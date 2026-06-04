Branded Residences đang tiến xa đến mức nào?

Theo báo cáo của Knight Frank năm 2025, thị trường Branded Residences (bất động sản hàng hiệu) hiện theo dõi gần 80 thương hiệu xa xỉ trên hơn 1.000 dự án tại 83 quốc gia. Và để nổi bật trong đám đông đó, các thương hiệu đang liên tục phá vỡ giới hạn của khái niệm "tiện ích".

Thang máy đưa siêu xe lên căn hộ, quản gia AI hoạt động 24 giờ không nghỉ, phòng khám trường thọ ngay trong tòa nhà - những gì từng là ý tưởng viễn tưởng nay đã trở thành điều kiện cạnh tranh.

Dezervator - Khi siêu xe trở thành nội thất phòng khách

Năm 2017, Porsche Design Tower khai trương tại Sunny Isles Beach, Miami (Mỹ) và làm thay đổi vĩnh viễn định nghĩa về "garage".

Theo Robb Report, tòa nhà 60 tầng với 132 căn hộ sở hữu công nghệ thang máy robot độc quyền mang tên "Dezervator" - một hệ thống thang máy thủy lực dạng trong suốt, đưa cư dân và chiếc xe của họ trực tiếp từ mặt đường lên sky garage riêng tư ngay trong căn hộ, chỉ cách phòng khách một vách kính. Siêu xe không còn được giấu trong hầm, mà được trưng bày như một tác phẩm nghệ thuật.

Dezervator nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn mới. Bentley Residences Miami - tòa tháp 62 tầng dự kiến hoàn thành năm nay - áp dụng cùng công nghệ nhưng nâng cấp thêm rằng mỗi căn hộ có sky garage chứa được từ 3 đến 4 xe, tích hợp điểm sạc EV cho từng vị trí đỗ.

Bentley Residences Miami - tòa tháp sở hữu hệ thống thang máy thủy lực đưa cư dân và xe của họ trực tiếp lên sky garage riêng tư ngay trong căn hộ (Ảnh: miamiresidential.com)

Bentley Residences còn bổ sung danh sách tiện ích gồm nhà hàng do đầu bếp đoạt giải James Beard Award điều hành, quầy bar whisky, phòng xì gà, rạp chiếu phim lấy cảm hứng từ nội thất xe Bentley, sân golf….

Bugatti Residences tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), hợp tác với Binghatti Development, tiếp bước với cùng tính năng thang máy xe hơi trong một tòa tháp 43 tầng nằm ở Business Bay - cách Burj Khalifa chỉ 6 phút lái xe.

Theo The Ego Goods, riêng thị trường Dubai năm 2024 đã ghi nhận hơn 13.000 căn Branded Residences được giao dịch, tạo ra doanh thu hơn 60 tỷ AED (tương đương khoảng 16,3 tỷ USD), phần lớn được thúc đẩy bởi sức hút của những tiện ích kiểu này.

AI quản gia, từ “nhà thông minh" đến "nhà biết suy nghĩ"

Nếu thập kỷ trước, smart home là tắt đèn bằng giọng nói, thì thập kỷ này, định nghĩa đó đã lỗi thời hoàn toàn.

Theo Entrepreneur Middle East, tại những penthouse cao cấp nhất ở Dubai, các căn hộ hiện được trang bị cảm biến sinh trắc học và hệ thống AI "co-pilot" hoạt động chủ động - không chờ lệnh mà tự dự đoán nhu cầu.

Hệ thống theo dõi nhịp sinh học của cư dân để tự điều chỉnh nhiệt độ ánh sáng, tỷ lệ oxy-nitơ trong hệ thống nhằm tối ưu hóa giấc ngủ hoặc trạng thái tập trung. Công nghệ này đã giúp giảm chi phí vận hành tòa nhà tới 18%, nguồn tiết kiệm đó được tái đầu tư vào dịch vụ cao cấp hơn cho cư dân.

Chuyên gia Arnold Maritz của Lew Geffen Sotheby's International Realty cho biết khác với Alexa hay Google Home thông thường, hệ thống AI butler trong các Branded Residences hạng sang xây dựng profile cá nhân cho từng cư dân - ghi nhớ lịch làm việc, món ăn yêu thích, nhiệt độ phòng ưa thích, thói quen giải trí.

Một buổi tối mời khách, AI có thể tự gợi ý thực đơn, điều chỉnh ánh sáng theo không khí, phối hợp với nhà cung cấp bên ngoài và điều phối toàn bộ quy trình phục vụ mà không cần chủ nhà can thiệp thủ công.

Không giống con người, AI avatar trong những hệ thống cao cấp nhất không bao giờ quên một sở thích, không cần nghỉ ngơi, và có thể quản lý từ đặt vé du lịch đến lên kế hoạch tài chính - tất cả trong một giao diện đàm thoại tự nhiên.

Làn sóng thứ ba và đang bùng nổ mạnh nhất trong cuộc đua tiện ích Branded Residences là "longevity amenities" - tiện ích hướng đến tuổi thọ và tối ưu sức khỏe dài hạn.

Theo Global Wellness Institute, bất động sản wellness (bất động sản chăm sóc sức khoẻ) toàn cầu đạt 584 tỷ USD năm 2024 và được dự báo tăng lên 1.100 tỷ USD vào năm 2029. Trong bối cảnh đó, theo Lucas Fox, các Branded Residences tiên phong như St. Regis Residences Casares (Tây Ban Nha) đã tích hợp trung tâm y tế cấp độ longevity clinic ngay trong tòa nhà - bao gồm tắm băng lạnh âm, buồng oxy cao áp, phòng âm thanh trị liệu bằng pha lê, và không gian thiền định...

