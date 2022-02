Chọn dự án căn hộ pháp lý đầy đủ, người mua được lợi gì?

Thị trường biến động khiến tiêu chí chọn nhà thay đổi

Nguồn cung thường tập trung vào một số khu vực cùng với giá tăng, lại thêm chịu ảnh hưởng từ Covid-19 khiến thanh khoản của sản phẩm căn hộ có phần chậm lại ở một số nơi. Thêm vào đó, tình trạng pháp lý tại nhiều dự án căn hộ kéo dài nhiều năm vẫn chưa giải quyết cũng ảnh hưởng đến thanh khoản của dòng sản phẩm căn hộ.

Mua căn hộ để an cư được nhiều người quan tâm (Ảnh: Tập đoàn Bcons).

Quan sát tệp khách hàng giao dịch trên thị trường ở năm 2021 và đầu năm 2022 này, bà Phương Thảo - Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Sao Việt cho biết, khách hàng mua ở đang chiếm phần lớn, khách đầu tư thu hẹp lại. Sự thay đổi về đối tượng khách hàng cũng phân định thị phần của từng dự án. Với nhu cầu mua ở lâu dài nên người mua nhà sẽ ưu tiên chọn những sản phẩm của dự án đảm bảo về pháp lý như tiến độ thi công, pháp lý đảm bảo. Khách hàng khắc khe hơn còn xuất phát từ yếu tố tâm lý cẩn trọng hơn khi chứng kiến nhiều trường hợp tại một số dự án căn hộ, nhà phố trên thị trường thời gian qua không bàn giao nhà cho khách hàng, không ký được hợp đồng mua bán, không cấp được giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người sở hữu.

Thời gian qua, thị trường phía Nam có tình trạng căng băng rôn đòi sổ hồng ở dự án căn hộ sau 3-5 năm bàn giao. Những vướng mắc về pháp lý, tranh chấp kéo dài khiến người mua cẩn trọng tìm kiếm sản phẩm căn hộ phải ổn về pháp lý.

Theo phân tích của các chuyên gia bất động sản, căn hộ là sản phẩm dễ mua dễ bán, nhưng để tìm được dự án có thanh khoản tốt thì trước tiên phải tìm hiểu kỹ lưỡng về pháp lý. Nếu mua phải dự án pháp lý lỏng lẻo, khách hàng sẽ phải đối mặt những rủi ro như chậm tiến độ, thậm chí không thể nhận nhà dù có trường hợp người mua đã đóng đến 90% giá trị căn hộ.

Căn hộ được trang bị tiện ích ngay nội khu để đáp ứng cho cư dân (Ảnh: Tập đoàn Bcons).

Pháp lý tại nhiều dự án không đảm bảo có thể do chủ đầu tư đuối vốn nên vừa thế chấp dự án để vay ngân hàng, vừa huy động vốn từ người mua, nếu thị trường khó khăn sẽ dẫn đến nhiều dự án sau khi nhận đặt cọc vẫn không thể triển khai hoặc chỉ xây dựng phần móng rồi ngừng thi công. Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, các giao dịch khi chưa đủ điều kiện sẽ không được pháp luật công nhận và bảo vệ. Do đó, tính pháp lý của dự án sẽ giúp người mua bảo vệ được quyền lợi của mình, trong trường hợp có tranh chấp sẽ được pháp luật bảo vệ, tránh bị mất tiền oan.

Giải pháp chọn dự án chuẩn pháp lý

Với việc khan hiếm quỹ đất, mô hình nhà ở là căn hộ sẽ chiếm ưu thế tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, nguồn cung tại thị trường TPHCM đang thay đổi cơ cấu sản phẩm đã khiến cho người dân khó tiếp cận nhà ở. Trong bối cảnh hiện nay, thay vì tập trung tại TPHCM, nhiều người mua đang chuyển hướng về Bình Dương, bởi khu vực này giá bình quân vẫn còn mềm, nguồn cung dồi dào, điều kiện dân sinh nâng cao.

Ngay trong đầu năm 2022, thị trường khu vực TP Dĩ An có nhiều sản phẩm giá tốt, pháp lý an toàn, phù hợp để an cư hoặc làm của "để dành".

Tiến độ thực tế công trường Bcons Sala đến tháng 2/2022.

Một số dự án khu căn hộ tại TP Dĩ An thu hút sự quan tâm của người mua, trong đó có các dự án của Tập đoàn Bcons đầu tư phát triển.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án mới nhất mà Tập đoàn Bcons đưa ra thị trường là Bcons Sala (vị trí trên đường Phan Bội Châu, KP Đông Tân) ở trung tâm TP Dĩ An cũng đã nghiệm thu xong hạng mục móng, đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán. Các dự án của Tập đoàn Bcons triển khai đạt được sự đảm bảo về tiến độ thi công, với tâm huyết kiến tạo nên cộng đồng cư dân hiện đại, văn minh, hạn chế tối đa các tranh chấp.

"Điều này còn khẳng định tiềm lực tài chính của chủ đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng cho công trình và bàn giao đúng hạn. Trước đó, các dự án do chủ đầu tư Bcons triển khai đều đảm bảo tiến độ như cam kết, đồng thời giữ vững "phong độ" trao sổ hồng thần tốc chỉ sau vài tháng giao nhà", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Theo các chuyên gia, pháp lý chính là thước đo lớn nhất cho thành công của một dự án cũng như thể hiện uy tín, tâm huyết của chủ đầu tư trong nỗ lực tạo dựng thương hiệu vững mạnh và giữ vững niềm tin với khách hàng. Do đó, lựa chọn dự án chuẩn pháp lý không chỉ giúp khách hàng an tâm sinh sống về lâu dài, mà còn đảm bảo tính thanh khoản cho tài sản, giúp gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

