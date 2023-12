Chủ đầu tư The Rivana tặng toàn bộ nội thất, đón cư dân vào ở ngay

Ưu đãi cho khách sở hữu căn hộ The Rivana trước Tết 2024

The Rivana hiện đã bàn giao căn hộ. Chủ đầu tư Đạt Phước mới tung ra giỏ hàng những căn cuối cùng có vị trí đẹp nhất dự án, mức giá cạnh tranh trong khu vực. Chọn những sản phẩm căn hộ đã hoàn thiện như The Rivana là có thể an tâm, không lo tiến độ, không lo sản phẩm không ưng ý khi mọi thứ đều đã được kiểm chứng.

Các căn hộ giao dịch ở thời điểm này được hưởng chính sách tặng 100% thiết bị nội thất cao cấp từ rèm cửa, thiết bị nhà bếp, bếp, tủ bếp, máy hút mùi, tủ lạnh, chậu rửa, vòi xịt, bồn cầu, máy nước nóng, tủ kệ, gương, giường, tủ kệ, tivi, máy lạnh…

Với chính sách này, chủ nhân căn hộ chỉ cần dọn vào ở ngay mà không cần phải lo lắng về thiết kế, mua sắm vật dụng tốn kém chi phí và thời gian lựa chọn.

The Rivana - căn hộ dọn vào ở ngay thu hút khách hàng với hàng loạt chính sách hấp dẫn.

Bên cạnh chương trình tặng nội thất, những căn The Rivana cuối cùng cũng được chủ đầu tư Đạt Phước xây dựng mức giá hấp dẫn khi chỉ từ 36 triệu đồng/m2. Với mức giá này, căn hộ 1 phòng ngủ diện tích 50m2 chỉ khoảng 1,8 tỷ đồng, căn 2 phòng ngủ diện tích 65m2 giá chỉ từ 2,3 tỷ đồng. Đây là mức giá lý tưởng cho việc sở hữu một ngôi nhà để an cư dài lâu.

Với khách hàng là nhà đầu tư tài sản tích lũy sẽ có thêm sự lựa chọn chính sách cam kết thuê lại trong vòng 1 năm. Đạt Phước cam kết thuê lại các căn hộ từ 8-12 triệu/tháng tùy theo diện tích. Với khoản thu nhập này, các nhà đầu tư cá nhân dễ dàng tính toán bài toán tài chính khi có nhà, vừa có lợi nhuận ngay.

Song song đó, khách hàng còn có thể lựa chọn chính sách vay ngân hàng hỗ trợ lãi suất lên đến 36 tháng.

Khách hàng có cơ hội nhân đôi may mắn với chương trình "tậu nhà đẹp - lái xe sang" với giải thưởng Mercedes - Benz C180, Oto Mazda 2 và hàng loạt quà tặng giá trị khác… sẽ tổ chức dịp cuối năm 2023.

The Rivana - Căn hộ theo chuẩn thiết kế khu nghỉ dưỡng, dọn vào ở ngay

The Rivana là một trong số ít dự án trên thị trường giáp ranh thành phố Thủ Đức bàn giao cho khách hàng kịp đón tết Giáp Thìn 2024. Đến tháng 12, 100% tiện ích đã hoàn thiện và đang phục vụ đời sống cư dân hàng ngày.

Tiện ích cao cấp và tất cả dịch vụ đều miễn phí sử dụng cho cư dân.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khu nghỉ dưỡng (resort), chủ đầu tư Đạt Phước đã trang bị loạt tiện ích, biến The Rivana như một khu resort dành cho cư dân thư giãn sau một ngày làm việc. Cụ thể, hồ bơi phong cách chuẩn resort rộng hơn bể bơi Olympic có đầy đủ quầy bar, bồn ngâm nước nóng - Jacuzzi, ghế nằm ướt, ghế nằm khô; khu vực tập thể dục ngoài trời, phòng gym thiết bị hiện đại, khu BBQ. Ngoài ra, khu vui chơi trẻ em đa dạng trò chơi như trải nghiệm vách leo núi, phòng trò chơi trong nhà.

Như nhận xét của nhiều cư dân, dự án được xây dựng và chăm chút từng chi tiết từ căn hộ đến không gian sống. Chủ đầu tư Đạt Phước đầu tư thêm cho cư dân rất nhiều tiện ích trên tầng 3 tựa như không gian của resort. Trong danh sách các căn hộ bàn giao đầu tiên, dự án đã đón hơn 50% cư dân dọn vào ở.

Tiện ích sẵn sàng phục vụ đời sống cư dân tại The Rivana.

Tại The Rivana, không gian bên trong căn hộ được thiết kế khoa học, đầy đủ công năng, không gian chung bên ngoài cũng góp phần gia tăng chất lượng đời sống. Với thiết kế của Ong&Ong (Singapore), The Rivana nổi bật với nhiều điểm nhấn như căn hộ nào cũng là căn góc, 100% căn hộ có logia và ban công, 100% phòng ngủ và phòng khách có tầm nhìn thoáng.

Dự án được xây dựng và bàn giao chỉn chu, đường nét thi công sắc cạnh. Đơn cử như dù chỉ là vị trí thoát mùi gian bếp nhưng được thợ làm rất tinh ý. Thiết bị vệ sinh sử dụng sản phẩm thương hiệu Kohler. Cửa chính chống cháy, lớp nhôm dầy, chắn chắn, khóa từ 3 chức năng, gọi hình ảnh (video call) kết nối đến từng căn hộ.

Nhờ vậy mà các căn hộ The Rivana thuộc phân khúc căn hộ hạng B+ nhưng nhìn vào các thiết bị được chủ đầu tư trang bị, khách hàng có thể thấy mình đã có cơ hội sở hữu được tài sản chất lượng với giá mềm.

Với nhịp thanh khoản của thị trường đang "ấm" dần, các chính sách bán hàng ưu đãi của Đạt Phước hứa hẹn góp phần thúc đẩy thanh khoản của The Rivana. Đây là cơ hội để những khách hàng có kế hoạch an cư sở hữu The Rivana, một dự án có vị trí đắt giá, liền kề thành phố Thủ Đức và mức giá vừa tầm.