Chủ đầu tư VSIP ký hợp tác tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án Sol Garden

Theo đó, EximRS sẽ trở thành tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án Sol Garden, một trong những khu đô thị đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Thủy Nguyên. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển bất động sản cao cấp tại thành phố Cảng.

Chiến lược nâng tầm sản phẩm của những ông lớn

Với hơn 10 năm kinh nghiệm thực hiện giải pháp bất động sản toàn diện tại Việt Nam cùng danh hiệu "Top 10 Thương hiệu Quốc gia về Môi giới Bất động sản - Danh hiệu Cầu Vàng", EximRS đã khẳng định vị thế vượt trội trong ngành.

Sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, mạng lưới phân phối rộng khắp Bắc - Nam, cùng khả năng am hiểu thị trường và năng lực triển khai tiếp thị quy mô lớn, đây là những yếu tố then chốt giúp EximRS trở thành tổng đại lý dự án Sol Garden - biểu tượng sống mới tại trái tim Thủy Nguyên.

Hợp tác giữa chủ đầu tư VSIP Hải Phòng và đơn vị phân phối EximRS hứa hẹn tạo nên sự bùng nổ cho thị trường bất động sản Thủy Nguyên đầu năm 2026 (Ảnh: VSIP).

Dự án Sol Garden do Công ty TNHH VSIP Hải Phòng làm chủ đầu tư, phối hợp cùng liên doanh Công ty TNHH NN Kikyo Valora đảm nhận vai trò đối tác phát triển. Sự kết hợp của những "ông lớn" giàu kinh nghiệm hứa hẹn mở ra chuẩn mực sống đỉnh cao tại dự án.

Ông Nguyễn Hồng Đại - Phó tổng giám đốc VSIP Hải Phòng chia sẻ: "Sol Garden là minh chứng cho tầm nhìn phát triển bền vững của VSIP. Chúng tôi không chỉ kiến tạo khu đô thị, mà còn xây dựng cộng đồng sống đẳng cấp. Sự đồng hành của EximRS và các đối tác hàng đầu là bảo chứng cho chất lượng và giá trị lâu dài của dự án".

Bà Trần Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc EximRS chia sẻ: "Chúng tôi vinh dự khi được VSIP và liên doanh NN Kikyo Valora chọn là đơn vị tổng đại lý. Việc được chủ đầu tư tin tưởng là động lực để EximRS nâng cao chất lượng dịch vụ, cam kết đồng hành để Sol Garden mang đến sản phẩm nhà ở chất lượng cao cùng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, giúp khách hàng có những quyết định đầu tư sáng suốt".

Đối với thị trường Hải Phòng, Sol Garden được kỳ vọng trở thành điểm sáng mang đến chuẩn sống đẳng cấp quốc tế và tiềm năng đầu tư thịnh vượng. Với tầm nhìn chiến lược cùng sự kết hợp giữa kinh nghiệm của VSIP, năng lực của liên doanh NN Kikyo Valora và khả năng phân phối vượt trội của EximRS, dự án hứa hẹn góp phần nâng tầm chất lượng bất động sản khu vực.

Sol Garden - Tuyên ngôn phong cách của cộng đồng tinh hoa

Tọa lạc ngay trung tâm hành chính - chính trị mới của Hải Phòng, Sol Garden trải dài trên khu đất gần 10ha với 369 căn bao gồm shophouse, nhà phố liền kề và biệt thự. Diện tích đa dạng đáp ứng nhu cầu từ an cư đến đầu tư, mỗi sản phẩm được chăm chút tỉ mỉ, mang dấu ấn riêng biệt, hòa quyện thành tổng thể kiến trúc.

Phối cảnh tổng thể dự án Sol Garden - "Ốc đảo xanh" tọa lạc tại trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên (Ảnh: VSIP).

Giữa nhịp sống năng động của đất Cảng, Sol Garden hiện lên như một ốc đảo xanh mát, nơi kiến trúc Nam Âu thanh lịch gặp gỡ thiên nhiên nhiệt đới, tạo nên không gian sống hiếm có tại Hải Phòng. Đây là tuyên ngôn phong cách sống của tầng lớp tinh hoa - những con người thành đạt và khao khát cuộc sống xứng tầm vị thế.

Sol Garden sở hữu tọa độ "trái tim" trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên, nơi hội tụ dòng chảy thịnh vượng của Hải Phòng (Ảnh: VSIP).

Từng căn nhà phố được kiến tạo như tác phẩm nghệ thuật sống với đường nét kiến trúc tinh tế, mặt tiền tràn ngập ánh sáng và tầm nhìn hướng ra những khoảng xanh. Không gian bên trong rộng rãi, thoáng đãng, kết nối con người với thiên nhiên. Sân trước, khoảng sân trong hay vườn sau trở thành những góc thở riêng tư, nơi gia chủ tự do kiến tạo cuộc sống theo cách riêng.

Bước ra khỏi cửa, cư dân được đón chào bởi hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp gồm hồ bơi vô cực, vườn dạo bộ, khu thể thao ngoài trời và không gian cộng đồng - tất cả hòa quyện gợi nhớ những thành phố thanh lịch bên bờ Địa Trung Hải. Tại đây, giới tinh hoa Hải Phòng sẽ tìm thấy cộng đồng đồng điệu, nơi những giá trị thượng lưu được vun đắp mỗi ngày.

Sở hữu một căn nhà tại Sol Garden không chỉ là lựa chọn an cư, mà là khẳng định đẳng cấp và dấu ấn riêng trong hành trình kiến tạo cuộc sống thịnh vượng.