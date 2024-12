Cẩm Khê - Phú Thọ thu hút nhà đầu tư bất động sản miền Bắc

Phú Thọ - "vùng đất hứa" cho các nhà đầu tư bất động sản

Những năm gần đây, Phú Thọ dần vươn lên trở thành một trong những điểm sáng được nhiều nhà đầu tư săn đón trên thị trường bất động sản. Sức hút của bất động sản nơi đây chủ yếu đến từ sự phát triển hạ tầng giao thông và làn sóng đầu tư công nghiệp mạnh mẽ.

Trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, Phú Thọ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như: đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C; cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; cầu Vĩnh Phú... Những dự án này không chỉ giúp kết nối Phú Thọ với các tỉnh lân cận, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những năm gần đây, Phú Thọ đang dần vươn lên trở thành một trong những điểm sáng được nhiều nhà đầu tư săn đón trên thị trường bất động sản (Ảnh: Tùng Vy).

Việc nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông huyết mạch cũng góp phần nâng cao tính kết nối, gia tăng sức hút cho tỉnh. Phú Thọ hội tụ những lợi thế để sẵn sàng đón sóng đầu tư, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư FDI. Theo UBND tỉnh, dự kiến đến hết năm 2024, Phú Thọ thu hút, bổ sung vốn cho 32 dự án FDI, vốn đăng ký lên đến 270,5 triệu USD.

Làn sóng phát triển công nghiệp mạnh mẽ kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở chất lượng cao dành cho lượng chuyên gia, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Sự hình thành của các khu công nghiệp lớn càng thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu nhà ở, đem đến tiềm năng sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản.

Cẩm Khê được "chọn mặt gửi vàng"

Trong số các địa phương của tỉnh, huyện Cẩm Khê đang dần trở thành "mảnh đất vàng" thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư bất động sản nhờ vào những lợi thế nổi bật.

Nơi đây chứng kiến làn sóng dịch chuyển công nghiệp mạnh mẽ với 2 dự án lớn là khu công nghiệp Cẩm Khê cùng cụm công nghiệp Cẩm Khê đã hoàn thành xây dựng hạ tầng, đi vào hoạt động. Tính đến tháng 8, khu công nghiệp Cẩm Khê (quy mô 450 ha) - 1 trong 2 khu công nghiệp lớn nhất Phú Thọ đã được lấp đầy với diện tích thuê hơn 110ha, đem đến việc làm cho khoảng 5.000 lao động.

Sự phát triển của các dự án công nghiệp không chỉ thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước mà còn tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở, các dịch vụ phụ trợ và cơ sở hạ tầng phục vụ cho lực lượng lao động trong khu vực.

Bất động sản Cẩm Khê vươn mình phát triển nhờ làn sóng dịch chuyển công nghiệp (Ảnh: Việt Hà).

Cẩm Khê cũng sở hữu trục giao thông quan trọng kết nối tỉnh Phú Thọ với quốc lộ 32C và đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cùng tuyến đường liên vùng dài 54km trị giá hơn 2.000 tỷ đồng kết nối tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái mới đi vào hoạt động. Những điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến với Cẩm Khê, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ nói chung và huyện Cẩm Khê nói riêng.

Nằm bên hữu ngạn sông Hồng, những dự án bất động sản của huyện Cẩm Khê đều sở hữu thế "kế sông cận thủy", đem đến năng lượng cho những chủ nhân và cư dân sinh sống.

Theo quyết định số 1885/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành về Quy hoạch thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê đến năm 2035, thị trấn Cẩm Khê đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa và an ninh quốc phòng của toàn huyện. Các dự án đầu tư vào hệ thống tiện ích và cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện, sân vận động, chợ dân sinh, sẽ được đồng loạt triển khai trong thời gian tới, biến Cẩm Khê trở thành tâm điểm phát triển kinh tế và thu hút đông đúc cư dân tới sinh sống.

Cẩm Khê Central Park - Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Cẩm Khê - Phú Thọ.

Cẩm Khê Central Park do Công ty cổ phần Tuấn Huy Phú Thọ là chủ đầu tư cùng Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group), đơn vị phát triển dự án đáp ứng nhu cầu bổ trợ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Cẩm Khê, là dự án tiên phong đón đầu làn sóng dịch chuyển công nghiệp với vị trí chỉ cách khu công nghiệp Cẩm Khê 3km và cụm công nghiệp Cẩm Khê chưa tới 1km.

Nằm tại vị trí trung tâm, Cẩm Khê Central Park đa kết nối, nơi mọi nhu cầu về y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe… của người dân sẽ được đáp ứng chỉ trong bán kính vài trăm mét.

Với hệ thống 22 tiện ích hiện đại, Cẩm Khê Central Park là khu đô thị khép kín "all in one" (tất cả trong một), tiên phong kiến tạo không gian sống hoàn hảo, đáng sống bậc nhất tại Cẩm Khê, hứa hẹn mang lại cơ hội sinh lời hấp dẫn, trở thành điểm đến đầu tư bất động sản đầy tiềm năng tại Phú Thọ.