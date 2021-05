Casamia Calm Hoi An - ngôi nhà bên sông trong lòng di sản

Dân trí Casamia Calm Hoi An là nơi con người sống giao hòa với thiên nhiên trong tổng hòa văn hóa kiến trúc đặc trưng phố Hội, nơi kiến tạo nhịp sống rất riêng của những con người xứ Quảng: Hồn hậu, chân phương, yên bình mà tinh tế.

Nhịp sống an vui nơi trái tim miền di sản

Những ngôi nhà Casamia Calm Hoi An trong lòng di sản phố Hội là nơi mỗi cư dân được hòa mình cùng nhịp sống an yên, thụ hưởng không gian trong lành, trải nghiệm những tiện ích mang phong cách resort, để chào đón mỗi ngày với niềm hân hoan tươi mới.

Chỉ cách phố cổ 2km, từ đây có thể dễ dàng và thuận tiện di chuyển theo những lịch trình hàng ngày của từng thành viên trong gia đình. Đó cũng là khoảng cách "vừa xinh" để khám phá những điểm đến hấp dẫn như làng rau Trà Quế, khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng dừa Bảy Mẫu, hay các bãi biển đẹp nổi danh trên bản đồ du lịch quốc tế: An Bàng, Hà My, Cửa Đại.

Cuộc sống "mỗi ngày chọn một niềm vui" tại Casamia Calm Hoi An

Mỗi sớm mai, những ngôi nhà Casamia Calm Hoi An được đánh thức bằng tiếng chim ríu rít chuyền cành, ánh bình minh buông nhẹ dải lụa vàng trước hiên. Bước ra thềm nhà, chào đón ngày mới là bầu không khí trong lành thanh khiết. Sự an yên đến từ màu tinh khôi của nước tiệp cùng sắc xanh mướt tầm mắt của đa dạng các loại cây trồng phủ khắp không gian sống. Các thành viên trong gia đình cùng nhau đi dạo trên cung đường xanh dài nhất miền Trung được tạo nên từ hơn 2500 cây cau. Cùng cảm nhận ngọn gió trong lành mang theo hương thơm đồng lúa, ngắm nhìn những cánh cò trắng chao liệng rập rờn sóng nước. Đó không phải cảnh sắc trong hội họa mà là hiện thực cuộc sống hiện hữu hàng ngày tại Casamia Calm Hoi An.

Khu đảo tĩnh Namas Park là điểm đến quen thuộc của cư dân khi rời xa những bộn bề, lo toan của cuộc sống, để lắng nghe bản thân mình trong không gian thiền định hay qua những bài tập yoga. Tại đây, những cư dân lớn tuổi tận hưởng thú vui câu cá, hay thư thái dạo bộ trong khu vườn cảnh quan. Tất cả tạo nên một nhịp sống thật thanh bình, êm ả.

Khu tiện ích đảo động Swings Park - nơi chủ nhân khám phá chính mình với đa tầng cung bậc cảm xúc và kết nối tình thân

Như một giai điệu vui tươi cất lên "đường về nhà là vào tim ta" - mỗi phút giây sum vầy khiến mỗi thành viên thêm trân trọng những khoảnh khắc vô giá của cuộc sống. Cuốn album hạnh phúc được dày hơn mỗi ngày với tiếng nắc nẻ nô đùa của trẻ thơ từ khu vui chơi sắc màu, hay không khí vui tươi trong đảo động Swing park cùng quây quần nướng BBQ, cắm trại ngoài trời …. Cuộc sống "an" mà không "tĩnh", mang theo muôn vàn cung bậc trải nghiệm thú vị.

An nhiên tận hưởng cuộc sống mỗi ngày

Mảnh đất duyên dáng và quyến rũ bên bờ sông hiền hòa ấy vừa nuôi dưỡng sự cân bằng tĩnh tại vừa khai mở những mạch nguồn năng lượng bất tận bên trong của mỗi người.

Chỉ hữu hạn với 112 căn biệt thự đơn lập hình thành nên một cộng đồng cư dân ưu tú với triết lý sống nhân văn, chia sẻ cùng hệ giá trị cốt lõi và chung tay kiến tạo môi trường sống an hòa. Sinh ra và lớn lên giữa cộng đồng văn minh đó, những công dân nhí được trao tặng món quà vô giá để tiếp thu những giá trị tinh hoa.

Wow Zone khu vui chơi trẻ em và thể thao ngoài trời đa sắc màu

Không gian sống căng tràn sự tinh khôi là môi trường lý tưởng để nuôi dưỡng sự tò mò, niềm say mê khám phá, thúc đẩy tinh thần tự lập và tính chủ động của trẻ nhỏ. Trưởng thành từ miền đất di sản, thế hệ tương lai thấm trong mình lòng nhân ái, yêu thiên nhiên, biết quan tâm tới cảm xúc của những người xung quanh; đồng thời có hiểu biết, lòng tự hào đối với nét đẹp văn hóa và truyền thống của gia đình, biết tôn trọng, bảo vệ các giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Sống tại Casamia Calm Hoi An, mỗi thành viên trong gia đình được thảnh thơi tận hưởng nhịp sống bình yên mang nguồn cảm hứng từ phố Hội.

Trường Thịnh