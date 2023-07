Căn hộ siêu sang và biệt thự hơn 20 tỷ đồng khó bán

Giao dịch căn hộ, biệt thự chậm lại

Thông tin về thị trường bất động sản quý II vừa qua, JLL Việt Nam - một đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản - đánh giá, tại TPHCM và Hà Nội, căn hộ siêu sang và nhà liền thổ (biệt thự, liền kề) đều ghi nhận tỷ lệ bán hàng thấp.

Tại Hà Nội, tổng số căn hộ phân khúc cao cấp được bán ra trong quý II đạt khoảng 777 căn, nhỉnh hơn so với số liệu được ghi nhận trong quý trước.

Các dự án có nhiều ưu đãi và đang bán với mức giá dưới 3.000 USD/m2 (khoảng 71 triệu đồng/m2) là các sản phẩm thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Trong khi đó, các dự án có giá từ 3.100 USD/m2 (khoảng 735 triệu đồng) trở lên ghi nhận tỷ lệ bán hàng rất thấp.

Theo JLL Việt Nam, thị trường căn hộ trong quý II ghi nhận tỷ lệ bán hàng thấp, đặc biệt là căn hộ siêu sang (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Giá bán trung bình của thị trường căn hộ cao cấp tại Hà Nội đạt 3.046 USD/m2 (khoảng 711 triệu đồng) tăng 2,7% theo quý. Đa số dự án duy trì mức tăng trưởng giá bán theo quý dao động trong khoảng 1-2%, do các dự án này đều đã bước đến giai đoạn hoàn thiện hoặc bàn giao và các chương trình chiết khấu được gỡ bỏ.

Về thị trường nhà liền thổ (biệt thự và liền kề), cả quý II, thị trường Hà Nội ghi nhận bán được 105 căn. Tốc độ bán hàng ở các dự án nhà liền thổ có giá hơn 20 tỷ đồng ở các quận nội thành vẫn ở mức thấp, tầm 5-10 căn/quý do tâm lý thị trường yếu.

Không có nhiều thay đổi trong giá bán sơ cấp theo quý, đa số dự án nhà liền thổ ở Hà Nội do đa số các dự án đều đang khóa bảng hàng. Giá bán sơ cấp trung bình toàn thị trường rơi vào mức 7.227 USD/m2 đất (khoảng 170 triệu đồng), tăng 0,72% so với quý trước.

Tại thị trường TPHCM, trong quý II, thị trường căn hộ phân khúc cao cấp ghi nhận được 1.090 căn đã bán. Dù có nhiều tín hiệu tích cực về nguồn cung, nhưng tỷ lệ bán được ở căn hộ phân khúc cao cấp vẫn giảm xuống 39,8%, phản ánh xu hướng lượng giao dịch đang chậm lại.

Đối với thị trường căn hộ phân khúc cao cấp, giá bán sơ cấp tại TPHCM đạt 5.183 USD/m2 (khoảng 123 triệu đồng), giảm nhẹ 2% so với quý trước. Đối với thị trường thứ cấp, giá tăng nhẹ 1,5% so với quý trước đặc biệt ở các dự án đạt chất lượng cao và vị trí tốt.

Trong quý II, biệt thự có giá khoảng trên 20 tỷ đồng khó bán (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Số lượng giao dịch tại thị trường nhà liền thổ ở TPHCM vẫn hạn chế. Các sản phẩm trên thị trường sơ cấp chủ yếu là hàng tồn kho có giá trị giao dịch lớn (trên 1 triệu USD/căn, tương đương khoảng 23,6 tỷ đồng/căn) nên giao dịch càng hạn chế trong bối cảnh tâm lý thị trường thận trọng.

Giá sơ cấp trung bình của các dự án nhà liền thổ tại TPHCM tăng nhẹ 1% theo quý chủ yếu do các dự án hiện hữu không còn áp dụng chính sách kích cầu mạnh như của quý trước. Sự biến động này chủ yếu diễn ra ở địa bàn khu Đông (TP Thủ Đức) do các dự án sơ cấp tập trung ở đây.

Nguồn cung mới đang dần được tung ra nhiều hơn

Cũng thông tin về thị trường nhà ở tại TPHCM trong quý II, Cushman & Wakefield Việt Nam - một đơn vị nghiên cứu thị trường - cho biết, quý II vừa qua ghi nhận lượng nguồn cung mở bán mới căn hộ thấp nhất kể từ năm 2019, đạt khoảng 970, giảm 41% so với quý trước và giảm 90% so với cùng kỳ. Nguồn cung mới khan hiếm phần lớn do sự trì trệ trong quá trình hoàn thiện pháp lý và thủ tục triển khai mở bán dự án.

Lạc quan hơn đối với thị trường nhà liền thổ, quý II cho thấy những tín hiệu hồi phục khi lượng nguồn cung mới đang dần được tung ra nhiều hơn, với 282 căn, tăng 403% so với quý trước và tăng 45% so với cùng kỳ. Các dự án đã hoàn thiện các quy trình pháp lý và bắt đầu xây dựng trở lại, đặc biệt là các dự án bị vướng mắc ở quý trước.

Về triển vọng thị trường trong 6 tháng tới, ước tính sẽ có khoảng gần 2.400 căn hộ phân khúc cao cấp gia nhập thị trường Hà Nội. Số lượng căn nhà liền thổ tại Hà Nội mở bán trong giai đoạn 6 tháng cuối năm nay từ 200 đến 800 căn.

Đối với thị trường TPHCM, trong 2 quý cuối của năm nay, nguồn cung vẫn còn chịu áp lực bởi bối cảnh kinh tế bất ổn mặc dù bắt đầu đón nhận những thay đổi tích cực về chính sách. Vì vậy thị trường căn hộ phân khúc cao cấp dự kiến sẽ chào đón thêm khoảng 1.900 căn, thấp hơn 53% so với lượng mở bán mới trong 6 tháng đầu năm.

Theo bà Trang Lê, Giám đốc cấp cao khối Tư vấn và Nghiên cứu JLL Việt Nam, nhu cầu nhà ở được dự báo sẽ vẫn duy trì ở mức thấp như hiện tại cho đến khi nguồn cung mới chuyển hướng sang phân khúc giá thấp hơn và các biến động lãi suất cũng như tình hình kinh tế ổn định hơn.

"Tốc độ tăng trưởng giá có khả năng tiếp tục bị cản trở bởi tâm lý mua cẩn trọng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn và một số chủ đầu tư tung ra các chương trình bán hàng ưu đãi để kích cầu", bà nhấn mạnh.