Căn hộ triệu USD của Filmore thu hút khách quốc tế

Dân trí Dự án The Filmore Da Nang đang nhận được sự chú ý trên thị trường bất động sản Hong Kong (Trung Quốc) với giao dịch thành công đầu tiên trị giá 1,2 triệu USD.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore (Filmore Development) thu hút sự quan tâm trên thị trường bất động sản Việt Nam khi bán thành công "căn hộ triệu đô" đầu tiên ở thị trường Hong Kong (Trung Quốc).

Theo thông tin chính thức từ Filmore, doanh nghiệp này cùng các đối tác là 3 đơn vị uy tín trong ngành kinh doanh bất động sản - tài chính Hong Kong gồm Asia Bankers Club, Golden Emperors và Ashton Hawks đã mở bán dự án The Filmore Da Nang trên thị trường này. Hơn 500 nhà đầu tư quốc tế đã tiếp cận dự án trong 2 ngày đầu ra mắt. Ngoài những căn hộ đầu tiên đã tìm được chủ sở hữu, các nhà đầu tư tiếp tục dành sự chú ý đến The Filmore Da Nang và từ đó, mở rộng mối quan tâm đến thị trường bất động sản Việt Nam.

The Filmore Da Nang sở hữu nhiều ưu điểm thu hút giới đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, The Filmore Da Nang chưa chính thức mở bán trên thị trường nội địa. Do đó, có khá nhiều điều để giới kinh doanh bất động sản quan tâm đến câu chuyện Filmore ra mắt dự án thành công trên một thị trường sôi động và dày dặn kinh nghiệm như Hong Kong.

Chiến lược "Bản sắc Việt Nam - Chuẩn mực quốc tế" của doanh nghiệp trẻ

Đối với một dự án bất động sản, đặc biệt là phân khúc cao cấp, tên tuổi của chủ đầu tư - nhà phát triển dự án là một trong những tiêu chí đầu tiên quyết định mức độ thuyết phục với khách hàng.

Buổi giới thiệu The Filmore Da Nang đến giới đầu tư Hong Kong.

Filmore là tên tuổi mới, nhưng những người tạo nên Filmore khá quen thuộc với ngành bất động sản Việt Nam. Nhà sáng lập của Filmore - ông Nguyễn Tấn Danh - cùng các lãnh đạo và cố vấn đều có thâm niên trong ngành, đã và đang liên quan đến các doanh nghiệp và dự án lớn. Filmore được xem là thế hệ tiếp nối của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt - một trong những tên tuổi trên thị trường Việt Nam hiện nay.

The Filmore Da Nang - sản phẩm bất động sản high-touch.

Ngoài sở hữu dự án The Filmore Da Nang, Filmore liên tục mua thành công các dự án khá lớn tại TPHCM, Bình Dương... và đang ráo riết triển khai.

Tuy nhiên, giá trị lớn hơn của Filmore là khả năng thu hút nguồn đầu tư từ chiến lược tạo sự khác biệt trong sản phẩm và dịch vụ. Tiêu biểu là tiêu chí "tiếp cận chuẩn mực quốc tế" cho sản phẩm bất động sản Việt Nam.

Ngay trên dự án đầu tay là The Filmore Da Nang, Filmore đã cụ thể hóa điều đó bằng cách tham chiếu những tiêu chuẩn và xu hướng mới nhất dành cho một dự án căn hộ cao cấp tại các thị trường phát triển nhất như Mỹ, Anh, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore... Các đối tác thực hiện The Filmore Da Nang cũng là những tên tuổi quốc tế như IDDept, Lightbox (Singapore), Landor (Mỹ), Mercurio Design Lab (Ý), Apave (Pháp)...

Đi theo hướng đồng bộ và chuyên nghiệp, The Filmore Da Nang có sức hấp dẫn trước đối tác và giới đầu tư Hong Kong. Minh chứng là giao dịch căn hộ khả quan của The Filmore Da Nang ngay trong những ngày đầu chính thức ra mắt trên thị trường này.

Chiến lược tiếp cận thị trường quốc tế

Năng lực và kinh nghiệm làm việc quốc tế giúp Filmore sớm có mạng lưới đối tác đa quốc tịch phong phú. Vì vậy, doanh nghiệp trẻ này có thể linh hoạt lựa chọn định hướng tiếp cận với giới đầu tư quốc tế.

Sau khi quan sát và phân tích, Filmore quyết định chọn thị trường Hong Kong để bán The Filmore Da Nang bên cạnh thị trường nội địa. Giới đầu tư Hong Kong đã sẵn sự quan tâm với thị trường Việt Nam, đặc biệt là những sản phẩm bền vững. Nguồn vốn từ đối tác cũng luôn dồi dào, nhất là những người đang tìm kiếm những thị trường mới sau nhiều biến động. Vấn đề còn lại là sản phẩm đủ sức thuyết phục giới đầu tư sành sỏi này.

The Filmore Da Nang hứa hẹn trở thành tiêu điểm mới của thị trường du lịch - nghỉ dưỡng - phong cách sống của Đà Nẵng trong tương lai gần.

Ông Kingston Lai - nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Asia Bankers Club Hong Kong - chia sẻ: "Filmore khiến chúng tôi rất tự tin để đồng hành và The Filmore Da Nang có rất nhiều ưu điểm mà giới đầu tư Hong Kong đang tìm kiếm. Do đó, không quá ngạc nhiên khi chúng tôi có thể bán thành công những căn hộ triệu đô của The Filmore Da Nang ngay trong ngày đầu ra mắt. Đây cũng là sản phẩm bất động sản nhà ở đầu tiên của Đà Nẵng chinh phục được khách hàng của chúng tôi. Dự án này cũng mở ra rất nhiều thuận lợi cho việc giới thiệu sản phẩm bất động sản Việt Nam đến thị trường Hong Kong".

Với sức hấp dẫn đã được bảo chứng trước khách hàng quốc tế, The Filmore Da Nang hứa hẹn sẽ là một dự án "ngôi sao" khi Filmore chính thức mở bán tại Việt Nam trong thời gian tới.

Filmore theo đuổi triết lý phát triển sản phẩm bất động sản high-touch (những không gian sống giàu giá trị thẩm mỹ và cảm xúc). The Filmore Da Nang là dự án hiện thực hóa triết lý này. Dự án tọa lạc tại khu vực trung tâm tuyến phố đi bộ của Đà Nẵng, có 3 mặt tiền hướng ra đường Bạch Đằng, Bình Minh 5 và Trần Văn Trứ. Tất cả căn hộ thuộc dự án đều có view đẹp, nhìn về Cầu Rồng, biển Mỹ Khê, sông Hàn và trung tâm của thành phố.

The Filmore Da Nang có quy mô hơn 200 căn hộ diện tích 48-125m2, gồm loại 1, 2 phòng ngủ, dual key (căn hộ kép), sky terrace (căn hộ có sân vườn) và loft (căn hộ thông tầng), dự kiến hoàn thành vào quý II/2023. Thông tin thêm tại website https://filmore.com.vn/thefilmoredanang/, hotline: 0937.883.888.