Căn hộ The Ori Garden - Seaview Tower đáp ứng nhu cầu người mua để ở thực

The Ori Garden - Seaview Tower nhận được phản ứng tích cực từ thị trường

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn cuối năm, thời điểm này được nhiều nhà đầu tư đặt kỳ vọng sẽ có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực trạng lại cho thấy, bất động sản đang có xu hướng chững lại do tác động của nhiều yếu tố.

Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) cho rằng, vấn đề pháp lý chiếm 70% khó khăn của doanh nghiệp bất động sản, khiến cho nguồn cung ra thị trường bị hạn chế. Mặt khác, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra: Giá vật liệu xây dựng, tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu tăng… cũng khiến các chi phí của doanh nghiệp tăng theo. Đồng thời, những chính sách kiểm soát chặt chẽ thị trường tín dụng, trái phiếu, cổ phiếu của Nhà nước cũng khiến nhiều doanh nghiệp và khách hàng khó tiếp cận được nguồn vốn khi triển khai xây dựng dự án. Với khách hàng, khả năng tiếp cận đòn bẩy tài chính từ ngân hàng cũng không còn như trước đây.

Chia sẻ về khó khăn thị trường bất động sản hiện nay, ông Lê Xuân Nga - Tổng giám đốc BHS - cho biết, dù trong bối cảnh thị trường đang có xu hướng chững lại, vẫn có sản phẩm bất động sản, những dự án sở hữu tính thanh khoản cao. Vị lãnh đạo của BHS lạc quan cho rằng, trong giai đoạn này, có 4 loại sản phẩm bất động sản sẽ tiếp tục có giao dịch, nhận được sự hấp thụ của thị trường gồm: chung cư, nhà để ở; đất nền khu công nghiệp; nhà ở xã hội; căn hộ khách sạn giá trong khoảng 1,5 tỷ đồng... Đây đều là các sản phẩm có "giá trị thực", đem lại giá trị sử dụng cũng như giá trị tài chính cho khách hàng.

Nằm trong 4 dòng sản phẩm được nhắc đến, dự án chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4.2 thuộc khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside với tên thương mại The Ori Garden - Seaview Tower tại Đà Nẵng thu hút khách hàng trong thời điểm hiện tại. Dự án được đầu tư xây dựng bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng, sở hữu lợi thế pháp lý và được chào bán ra thị trường vào ngày 18/11 vừa qua. Sau hơn một tuần ra mắt, một số lượng lớn khách hàng đã đăng ký đặt mua.

Dự án The Ori Garden - Seaview Tower vừa ra mắt thị trường (Ảnh phối cảnh dự án).

Sức hút của The Ori Garden - Seaview Tower

Sức hút của The Ori Garden - Seaview Tower đến từ nhiều yếu tố. Trong đó phải kể đến chất lượng xây dựng công trình và tiến độ thi công khẩn trương của chủ đầu tư.

Được giới thiệu ra thị trường vào tháng 7/2021, tính đến thời điểm hiện tại, dự án đang đi vào hoàn thiện nội thất trước khi tiến hành nghiệm thu và bàn giao cho khách hàng vào quý I/2023. "Giai đoạn 1 của dự án được thị trường hấp thụ tốt, 100% các căn hộ của dự án ở giai đoạn này đều đã tìm được chủ nhân. Chúng tôi cam kết sẽ luôn nỗ lực để trao tới khách hàng những căn hộ chất lượng tốt nhất", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện giai đoạn 1 của dự án và song song triển khai xây dựng giai đoạn 2 The Ori Garden - Seaview Tower (Ảnh: Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng).

Tính ứng dụng cao và hệ tiện ích hoàn chỉnh của The Ori Garden - Seaview Tower cũng là điểm thu hút khách hàng. Theo đó, với các căn hộ đa dạng từ một đến 3 phòng ngủ, diện tích 45-69m2, The Ori Garden là lựa chọn an cư cho các gia đình trẻ và gia đình nhiều thế hệ.

So với phiên bản tiền nhiệm, hệ tiện ích The Ori Garden - Seaview Tower cũng được chủ đầu tư chăm chút tỉ mỉ khi chú trọng vào 3 nhóm đối tượng: trẻ em - người trung tuổi - người già. Bất kể thành viên nào trong gia đình đều có thể tìm được những phút giây giải trí, thảnh thơi cho riêng mình. Các tiện ích hiện đại có thể kể đến như: nhà trẻ, thư viện, bể bơi trẻ em - người lớn, vườn chủ đề Nhật, hầm đỗ xe thông minh, thư viện, khu tập thể dục thể thao…

The Ori Garden - Seaview Tower sở hữu hệ tiện ích tương đương các chung cư cao cấp tại Đà Nẵng (Ảnh phối cảnh dự án).

Với mức giá từ 1,2 tỷ đồng, The Ori Garden - Seaview Tower đáp ứng nhu cầu an cư của đại đa số gia đình tại Đà Nẵng. Chủ đầu tư chia sẻ, dù mức giá tại The Ori Garden - Seaview Tower khá "dễ chịu" nhưng chất lượng và tiện ích của dự án có thể sánh ngang với các căn hộ chung cư cao cấp trên thị trường. "Tất cả nằm trong nỗ lực của chúng tôi nhằm mang đến một không gian sống đáng mơ ước, đồng thời, giải cơn khát cho thị trường nhà ở thực tại thành phố Đà Nẵng", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.