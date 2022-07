Chất lượng sống khác biệt tại Vincom Shophouse Royal Park

"Gu" sống mới của giới thượng lưu

Báo cáo Thịnh vượng 2021 (Wealth Report 2021) của hãng tư vấn Knight Frank dự đoán, trong giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng của giới siêu giàu Việt Nam đạt mức 31%, tương đương khoảng 511 người sở hữu tài sản trên 30 triệu USD. Số lượng người có tài sản trên một triệu USD cũng lên tới 25.800 người.

Tầng lớp trung lưu và giàu có của Việt Nam đang và sẽ tăng trưởng rất nhanh, đồng nghĩa với nhu cầu sở hữu nhà ở hạng sang ngày càng lớn nhằm nâng cao chất lượng sống và khẳng định vị thế. Định nghĩa nhà ở hạng sang cũng đã thay đổi, không còn nằm ở giá trị xây dựng căn nhà mà nằm ở những giá trị không tính được bằng tiền như vị trí đắc địa, quy hoạch đồng bộ, tích hợp các dịch vụ tiện ích đạt chuẩn 5 sao, môi trường sống xanh, dân trí cao.... Những điều ấy rất khó tìm thấy trong một căn nhà được xây dựng riêng lẻ, mà chỉ có thể nằm trong những khu đô thị, những dự án bất động sản hạng sang được đầu tư bài bản ngay từ đầu.

Trong bối cảnh đó, chuỗi dự án Vincom Shophouse tích hợp trung tâm thương mại Vincom lần lượt xuất hiện tại các tỉnh thành đã tạo nên những căn nhà phố hạng sang, đáp ứng nhu cầu của giới thượng lưu. Mới đây, dự án Vincom Shophouse Royal Park tại Quảng Trị được khởi công trong quý I/2022, hứa hẹn mang đến một điểm an cư lạc nghiệp xứng tầm cho giới giàu có TP Đông Hà và tỉnh Quảng Trị.

Khu đô thị tiện ích hàng đầu TP Đông Hà

Với tổng diện tích quy hoạch hơn 14 ha, Vincom Shophouse Royal Park được phát triển theo mô hình khu đô thị kết hợp thương mại, dịch vụ, phù hợp cho cả mục đích an cư lẫn đầu tư. Tính đến hiện tại, dự án được đánh giá có quy mô, tiện nghi hàng đầu Quảng Trị. Ngay từ những đợt mở bán đầu tiên, dự án đã có sức hút đặc biệt, do số lượng có hạn trong khi cầu lớn.

Sức hút của dự án không chỉ vì vị trí trung tâm, hay vì tiềm năng sinh lời mà còn vì những tiện ích khác biệt. Trong đó, tiện ích đáng kể nhất là công viên trung tâm và công viên thể thao hiện đại, đồng bộ tại TP Đông Hà.

Công viên trung tâm được thiết kế hội tụ các yếu tố giải trí, thư giãn cần thiết: Quảng trường rộng rãi, đồi cảnh quan thơ mộng; sân chơi trẻ em; sân cỏ đa năng và khu nướng BBQ ven hồ; cảnh quan check-in cho các bạn trẻ; ghế nghỉ - vườn cờ - thiền yoga - cafe ngoài trời…

Không chỉ nâng cao đời sống tinh thần, chủ đầu tư còn chăm chút sức khỏe cho cộng đồng cư dân bằng công viên thể thao hiện đại. Nơi đây có sân tennis, sân bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, sân tập gym, sân chơi liên hoàn... phục vụ nhu cầu hoạt động thể chất của cư dân hoàn toàn miễn phí.

Ngoài 2 công viên rộng lớn, chủ đầu tư còn bổ sung thêm vườn âm nhạc với điểm nhấn là đài phun nước piano thú vị; vườn gia đình cùng sân chơi trẻ em và cụm tập thể dục ngoài trời, thích hợp để cả gia đình thư giãn, gắn kết sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng.

Về vị trí, dự án còn nằm đối diện công viên Cọ Dầu lớn của Quảng Trị với diện tích 134,2 ha. Sự kết hợp của những tiện ích nội khu và ngoại khu này mang lại không gian sống xanh cho cư dân. Giao hòa giữa không gian phố phường tấp nập và không gian nghỉ dưỡng hiếm có, Vincom Shophouse Royal Park mang tới một môi trường sống cho người dân Quảng Trị. Khởi công vào ngày 8/3/2022, chỉ sau 3 tháng thi công, Vincom Shophouse Royal Park đã dần thành hình. Phân khu 1 The Park và phân khu 2 The Central đã hoàn thành 100% khối lượng san lấp và đang tiến hành ép cọc. Khu vực xây dựng trung tâm thương mại Vincom Plaza cũng đã hoàn thành thi công san lấp mặt bằng 90%. Phân khu 3 The Avenue đã hoàn thành công tác đào móng và đang tiến hành thi công móng.

Khi hoàn thiện, dự án sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động, hứa hẹn trở thành biểu tượng phồn hoa thịnh vượng mới và là nơi hội tụ của giới thượng lưu của TP Đông Hà, Quảng Trị.