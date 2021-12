Căn hộ phía Đông TPHCM hút khách

Dân trí Bất chấp đại dịch, mặt bằng giá căn hộ tại TPHCM vẫn tiếp tục đi lên, thúc đẩy dòng tiền đầu tư bất động sản hướng về những thị trường lân cận, nơi có mức giá cạnh tranh hơn.

Giá căn hộ leo thang bất chấp dịch bệnh

Ghi nhận thực tế, khi các tỉnh phía Nam bước vào trạng thái bình thường mới, mức độ quan tâm và tìm kiếm các sản phẩm bất động sản có xu hướng hồi phục nhanh chóng, Đặc biệt, sau mỗi đợt dịch, giá lại cao hơn trước. Còn theo báo cáo của DKRA Vietnam, trong quý III/2021, thị trường căn hộ toàn TP.HCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận nguồn cung và lượng tiêu thụ giảm nhẹ so với quý II/2021. Riêng TP.HCM và Bình Dương vẫn tiếp tục dẫn đầu, chiếm khoảng 89% nguồn cung và lượng tiêu thụ mới toàn thị trường trong quý.

Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch, giá bán căn hộ sơ cấp tại TPHCM vẫn tăng 17% so với quý III/2020, theo CBRE Việt Nam. Khu Đông đã không còn xuất hiện nguồn cung mới căn hộ bình dân mà tập trung vào phân khúc trung cấp, cao cấp, hạng sang.

Theo tổng hợp của một sàn môi giới, với mức tăng trưởng về giá khoảng 120 - 130% trong 6 năm gần đây, giá căn hộ khu Đông đã lập đỉnh với mức trần hơn 200 triệu đồng/m2 ở khu Thủ Thiêm, 75-95 triệu đồng/m2 ở trung tâm quận 2 cũ và xấp xỉ 100 triệu đồng/m2 ở quận Thủ Đức cũ. Để sở hữu một căn hộ cao cấp tại trung tâm TPHCM, khách hàng cần chuẩn bị tài chính từ 4 đến 6 tỷ trở lên. Dòng tiền đầu tư có xu hướng dịch chuyển đến các đô thị hạt nhân mới với mức chi trả cạnh tranh hơn, tiêu biểu là Thuận An - thành phổ trẻ tiềm năng tại khu đông.

Cơ hội đầu tư cùng Astral City

Được đầu tư bởi Tập đoàn Phát Đạt, hợp tác đầu tư cùng Tập đoàn Danh Khôi, phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City sở hữu 8 tòa tháp cao 40 tầng tại mặt tiền Quốc lộ 13. Với mức giá từ 1,9 tỷ đồng, Astral City mang đến cơ hội đầu tư sở hữu căn hộ hấp dẫn cho nhà đầu tư thời điểm hiện tại.

Astral City sở hữu tổ hợp trung tâm thương mại 4 tầng, dòng suối nhiệt đới dài 300m, 2 công viên trung tâm quy mô được thiết kế theo phong cách resort, 6 hồ bơi, 8 vườn tiện ích trên tầng 20 của các tòa tháp... Dự án sẽ được vận hành bởi tập đoàn quốc tế CBRE, đảm bảo chất lượng sống cao cấp cho cư dân.

Astral City mang đến không gian sống theo phong cách quốc tế tại Thuận An (Ảnh: Danh Khôi).

Theo đại diện Tập đoàn Danh Khôi, hiện nay tòa tháp thương mại Gemini tại Astral City đang được giới thiệu với những điểm khác biệt ấn tượng. Đây là tòa tháp sở hữu 2 mặt tiền trong đó có đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ lớn bậc nhất tỉnh Bình Dương. Nhờ vị trí nằm tách biệt hoàn toàn khỏi tổng thể dự án, The Gemini không bị che chắn về hướng Nam và hướng Tây, mở ra tầm nhìn panorama ấn tượng cho các căn hộ.

Phối cảnh không gian tiện ích quy mô tại khối đế Astral City (Ảnh: Danh Khôi).

Tiềm năng đầu tư căn hộ tại The Gemini thể hiện qua sự phát triển của thành phố trẻ Thuận An, kéo theo giá trị gia tăng của bất động sản trong khu vực. Sở hữu những điểm nhấn khác biệt từ thiết kế kiến trúc, hệ thống các tiện ích đa dạng và hiện đại, quản lý vận hành tiêu chuẩn quốc tế…, The Gemini hứa hẹn khả năng cho thuê tốt do đáp ứng nhu cầu nhà ở của đông đảo các chuyên gia, lao động cao cấp, người trẻ thành đạt đang làm việc tại Thuận An.

Phối cảnh hồ bơi chân mây tại tầng 20 của The Gemini (Ảnh: Danh Khôi).

Hiện tại, tháp thương mại The Gemini được Tập đoàn Danh Khôi - đơn vị hợp tác đầu tư và DKRA Vietnam - tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án giới thiệu ra thị trường với các ưu đãi tài chính hấp dẫn. Khách hàng chỉ cần thanh toán 10% đợt đầu, 30% đến khi nhận căn hộ.

Phối cảnh khu thương mại của The Astral City (Ảnh: Danh Khôi).

Sự đồng hành của Ngân hàng VPBank mang đến chương trình hỗ trợ tài chính với khoản vay lên đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng. Chủ đầu tư cam kết lợi nhuận 12%/năm cho đến thời điểm bàn giao nhà chính là điểm mấu chốt thu hút khách.

Dự án căn hộ Astral City - biểu tượng tâm điểm đô thị hạt nhân

Trung tâm tư vấn thông tin: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM



Trường Thịnh