyên là bí quyết trường thọ của 90% người dân Nhật Bản thọ trên 100 tuổi.

Tại Onsen village, mỗi căn biệt thự là một trung tâm trị liệu tại gia.

Ông Đặng Bảo Ngọc - Giám đốc Raymod Việt Nam (thuộc Raymond Group, tập đoàn thiết kế khoáng nóng lâu đời nhất Nhật Bản) - cho hay khoáng nóng có ở nhiều nơi nhưng đây lại được coi là bí quyết trường thọ riêng của người dân Nhật Bản bởi đất nước này sở hữu hàng nghìn suối, nhánh suối khoáng nóng tự nhiên chưa kể các bể khoáng tại gia, khu nghỉ dưỡng khoáng nóng nhân tạo. Nhiều người Nhật tắm khoáng nóng mỗi ngày và coi đó là một phần của cuộc sống.

Cư dân tắm khoáng nóng tại KĐT Ecopark Hưng Yên

Áp dụng bí quyết trường thọ của người Nhật, tại những vùng đất không có dòng khoáng nóng tự nhiên chảy qua, không ít giới nhà giàu áp dụng công nghệ khoáng hóa (onsen ion khoáng hóa) để đưa dòng khoáng nóng chảy vào từng căn dinh thự, biệt thự, resort.

Trên thế giới, tiêu biểu cho xu hướng này, ngoài Nhật Bản, giới nhà giàu Mỹ cũng không tiếc tiền để dẫn khoáng nóng vào dinh thự của mình, như lãnh đạo Amazon, sở hữu một biệt thự tại Beverly Hills với các tiện nghi sang trọng, bao gồm một khu spa và bể ngâm khoáng nóng hay một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng cũng sở hữu một biệt thự ở Santa Barbara có khu vực spa và bể ngâm khoáng nóng. Lãnh đạo Facebook cũng có một bất động sản cao cấp với các tiện nghi hiện đại có khu vực spa và bể ngâm khoáng nóng…

Tại các khách sạn nổi tiếng thế giới được yêu thích như Napa Valley Luxury Estates (Napa Valley, California), Sun Valley Luxury Homes (Sun Valley, Idaho), The Estates at The Little Nell (Aspen, Colorado),… cũng đầy đủ các tiện nghi cao cấp, bao gồm bể ngâm khoáng nóng.

Công nghệ khoáng hóa cho chất lượng khoáng nhiều vượt trội hơn so với khoáng tự nhiên

Nói về công nghệ khoáng hóa này, ông Đặng Bảo Ngọc chia sẻ bột khoáng lấy từ các mỏ khoáng tự nhiên sẽ được cô đặc lại, vận chuyển đến các nơi. Tại đây, với công nghệ khoáng hóa tiên tiến, kỹ thuật cao sẽ cho ra dòng khoáng có nhiệt độ ổn định, kiểm soát được nồng độ, không còn tạp chất, tạo ra mùi hương hấp dẫn, có thể điều chỉnh thành phần để phù hợp hơn với thể trạng người trải nghiệm như tập trung cải thiện da, hay xương khớp, tim mạch…

Ông Ngọc thông tin thêm công nghệ khoáng hóa này cũng giúp các chủ đầu tư không cần phụ thuộc vào nguồn khoáng nóng tự nhiên, không phụ thuộc vào vị trí địa lý. Thực tế, tổng mức đầu tư cho công nghệ khoáng nóng cao hơn nhiều so với khoáng nóng tự nhiên nhưng sẽ cho kết quả và chất lượng khoáng nhân tạo tốt hơn, đảm bảo sức khỏe và nhu cầu của người dùng tốt hơn.

Chăm sóc sức khỏe với dòng khoáng nóng tại gia ở Onsen village

Những năm gần đây, dòng sản phẩm bất động sản chăm sóc sức khỏe, bao gồm yếu tố khoáng nóng cũng tạo được sức hút lớn trên thị trường.

Một góc tổ hợp khoáng nóng trên cao tại khu đô thị Ecopark.

