Cát Tường Group được vinh danh tiên phong phát triển bất động sản bền vững tại Dot Property Awards

Ông Nguyễn Quốc Thảo - Thành viên HĐQT Cát Tường Group nhận giải thưởng "Doanh nghiệp bất động sản tiên phong phát triển bền vững tại Việt Nam 2024".

Sứ mệnh kiến tạo bất động sản nhân văn - bền vững

Dot Property Vietnam Awards được thành lập bởi Dot Property Group - tập đoàn sở hữu 10 cổng thông tin bất động sản có tốc độ phát triển nhanh tại khu vực Đông Nam Á và tạp chí Dot Property. Nằm trong hệ thống giải thưởng bất động sản quốc tế lớn và uy tín hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Dot Property Vietnam Awards là giải thưởng thường niên danh giá, góp phần truyền cảm hứng và động lực phát triển cho ngành bất động sản.

Lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards năm 2024 mang chủ đề "Phát triển bền vững: Xây dựng nền móng cho chu kỳ mới của bất động sản Việt Nam" diễn ra vào tối ngày 26/9 tại khách sạn The Reverie Saigon (TPHCM). Chương trình thu hút đông đảo quản lý cấp cao đến từ các doanh nghiệp thắng giải, hội đồng cố vấn giải thưởng cùng chuyên gia trong nước và quốc tế.

Trải qua nhiều vòng thẩm định từ hội đồng giám khảo là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, vượt qua sự cạnh tranh của rất nhiều các doanh nghiệp lớn, uy tín trong ngành, Cát Tường Group đã được Dot Property Vietnam Awards vinh danh "Sustainable Leadership Awards Vietnam 2024 - Doanh nghiệp bất động sản tiên phong phát triển bền vững tại Việt Nam 2024".

Ông Nguyễn Quốc Thảo - Thành viên HĐQT Cát Tường Group phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Quốc Thảo - Thành viên HĐQT Cát Tường Group chia sẻ, Cát Tường Group tự hào khi được Dot Property Vietnam Awards 2024 đánh giá cao và vinh danh ở hạng mục giải thưởng "Doanh nghiệp bất động sản tiên phong phát triển bền vững tại Việt Nam 2024". Đặc biệt ý nghĩa hơn khi chủ đề năm nay lại chính là xây dựng nền móng cho một chu kỳ mới phát triển bền vững hơn của thị trường bất động sản Việt Nam.

"Sau khi hoàn thành sứ mệnh tiên phong của thập kỷ đầu tiên trọn vẹn, Cát Tường Group bước vào giai đoạn phát triển mới với sứ mệnh kiến tạo bất động sản nhân văn - nền vững. Ở chương mới này, chúng tôi mong muốn không chỉ phát triển những dự án bất động sản chất lượng, giá thành phù hợp mà hơn hết chính là tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội khi kiến tạo ngày càng nhiều hơn nữa những cộng đồng văn minh, hiện đại, bền vững và nhân văn", ông Thảo chia sẻ.

Chinh phục những hành trình mới

Trải qua gần 14 năm phát triển, Cát Tường Group từng bước khẳng định là doanh nghiệp phát triển bất động sản đa dạng các lĩnh vực từ đất nền các tỉnh, các khu dân cư, khu đô thị được quy hoạch bài bản, quy mô cho đến lĩnh vực bất động sản công nghiệp với Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (Aurora IP) đang thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Nam Định.

Những khu dân cư, khu đô thị đã giúp Cát Tường Group khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản có thể kể đến như: Cát Tường Phú Sinh (Đức Hòa - Long An), Cát Tường Phú Hưng (Đồng Xoài - Bình Phước), Cát Tường Western Pearl và Cát Tường Western Pearl 2 (Vị Thanh - Hậu Giang), Cát Tường Park House (Chơn Thành - Bình Phước)…

Khu nhà ở Cát Tường J-Home mở màn dòng sản phẩm Cát Tường An.

Nhằm định hình và chuyên nghiệp hóa sản phẩm bất động sản trong giai đoạn phát triển mới, Cát Tường Group đã chính thức ra mắt ba dòng sản phẩm cốt lõi là: dòng sản phẩm Cát Tường Phú (sản phẩm đất nền), dòng sản phẩm Cát Tường Minh (bất động sản công nghiệp) và dòng sản phẩm Cát Tường An (sản phẩm nhà ở).

Dòng sản phẩm nhà ở Cát Tường An hứa hẹn mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư những dự án được đầu tư chuyên nghiệp, đa công năng với những vị trí đắc địa, mang đến cuộc sống an yên, nhân văn cho cư dân và giá trị gia tăng bền vững cho nhà đầu tư. Dự án đầu tiên của dòng sản phẩm này là khu nhà ở biệt lập Cát Tường J-Home tại TP Thuận An, Bình Dương sắp ra mắt thị trường.