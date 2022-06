Căn hộ khu Đông HT Pearl: Thanh toán 9% ký hợp đồng mua bán

Tọa lạc ngay tâm điểm các đô thị năng động gồm các thành phố Thủ Đức, Biên Hòa, Thuận An, Dĩ An và Nhơn Trạch, Long Thành, khu Đông TPHCM được quy hoạch như là một trung tâm mới của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cùng định hướng phát triển đô thị sáng tạo, khu Đông còn là mảnh đất tiềm năng cho thị trường bất động sản gắn với sự ra đời của quần thể đô thị hiện đại cũng như hệ thống giao thông hàng đầu cả nước.

HT Pearl - Căn hộ tâm điểm 5 thành phố

Tọa lạc tại trung tâm đô thị sáng tạo khu Đông, HT Pearl là tâm điểm của 5 thành phố năng động gồm TPHCM, TP Thủ Đức, TP Biên Hòa, TP Dĩ An và TP Thuận An. 5 thành phố tạo liên kết giúp HT Pearl trở thành sản phẩm thu hút dòng vốn đầu tư và an cư.

Sở hữu tổ hợp hạ tầng giao thông hiện đại, HT Pearl kết nối nhanh chóng đến trung tâm 5 thành phố, giúp chủ nhân tương lai sở hữu nơi an cư là tâm điểm giao thương.

HT Pearl - Dự án căn hộ phong cách Nhật tại tâm điểm 5 thành phố (Ảnh phối cảnh minh họa).

HT Pearl - căn hộ theo phong cách Nhật tại tâm điểm 5 thành phố cùng những chính sách thanh toán linh hoạt, mở ra cơ hội đầu tư ở thị trường sôi động khu Đông.

Sở hữu căn hộ HT Pearl với vốn ban đầu từ 250 triệu đồng

Thấu hiểu nỗi âu lo về tài chính của người mua, HT-Pearl hợp tác cùng ngân hàng áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư, an cư hấp dẫn. Thay vì phải thanh toán 30% mới có thể ký hợp đồng mua bán, khách hàng chỉ cần thanh toán 9% - tương đương 250 triệu đồng. Khách hàng sở hữu HT Pearl thông qua các giải pháp hỗ trợ tài chính còn được hỗ trợ lãi vay kéo dài 24 tháng hoặc cho đến khi có thông báo bàn giao nhà. Các phương án hỗ trợ tài chính này được nhà đầu tư đánh giá cao bởi sự linh hoạt trong việc tận dụng các đòn bẩy đầu tư.

Căn hộ phong cách Nhật HT Pearl còn cung cấp đến khách hàng hình thức thanh toán theo thời gian và tiến độ xây dựng. Các phương thức thanh toán linh hoạt mở ra cơ hội sở hữu nơi an cư của nhiều gia đình trẻ với mức thu nhập trung bình.

Dự án nhận được sự quan tâm của khách hàng và nhanh hết giỏ hàng tại sự kiện mở bán (Ảnh: Đất Xanh Miền Nam)

Đối tác hàng đầu, thi công nhanh chóng

Chủ đầu tư cho biết, HT Pearl sở hữu pháp lý minh bạch, tăng sự an tâm cho người mua. Dự án được thiết kế bởi Kume Design Asia - thương hiệu hàng đầu Nhật Bản về quy hoạch và thiết kế. Đồng thời, HT Pearl được 2 đơn vị tên tuổi trên thị trường thi công xây dựng: Hòa Bình thi công phần hầm và Coteccons thi công phần thân.

Chỉ trong thời gian ngắn, với tiến độ thi công nhanh chóng, dự án đã hoàn thiện tầng 12 và đang tiến hành thi công tầng 12A.

Cập nhật tiến độ xây dựng tầng 12A vào ngày 14/6/2022 tại dự án HT Pearl (Ảnh: Đất Xanh Miền Nam).

"HT Pearl - căn hộ phong cách Nhật tại tâm điểm 5 thành phố cùng những chính sách thanh toán linh hoạt mở ra cơ hội đầu tư tại thị trường sôi động khu Đông", đại diện Đất Xanh Miền Nam chia sẻ.