Trên thị trường bất động sản, Ecopark là chủ đầu tư tiên phong kiến tạo đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Việt Nam. Sau thành công của tòa tháp trị liệu dẫn khoáng nóng vào từng căn hộ tại Ecopark (Hưng Yên), Ecopark tiếp tục đưa khoáng nóng vào từng căn biệt thự tại Onsen village của dự án Ecovillage Saigon River (rộng 55ha, nằm tại phía đông Sài Gòn, cách nhà thờ Đức Bà 18km).

Onsen village nằm tại vị trí đắc địa của Ecovillage Saigon River

Onsen village rộng 10,5ha, nằm tại vị trí đắc địa của Ecovillage Saigon River khi tiếp giáp quảng trường All Blue với 20 tiện ích bởi một cây cầu cảnh quan. Onsen Village đặc biệt tiếp giáp với Resort Clubhouse rộng 3.700m2, tổ hợp trị liệu khoáng nóng Onsen Clubhouse rộng 5.500m2. Trong bán kính 500m, du khách hay cư dân Onsen Village còn dễ dàng tiếp cận với bến du thuyền, công viên Six Senses.

Biệt thự Onsen village có khoáng nóng giúp cư dân trị liệu tại gia.

Onsen village được nhà sáng lập Ecopark bắt tay với Raymond - huyền thoại khoáng nóng lâu đời nhất Nhật Bản - kiến tạo nên tổ hợp trị liệu khoáng nóng hàng đầu Việt Nam.

Onsen village bao gồm 4 dòng sản phẩm. Đầu tiên phải kể tới là dinh thự onsen với số lượng hữu hạn 4 căn được thiết kế bể khoáng trong nhà và bể đôi ngoài trời, có sức chứa 10 người cùng lúc. Ba dòng sản phẩm còn lại biệt thự onsen đơn lập, biệt thự onsen song lập, biệt thự onsen garden cũng đều có khoáng nóng dẫn đến tận nhà, kết hợp cùng phòng xông hơi khô, ướt tạo thành một liệu trình tắm khoáng và trị liệu khép kín hoàn hảo.

Bể tắm khoáng tại dinh thự Onsen village.

"100% các căn biệt thự Onsen village đều sở hữu 2 mặt thoáng, 1 mặt giáp đường nội khu kín đáo, 1 mặt bao quanh bởi vườn Nhật hướng sông. 100% phòng ngủ các căn biệt thự đều được bố trí trên cùng 1 tầng, giúp kết nối không gian tình thân", bà Mai Thị Hồng Quyên - đại diện chủ đầu tư - thông tin.

Sảnh đón tổ hợp Onsen Clubhouse.

Bể tắm khoáng ngoài trời tại tổ hợp Onsen Clubhouse.

Nằm trong tổ hợp trị liệu khoáng nóng hàng đầu Việt Nam còn có tổ hợp onsen clubhouse, với công suất 1.000 người/ngày. Trái tim của onsen clubhouse là 13 bể khoáng chủ đề được kết hợp giữa các phương pháp trị liệu gồm khoáng trị liệu, thủy trị liệu, nhiệt trị liệu để mang đến những hiệu quả theo nhu cầu khác nhau của cư dân.

Phòng xông hơi có công suất lớn tại Onsen Clubhouse.

Tại Onsen Clubhouse, để gia tăng hiệu quả trị liệu, chủ đầu tư còn thiết kế các tổ hợp thành phần như 4 phòng xông hơi lớn được nghiên cứu chuyên sâu và thiết kế theo chủ đề là xông hơi thảo mộc, xông hơi đá muối, xông hơi nóng, xông hơi lạnh đáp ứng nhu cầu của nhiều cư dân cùng lúc; khu spa; ẩm thực với nhà hàng thực dưỡng phục vụ bữa ăn sau liệu trình trị liệu.

Onsen Clubhouse nằm giữa không gian xanh 21.000m2.

Tổ hợp Onsen Clubhouse cũng được thiết kế đặt giữa cảnh quan không gian nghệ thuật, giúp cư dân, du khách sống thư giãn, cảm xúc, lấy lại năng lượng sau một ngày lao động bận rộn. Để kết nối giữa các tiện ích thành phần, chủ đầu tư xây dựng các đường mòn nhỏ, nối liền giúp cư dân, khách du lịch có thể dạo chơi, khám phá và tận hưởng những điều tuyệt vời mà thiên nhiên mang lại.