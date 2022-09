Clubhouse phong cách resort tại khu dân cư theo chuẩn Nhật Cát Tường Park House

Tiêu chuẩn sống "all - in - one" tại Cát Tường Park House

Trong những năm gần đây, xu hướng lựa chọn sống tại không gian tích hợp nhiều dịch vụ, tiện ích đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Khách hàng có sự thay đổi lớn về quan điểm sống và có xu hướng chú trọng vào các yếu tố: Hệ thống tiện ích, chất lượng môi trường, không gian xanh, tiện nghi nội thất,... Bởi lẽ, các yếu tố trên sẽ mang đến những giá trị sống cân bằng, nguồn năng lượng tích cực cho các cư dân tìm kiếm sự an yên về mặt tinh thần và sức khỏe.

Clubhouse Green View theo chuẩn resort tại Đông Nam Bộ.

Với mong muốn mang đến một chốn đi về trọn vẹn và nâng cao trải nghiệm sống của cư dân, Cát Tường Group đã xây dựng hệ sinh thái theo chuẩn Nhật toàn diện về đời sống, giải trí, giáo dục dành cho cư dân Cát Tường Park House trong tương lai.

Quy hoạch theo mô hình khoa học và bài bản, Cát Tường Park House được phát triển trên tiêu chí tôn trọng và khai thác hợp lý yếu tố tự nhiên nhằm giữ được mật độ xanh cho không gian sống. Chủ đầu tư dành đến 10.000m2 diện tích cho cảnh quan và công viên nhằm mang đến một Cát Tường Park House như bản hòa ca ngày mới trong lành, tươi mới và tràn ngập màu sắc của cuộc sống hiện đại.

Bên cạnh chuỗi 10 công viên nội khu, Clubhouse Green View là một trong những tiện ích được chủ đầu tư trau chuốt và đặt nhiều tâm huyết tại Cát Tường Park House. Đáp ứng nhu cầu thư giãn và giải trí của cộng đồng ưu tú, Clubhouse hội tụ đa dạng các tiện ích như khu tập thể hình, hồ bơi, sân bóng kết hợp với dịch vụ ăn uống, cà phê, khu vực cửa hàng tiện ích...

Không cần đi đâu xa, các thành viên trong gia đình đều có thể tận hưởng phút giây thư giãn tuyệt vời ngay không gian Clubhouse thời thượng này.

Cát Tường Park House - dự án tiên phong mang Clubhouse vào không gian sống

Lấy cảm hứng từ tiêu chuẩn sống quốc tế, vun đắp giá trị tinh thần và khẳng định chất sống riêng, Clubhouse Green View với diện tích hơn 2.000 m2 cùng các tiện ích vượt trội được Cát Tường Group xây dựng phục vụ riêng cho chủ nhân của Cát Tường Park House.

Phối cảnh khu vực nhà hàng, cà phê tại Clubhouse Green View.

Khuôn viên Clubhouse Green View được chia thành 5 khu vực chính: Khu vực thể hình, khu vực hồ bơi, sân cỏ nhân tạo, khu vực ăn uống & cửa hàng tiện ích.

Trong đó, khu vực thể gym nằm tại cả hai tầng, tầng 1 bao gồm phòng gym, máy tập hiện đại, cư dân còn được tận hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe với hệ thống xông hơi khô, xông hơi nước.

Tầng 2 gồm phòng gym cùng phòng tập yoga phong cách năng động, phòng yoga được bố trí tại nơi có ánh sáng tự nhiên, mang đến không gian thể dục thể thao lành mạnh, tràn đầy sinh khí.

Khu vực phòng gym tại Clubhouse Green View được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại.

Khu vực hồ bơi tại Clubhouse bao gồm hồ bơi trung tâm và hồ bơi dành cho trẻ nhỏ. Tất cả hồ bơi đều có hệ thống lọc nước đạt tiêu chuẩn, là nơi lý tưởng để thư giãn, kết nối các thành viên trong gia đình.

Clubhouse Green View còn có sân cỏ nhân tạo phù hợp cho những cư dân yêu thích thể thao. Bên cạnh đó, khu vực ăn uống, cà phê, cửa hàng tiện lợi phục vụ thức ăn nhanh sẽ là điểm đến cuối tuần của các gia đình tụ họp cùng vui chơi, giải trí.

Clubhouse Green View đã hoàn thành lễ động thổ vào ngày 2/7/2022, hiện tại đang trong quá trình xây dựng móng hầm. Dự kiến đầu năm 2023 sẽ xây dựng hoàn thiện và bàn giao cho cư dân sử dụng.

Tiến độ xây dựng Clubhouse Green View cập nhật vào tháng 8/2022.

Sống tại Cát Tường Park House, cư dân có thể tận hưởng cuộc sống an yên, tối giản chuẩn Nhật Bản nhưng vẫn tích hợp đủ các tiện ích sống cao cấp. Bên cạnh đó, cư dân vẫn có thể hòa vào cuộc sống năng động bên ngoài, đặc biệt khi Chơn Thành đã lên thị xã và khu vực trung tâm thương mại Chơn Thành đang khởi công xây dựng, hứa hẹn là "lõi trung tâm" của trung tâm đô thị mới.

Dự án sở hữu lợi thế vị trí khi là giao điểm của Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, ngay trung tâm hành chính Chơn Thành và liền kề cụm các khu công nghiệp (KCN) lớn: KCN Becamex, KCN Chơn Thành, KCN Minh Hưng,...

Hiện tại Cát Tường Park House đã hoàn thiện 90% hạ tầng dự án, bàn giao sản phẩm vào đầu năm 2023. Cát Tường Park House là một trong những dự án hoàn thiện về mặt pháp lý và sở hữu chính sách bán hàng hấp dẫn thị trường Đông Nam Bộ năm 2022.

Đại diện chủ đầu tư Cát Tường Group cho biết, khách hàng chỉ cần thanh toán 35% (530 triệu đồng) để sở hữu sản phẩm, chiết khấu cho phương thức thanh toán nhanh lên đến 5%. Chủ đầu tư còn mang đến chính sách cam kết mua lại sau 2 năm với tỷ suất sinh lời lên đến 21%, là cơ hội cho các nhà đầu tư mong muốn tìm được sản phẩm uy tín, sinh lời.