BV Bavella Green Park tung ưu đãi “Mở khóa nhà xinh, rinh VF3 cá tính”

"Nhà sang - xe xịn": Đặc quyền dành riêng cho chủ nhân thông thái

Tại BV Bavella Green Park, đơn vị phát triển BV Land không chỉ trao tay khách hàng một không gian sống chuẩn mực mà còn mang đến cơ hội sở hữu xế điện thời thượng thông qua chương trình bốc thăm may mắn 3 xe ô tô VF3. Đây không chỉ đơn thuần là một món quà ý nghĩa, mà còn là lời giải cho bài toán an cư mà đơn vị phát triển dự án muốn gửi gắm.

Cùng với mức giá từ 56 triệu đồng/m2, đây là cơ hội để các gia đình trẻ hiện thực hóa giấc mơ có nhà lẫn xe sau một quyết định đúng thời điểm. Dưới góc nhìn đầu tư, suất bốc thăm may mắn này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là yếu tố gia tăng sức hấp dẫn, tạo “lợi nhuận kép” và thúc đẩy tính thanh khoản cho tài sản khi thị trường sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Việc chớp thời cơ trong giai đoạn này giúp khách hàng tận dụng tối đa lợi thế từ chính sách ưu đãi, đồng thời nắm giữ lợi thế về giá vốn trước khi mặt bằng giá khu vực sẽ điều chỉnh theo đà hoàn thiện của hạ tầng liên vùng.

BV Bavella Green Park tung chương trình "Mở khóa nhà xinh, rinh VF3 cá tính" (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh sức hút từ chương trình bốc thăm may mắn ô tô VF3, BV Bavella Green Park còn áp dụng loạt chính sách bán hàng linh hoạt, xóa nỗi lo tài chính của người mua như ưu đãi tiến độ thanh toán đến 36 tháng, hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 24 tháng cho 70% giá trị hợp đồng, chiết khấu lên đến 15% khi thanh toán sớm.

Chính sách thanh toán 30% giá trị hợp đồng được nhận nhà sớm áp dụng với dòng sản phẩm nhà phố thương mại đã trao cho khách hàng quyền chủ động tối ưu để đưa tài sản vào vận hành kinh doanh ngay lập tức.

Hay đặc quyền về thời hạn xây dựng linh hoạt tới 20 năm đối với dòng sản phẩm đất nền tại BV Bavella Green Park cũng giúp khách hàng có thể chọn thời điểm xây dựng phù hợp với kế hoạch tài chính hoặc nhu cầu thực tế, từ đó bảo toàn và gia tăng giá trị đất nền theo nhịp chuyển mình của đô thị.

Khởi công hơn 700 căn nhà ở xã hội: Đòn bẩy thúc đẩy giá trị bất động sản

Song song với các chính sách ưu đãi, BV Bavella Green Park vừa ghi nhận một cột mốc quan trọng khi tòa nhà ở xã hội với quy mô hơn 700 căn hộ nằm trong nội khu dự án đã khởi công. Dự kiến khi hoàn thành, tòa nhà ở xã hội sẽ đón khoảng 1.600 cư dân về sinh sống. Một tổ hợp cư dân đông đúc, văn minh hiện diện ngay tại dự án sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới, kéo theo nhu cầu khổng lồ về tiêu dùng, mua sắm và dịch vụ nội khu.

Điều này được kỳ vọng sẽ biến các dãy nhà phố thương mại tại BV Bavella Green Park thành “gà đẻ trứng vàng”. Các chủ nhân tại đây không chỉ sở hữu một không gian sống chất lượng mà còn nắm giữ một tài sản có khả năng sinh dòng tiền từ việc kinh doanh spa, quán cà phê, văn phòng hay các dịch vụ phục vụ cộng đồng cư dân cao tầng.

Tòa nhà ở xã hội cao 25 tầng, cung cấp hơn 700 căn hộ trong nội khu dự án (Ảnh: CĐT).

Sự sầm uất của cộng đồng cư dân sẽ là bảo chứng cho tính thanh khoản của dự án. Chủ đầu tư cho hay, hiện tại, dự án đã hoàn thiện, hệ 68 tiện ích được đưa vào sử dụng, mang đến cho các gia đình một không gian sống hiện đại.

BV Bavella Green Park sở hữu tại vị trí chiến lược cửa ngõ Bắc Ninh (Ảnh: CĐT).

Toàn bộ hạ tầng và tiện ích đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng (Ảnh: CĐT).

Các sản phẩm đất nền, nhà phố tại BV Bavella Green Park với pháp lý minh bạch sẵn sàng trao tay khách hàng. Đây là bảo chứng cho quyền sở hữu, đồng thời gia tăng tính an toàn và thanh khoản cho tài sản. Trong bối cảnh thị trường ưu tiên giá trị thực, một dự án hoàn chỉnh và có pháp lý minh bạch sẽ là lợi thế giúp BV Bavella Green Park trở thành lựa chọn an tâm cho người mua để ở và giới đầu tư.