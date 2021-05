Căn hộ du lịch Condosuites - thế hệ tiên phong thị trường nghỉ dưỡng

Dân trí Kế thừa các giá trị của mô hình căn hộ du lịch truyền thống, dòng sản phẩm Condosuites thuộc dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort chính là thế hệ tiên phong dẫn dắt xu hướng đầu tư của thị trường nghỉ dưỡng.

Căn hộ du lịch phát triển tỉ lệ thuận với tăng trưởng du lịch

Căn hộ du lịch là phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng giàu tiềm năng phát triển, đáp ứng được nhu cầu thị trường, tạo nhiều cơ sở lưu trú tiện nghi, chất lượng cao phục vụ du khách. Dòng sản phẩm này tuy sinh sau đẻ muộn nhưng đã nắm giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch quốc gia, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Nhiều dự án nghỉ dưỡng ven biển tập trung phát triển dòng sản phẩm độc đáo kết hợp giữa mô hình căn hộ với khách sạn nghỉ dưỡng này để đón đầu làn sóng tăng trưởng du lịch. Đến nay đã có hàng vạn căn hộ du lịch được bán ra khắp cả nước, những nơi sôi động nhất là Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Ninh… Điều này cho thấy tỷ lệ tiêu thụ rất lớn trên thị trường cũng như tiềm năng sinh lời của căn hộ du lịch - dòng sản phẩm được kỳ vọng trở thành động lực chính thúc đẩy kinh tế phát triển sau dịch. Theo Tổng cục Du lịch, sự kỳ vọng này có cơ sở chắc chắn khi du lịch Việt Nam đã và đang đóng góp khoảng 9,2% GDP và dự kiến đạt 12 - 14% GDP vào 2025, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh đó, hiện nay xu hướng du lịch trong nước tăng cao và nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai ven biển đang bùng nổ, tạo đà cho bất động sản nghỉ dưỡng phát triển.

Aria Đà Nẵng với sản phẩm căn hộ du lịch Aria Condosuites đón đầu làn sóng tăng trưởng du lịch

Theo các chuyên gia, mối quan hệ giữa căn hộ du lịch với tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp không khói có quan hệ gắn kết mật thiết, mang tính tương hỗ. Khi ngành du lịch phát triển, số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao cũng như lượng du khách nội địa sẵn có sẽ kéo theo nhu cầu lớn về địa điểm lưu trú. Ngược lại, địa điểm lưu trú nếu được đầu tư bài bản với nhiều tiện ích độc đáo, phong cách mới mẻ sẽ hấp dẫn du khách đến trải nghiệm, từ đó tạo tiền đề giúp ngành du lịch tăng trưởng. Đó là lí do, hiện nay song song với các chính sách, chủ trương đưa ngành du lịch cất cánh từ trung ương đến địa phương, các chủ đầu tư lớn tập trung phát triển sản phẩm, sáng tạo nhiều loại hình bất động sản nghỉ dưỡng mới đầy sức cạnh tranh để chuẩn bị cho giai đoạn cất cánh tiếp theo.

Condosuites - thế hệ mới của căn hộ du lịch

Cách đây 5 năm, việc các chủ đầu tư phát triển mô hình bất động sản nghỉ dưỡng mới lạ như căn hộ du lịch là giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của những dòng khách cao cấp, tạo diện mạo khang trang cho các vùng đất du lịch. Tuy nhiên, với sự vận động tịnh tiến liên tục của thị trường cũng như những xu hướng du lịch mới của nhóm khách hàng trẻ tuổi, lợi thế thuộc về những chủ đầu tư linh hoạt và nhanh nhạy trong đổi mới phương thức kinh doanh cũng như phát triển các dòng sản phẩm phá cách, chưa từng có trên thị trường, đáp ứng đúng nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

Có thể liên tưởng đến câu chuyện phát triển dự án bất động sản nghỉ dưỡng của tập đoàn Danh Khôi tại cung đường ven biển Trường Sa đẹp nhất thành phố Đà Nẵng. Sở hữu quỹ đất đẹp với tầm nhìn trực diện ra vịnh Non Nước, tại dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort, Danh Khôi sáng tạo ra dòng Condosuites - căn hộ du lịch tiện nghi như những phòng suite của khách sạn nhưng vẫn mang đến trải nghiệm tận hưởng thoải mái như ở nhà, kết hợp hệ tiện ích hướng đến trải nghiệm phong cách "Vogue" thời thượng.

Căn hộ được đầu tư nội thất phong cách nghệ thuật Art Retro chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm khác biệt

Các căn hộ tại dự án được bàn giao theo hai tiêu chuẩn là Classic Condosuites và Retro Condosuites. Trong đó, dòng Retro Condosuites giúp nâng tầm trải nghiệm của du khách nếu các nhà kinh doanh đầu tư thêm gói nội thất cao cấp mang phong cách nghệ thuật Art Retro. Các tiêu chuẩn bàn giao nội thất linh hoạt của hai loại hình căn hộ sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn và mức giá phù hợp với khả năng tài chính của từng khách hàng. Ngôi nhà thứ hai này càng trở nên hấp dẫn hơn vì là sản phẩm "lifestyle product", người mua được sở hữu một tài sản có thể sử dụng cho mục đích nghỉ dưỡng, đầu tư sinh lời, hoặc cho thuê.

Aria Đà Nẵng Hotel & Resort được định hướng phát triển thành resort sở hữu phim trường đầu tiên tại Việt Nam

Bên cạnh dòng sản phẩm sáng tạo mang tính tiên phong, Danh Khôi còn phát triển hệ tiện ích phong phú như phim trường, phòng thu âm chất lượng cao, cầu catwalk, hồ bơi vô cực, hệ thống nhà hàng ẩm thực 4 phong cách, pool bar, phòng trà… nhằm đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng mới đang thịnh hành ở người trẻ.

Theo chủ đầu tư, mục tiêu trong tương lai của Aria Đà Nẵng Hotel & Resort là trở thành điểm đến lý tưởng dành cho các đoàn làm phim, các tạp chí thời trang, công ty truyền thông, các đơn vị tổ chức nghệ thuật cùng giới nghệ sỹ đến nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp làm việc. Đây cũng là cơ hội để fan hâm mộ gặp gỡ thần tượng. Ngoài ra, các trải nghiệm "all in one - tất cả trong một" hướng tới ý nghĩa chung "dù bạn không phải ngôi sao, nhưng sẽ được trải nghiệm như ngôi sao khi đến Aria Đà Nẵng".

