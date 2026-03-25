Chiến lược đi trước chu kỳ để tạo lập giá trị của VinaLiving

VinaLiving là thương hiệu phát triển bất động sản trực thuộc VinaCapital - một trong những quỹ đầu tư hiện diện sớm nhất ở Việt Nam. Chính điều này góp phần định hình cách VinaLiving tiếp cận thị trường.

Không chạy theo xu hướng hay lợi nhuận ngắn hạn, mỗi quyết định đều được nhìn dưới lăng kính của một định chế dày dạn kinh nghiệm, từ nhận diện động lực tăng trưởng đến dự báo nhu cầu tương lai và nắm bắt quỹ đạo vận động của thị trường.

Khai mở những phân khúc dẫn dắt xu hướng

Hơn một thập kỷ trước, khi Đà Nẵng đang trong giai đoạn đầu phát triển du lịch cao cấp, VinaLiving triển khai The Ocean Villas Da Nang, tạo bước ngoặt cho phân khúc biệt thự biển, biệt thự sân golf. Những năm 2010, The Garland và Nine South Estates dần ra mắt, tiên phong khai mở mô hình compound (khép kín) - một tiêu chí về chuẩn mực sống cao cấp hiện nay.

Những năm gần đây, thị trường chứng kiến sự nở rộ của khái niệm “nghỉ dưỡng tại nhà”. Nhưng trên thực tế, hơn 15 năm trước, VinaLiving đã hoạch định hướng đi “resort lifestyle home” khác biệt.

Dấu ấn của VinaLiving trong phân khúc đặc thù này được khẳng định qua danh mục gần 20 dự án nghỉ dưỡng và khu dân cư mang phong cách nghỉ dưỡng, trải rộng tại nhiều tỉnh thành. Hoiana Shores Golf Villas, Fusion Resort & Villas Da Nang, The Ocean Resort Quy Nhon, Maia Resort Quy Nhon, Maia Resort Ho Tram, Ixora Ho Tram… là những cái tên gắn liền với đẳng cấp, thực chứng năng lực phát triển của VinaLiving.

Mỗi bước đi của VinaLiving đều nhất quán về cách tiếp cận: chủ động đón đầu và góp phần định hình nhu cầu thị trường. Ở góc độ này, đi trước một nhịp được xây dựng trên nền tảng phân tích vĩ mô và năng lực dự báo chu kỳ để thiết lập những chuẩn mực sống mới.

Đọc vị những vùng đất giàu tiềm năng tăng trưởng

Xuyên suốt hành trình phát triển, VinaLiving đã đánh dấu sự hiện diện của mình tại nhiều tọa độ giàu tiềm năng tăng trưởng. Với bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng, đó là các vị trí gần biển, gần rừng hoặc nằm trong hành lang du lịch trọng điểm.

Với BĐS nhà ở, đó là những khu vực gần cao tốc, sân bay, vành đai, các trung tâm kinh tế. Đại Phước Lotus (nằm trên đảo Đại Phước, Đồng Nai) là một ví dụ điển hình. VinaLiving bắt tay triển khai dự án này từ năm 2010, thời điểm vành đai 3 chưa thành hình. Đến hiện tại, sự hoàn thiện của vành đai 3, cao tốc, cầu Cát Lái đã đẩy giá trị BĐS tại đây tăng theo cấp số nhân.

Một tọa độ khác đang được VinaLiving chú trọng phát triển là Salacia Villas, tổ hợp biệt thự phong cách resort tại phường Tân Thành, TPHCM (khu vực Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Nhiều năm trước, vùng đất này chỉ là một cái tên trên bản đồ phát triển. Tuy nhiên, với loạt chuyển động tích cực của hạ tầng, tiềm năng khu vực đang được đánh thức mạnh mẽ.

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn bứt phá khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, vành đai 4, cầu Phước An… tăng tốc triển khai. Trong quý II/2026, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến vận hành giai đoạn 1; cảng Cái Mép Hạ cũng sẽ khởi công dịp 30/4.

Sự chuyển mình của vùng đất không chỉ nằm ở những con đường rộng mở hay lộ trình rút ngắn, mà ở sự thăng hạng vị thế kinh tế. Vùng đất gắn liền với vai trò trung tâm công nghiệp truyền thống thành mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics - thương mại quốc tế. Sự phát triển này kéo theo nhu cầu khổng lồ về nhà ở chất lượng cao.

Theo các thống kê, hiện có hơn 15.000 chuyên gia đang làm việc trong các khu công nghiệp tại Phú Mỹ. Thời gian tới, sân bay Long Thành đi vào vận hành, sẽ có khoảng 14.000 chuyên gia, nhân sự trình độ cao đến sinh sống, làm việc. Con số này chưa bao gồm dòng dịch chuyển dân cư cơ học tất yếu khi lõi nội đô đã bão hòa và khoảng cách kết nối rút ngắn đáng kể.

Ngay thời điểm chuyển mình của cực tăng trưởng phía Đông TPHCM, VinaLiving đẩy mạnh triển khai Salacia Villas, góp phần giải “cơn khát” nhà ở chất lượng cao. Đây là một trong số hiếm dự án tại khu vực được quy hoạch bài bản, đề cao trải nghiệm sống và tính riêng tư.

Trên tổng diện tích hơn 7ha, mật độ xây dựng chỉ chiếm khoảng 35%, phần lớn quỹ đất dành cho mảng xanh và tiện ích. Dự án đã có sổ hồng riêng từng lô, nhiều hạng mục tiện ích đã hoàn tất.

Trong quý II, chủ đầu tư cũng sẽ động thổ trung tâm thương mại tại dự án với sự tham gia tư vấn chiến lược phát triển và vận hành bởi Bắc Bình - đơn vị từng tư vấn triển khai và vận hành nhiều trung tâm thương mại lớn như Vạn Hạnh Mall, Hùng Vương Plaza…