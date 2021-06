Căn hộ nghỉ dưỡng giữa thiên đường thể thao biển

Dân trí Cơ hội sở hữu kỳ nghỉ với những hoạt động thể thao biển thú vị mà nhiều người muốn trải nghiệm một lối sống mới.

Khu căn hộ biển Wyndham Coast tại Bình Thuận được vận hành bởi tập đoàn Wyndham được giới thiệu ra thị trường như là ngôi nhà thứ hai lý tưởng dành cho nhóm khách hàng hiện đại, năng động và yêu thích thể thao.

Wyndham Coast - khu căn hộ biển được quản lý & vận hành bởi tập đoàn nổi tiếng Wyndham mang đến những kỳ nghỉ đẳng cấp.

"Thôi, anh out để lướt SUP chút đây. Nắng đang đẹp.". Việt Hà nhấp chuột vào video mà Sean đang live stream từ Hawaii. SUP là viết tắt của 3 từ (stand up paddle) thường được dịch là "ván đứng chèo". SUP cũng chính là thủy tổ của bộ môn lướt sóng hiện đại, nay trở lại với một diện mạo mới thu hút hàng triệu tín đồ trên toàn thế giới. Việt Hà tự tin tuyên bố: "Lần sau sẽ là Phan Thiết" nhé.

Pascal Lefebvre - một doanh nhân người Pháp đam mê lướt ván buồm cũng đã chọn Mũi Né - Phan Thiết làm quê hương thứ hai để trở thành nơi tổ chức Giải lướt ván buồm thế giới của Hiệp hội người lướt ván buồm chuyên nghiệp - một sự kiện quốc tế được đón nhận rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Không chỉ có môn lướt ván buồm, Phan Thiết cũng đứng Top 1 về thể thao biển, bởi điều kiện bờ biển và hướng gió, là nơi lý tưởng cho các môn không động cơ và có động cơ: lướt ván, mô-tô nước, cano kéo dù, lặn,… - theo Citypass Guide, chuyên trang thông tin cho người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam.

Đủ điều kiện tổ chức lễ hội thể thao biển

Năm 2019, khi khảo sát bờ biển riêng dài 1.7 km của Thanh Long Bay cho việc phát triển dịch vụ Thể thao biển, đại diện H2O Sports Hawaii nhận định nơi đây giống như Hawaii 10 năm về trước: "Độ sâu của mực nước biển lý tưởng, có thể đi bộ cách bờ tới 100 m. Sóng biển êm, bãi cát mềm mịn và có độ thoải an toàn".

Tiếp đến, công ty lớn nhất Hawaii với 35 năm kinh nghiệm phát triển và điều hành thể thao biển này đã chọn hợp tác cùng nhà phát triển Nam Group, với tầm nhìn đưa Thanh Long Bay thành trung tâm thể thao biển tiêu chuẩn quốc tế. Cái bắt tay này có ý nghĩa quan trọng, bởi thể thao biển yêu cầu không chỉ sự ổn định về khí hậu, chất lượng bãi cát, sóng, hướng gió mà còn là một cơ sở hạ tầng đạt chuẩn. Và một khu phức hợp thể thao chuyên nghiệp rộng đến 90,3 ha như Thanh Long Bay cũng đòi hỏi hàng loạt thiết bị chuyên dụng, đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp cùng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe.

Thanh Long Bay thụ hưởng đường bờ biển dài 1,7 km cùng với điều kiện tự nhiên ôn hòa và khí hậu nắng ấm quanh năm thích hợp cho các hoạt động thể thao biển.

Theo nhà phát triển Nam Group, thay vì chiêm ngưỡng qua kênh tivi thể thao nước ngoài, người Việt có thể thực mục sở thị các màn thi đấu ngoạn mục đẳng cấp quốc tế. Thanh Long Bay cũng đáp ứng tất cả nhu cầu thể thao giải trí dưới nước như: lặn với ống thở ngắm san hô, chèo thuyền kayak, đua thuyền chuối, đua mô-tô nước và các trò chơi cảm giác mạnh như nhảy dù, lướt sóng phản lực, lặn sâu và lướt ván buồm…

Ngoài ra, nơi đây còn là viện đào tạo các hoạt động thể thao dưới nước và một lễ hội thể thao biển được tổ chức hàng năm. Khu cắm trại với bungalow, beach house, lều trại,…. và các tiện nghi chuyên dụng cho dân thể thao cũng sẽ giúp các chủ nhân trẻ tự tin mời bạn bè từ bốn phương về tụ hội.

Wyndham Coast - lựa chọn của người trẻ năng động

Tất cả căn hộ Wyndham Coast đều có lô gia, tầm nhìn thoáng mát, đẩy sự liên kết mạnh từ bên trong ra đến thiên nhiên ngoài.

Đặc biệt hơn, lối kiến trúc gây ấn tượng với những khối nhà được sắp đặt lệch tầng khéo léo và mảng xanh bao phủ, tạo độ thở giữa các tòa nhà mang lại cảm giác thư giãn giao hòa với thiên nhiên. Dự án còn được thiết kế thông minh khi nâng toàn khu căn hộ biển lên cao 8 m để đón trọn ánh sáng tự nhiên và gió biển tươi mát, Wyndham Coast tạo nên chuẩn mực kiến trúc xanh mới theo phương đứng lẫn phương ngang.

Một loạt công trình hạ tầng giao thông kết nối liên vùng phía Nam đang triển khai mạnh mẽ như sân bay Long Thành, sân bay Phan Thiết, cao tốc TPHCM - Dầu Giây - Phan Thiết… và sắp tới là cao tốc Nha Trang - Phan Thiết, tuyến đường biển Vũng Tàu - Bình Thuận - Lagi, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương… sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển xuống còn 2 giờ.

Và cuối cùng, Việt Hà đã chọn Wyndham Coast. Bởi đây là nơi duy nhất hiện nay đáp ứng nhu cầu chơi và xem biểu diễn tất cả các loại hình thể thao chuyên nghiệp, lại được điều hành bởi H2O SPORTS HAWAII, một trong những công ty tiên phong, quy mô nhất về thể thao biển của Mỹ.

Theo thông tin từ Nam Group, tháng 6 này Thanh Long Bay sẽ giới thiệu ra thị trường phân khu căn hộ Wyndham Coast (giai đoạn 2) với mức giá chính thức vô cùng hấp dẫn. Với mức giá dao động từ 1,8 tỷ đồng/căn, thanh toán 25% đến khi nhận nhà, được ngân hàng hỗ trợ vay 0% lãi suất. Ngoài ra chương trình ưu đãi đặc biệt Flash Sale - Lướt nhanh cùng Wyndham Coast, tổng giá trị chiết khấu và quà tặng lên đến 500 triệu đồng/căn một phòng ngủ, áp dụng trước ngày 20/6, cơ hội sinh lời khi cho thuê hay bán lại trong tương lai là điều dễ dàng thấy được.