Đầu năm nay, hãng thiết kế nội thất Visionnaire và The Longevity Suite (mạng lưới phòng khám biohacking và chống lão hóa) đã công bố hợp tác tiên phong để tạo ra mô hình Branded Residences kết hợp giữa thiết kế cao cấp và khoa học trường thọ. Đây được coi là một trong những hợp tác đầu tiên thuộc loại này, đánh dấu sự giao thoa giữa thế giới wellness và bất động sản xa xỉ.

Tham vọng tại các dự án Branded Residences của Sunshine Group

Quỹ đất vàng Tây Hồ Tây ngày càng hiếm, các dự án mới tại vị trí lõi được kỳ vọng kế thừa và nâng chuẩn cấu trúc sống đó. Noble West Lake Ha Noi được xem là "khu đất vàng cuối cùng" tại lõi Ciputra - Tây Hồ Tây, với quy mô đủ lớn để phát triển dự án siêu sang, dinh thự giữa tầng mây kết hợp không gian sống xanh bên hồ Tây và tiện ích đẳng cấp quốc tế.

Dự án được định vị là tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu phân khúc Branded Residences tại Việt Nam, hội tụ các giá trị sống thượng lưu theo chuẩn mực cao nhất phân khúc này. Dự án sở hữu vị trí kim cương ngay mặt đường Võ Chí Công, đối diện Lotte Mall West Lake, ôm trọn tầm view panorama triệu đô 3 lớp - hồ Tây rộng lớn, công viên Ciputra gần 70ha xanh mát và sông Hồng hùng vĩ.

Với quy mô gần 6ha đất sạch, dự án gồm 12 tòa tháp cao 40 tầng và 3 tầng hầm - trở thành dự án căn hộ hạng sang có quy mô lớn nhất Hà Nội năm nay. Với lợi thế kế cận công viên lớn bậc nhất Hà Nội, dự án thụ hưởng trọn vẹn gần 70ha mảng xanh, tức biên độ sinh thái lớn gấp 10 lần diện tích phát triển lõi.

Ngay từ những điểm chạm đầu tiên, dự án đã mang đến những trải nghiệm về thiết kế duy mỹ, cùng những tiện ích xa xỉ: lối dốc hầm được thiết kế như một đại lộ riêng với trần ánh sao và độ dốc dưới 8% chuyên biệt cho siêu xe hay không gian hầm được tổ chức như một gallery xe kín đáo, hoặc sảnh đón thông tầng với thiết kế giàu tính trình diễn như một sàn runway của giới mộ điệu.

Những không gian thư giãn, thể thao, giải trí siêu sang sẽ được bố trí hài hòa cùng bộ sưu tập dinh thự giữa tầng không hình thành nên một hệ sinh thái hàng hiệu theo chiều thẳng đứng, nơi mỗi khoảnh khắc tận hưởng đều được chọn lọc một cách tinh tuyển, đúng tinh thần của một địa chỉ Branded Residences dành riêng cho cộng đồng tinh hoa.

Noble West Lake Ha Noi sở hữu thiết kế facade kính Low-E 3 lớp chạm sàn nhằm tối ưu ánh sáng và tầm nhìn panorama không giới hạn (Ảnh: Sunshine).

Đặc biệt, dự án sở hữu thiết kế mặt dựng (facade) kính Low-E 3 lớp chạm sàn nhằm tối ưu ánh sáng và tầm nhìn panorama không giới hạn. Mỗi căn hộ được kiến tạo như một "tác phẩm may đo" theo triết lý Bespoke Craftsmanship, với bộ sưu tập dinh thự trên không xa xỉ, nội thất hàng hiệu và hệ tiện ích 5-6 sao vượt trội: tổ hợp mua sắm nghỉ dưỡng quy tụ các thương hiệu chọn lọc; không gian chăm sóc sức khỏe và thư giãn chuyên sâu; trung tâm thể thao fitness cao cấp; nhà hàng fine dining; khu lounge - bar chuyên biệt, hồ bơi vô cực và những vườn xanh… tất cả được quản lý vận hành bởi tiêu chuẩn cao nhất từ nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới.

Theo các thông tin được hé lộ, Noble West Lake Ha Noi được vận hành trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới với các giải pháp công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay, kết hợp cùng dịch vụ concierge 24/7 đến từ những thương hiệu quản lý vận hành danh tiếng hàng đầu thế giới.

Được biết Sunshine Group đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng với các thương hiệu quản lý vận hành top 5 thế giới. Đây được xem là bước đi quan trọng mang tới trải nghiệm sống, dịch vụ và chuẩn mực quản trị tài sản được thiết lập tương xứng với vị thế của một tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu thị trường.

Noble West Lake Ha Noi không chỉ là nơi ở mà còn là biểu tượng sống thượng lưu chuẩn quốc tế, thu hút giới tinh hoa trong nước, chuyên gia nước ngoài, nhà đầu tư FDI - yếu tố then chốt để Hà Nội hướng tới vai trò trung tâm tài chính - kinh tế phía Bắc. Các dự án như Noble West Lake Ha Noi không chỉ nâng tầm bất động sản cao cấp mà còn góp phần xây dựng "tổ hợp xứng tầm thế giới" tại Thủ đô, hỗ trợ thu hút chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài.

Trong hành trình hội nhập và mở cửa, Việt Nam không chỉ cần tăng trưởng kinh tế cao mà còn phải sở hữu những tổ hợp đô thị, tài chính hiện đại, xứng tầm quốc tế. Các trung tâm tài chính cùng những dự án đẳng cấp như Noble West Lake Ha Noi của Sunshine Group tại Tây Hồ Tây chính là những minh chứng sống động cho khát vọng đó, góp phần đưa Việt Nam vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ kinh tế toàn cầu.