Branded Residences tăng tốc trên toàn cầu, Việt Nam là điểm rơi chính xác

Trong 5 thập kỷ trở lại đây, Branded Residences (bất động sản hàng hiệu) đã đi một chặng đường dài từ một khái niệm ngách để trở thành biểu tượng của sự xa xỉ và vị thế.

Giờ đây, khi thị trường bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, phân khúc này không chỉ là một hiện tượng nhất thời mà đã bám rễ sâu vào tư duy sở hữu của giới siêu giàu, biến Việt Nam thành một bến đỗ chiến lược đầy tiềm năng.

Từ “làn sóng xa xỉ” đến lớp tài sản chiến lược toàn cầu

Báo cáo mới nhất của Savills phác họa một bức tranh tăng trưởng ngoạn mục của thị trường bất động sản hàng hiệu. Dự kiến đến năm 2032, toàn cầu sẽ có khoảng gần 1.750 dự án đi vào hoạt động. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt mức 10,9%, cao gấp đôi so với mức trung bình của thị trường khách sạn và bất động sản thông thường. Đáng chú ý, khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đang vươn lên dẫn dắt cuộc chơi với mức tăng trưởng thị phần lên tới 55%.

Sự bùng nổ này đến từ sự thay đổi cốt lõi trong khẩu vị của người mua. Bất động sản hàng hiệu giờ đây cung cấp một trải nghiệm sống đẳng cấp với dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, tiện ích đặc quyền cá nhân hóa mà các dự án nhà ở thông thường không thể đáp ứng.

Căn Penthouses tại khu nghỉ dưỡng Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach (Ảnh: IT).

Không chỉ mang lại giá trị thụ hưởng, đây còn là một lớp tài sản trú ẩn an toàn. Dữ liệu toàn cầu cho thấy, mức chênh lệch giá của phân khúc này trung bình đạt 33%, và có thể lên tới 39% tại các điểm đến nghỉ dưỡng.

Lý giải sâu hơn về sự chuyển dịch này, ông Harry Kiên, chuyên gia về bất động sản hàng hiệu và phong cách sống sang, nhận định, Branded Residences không còn là xu hướng nữa, mà là hệ quả tất yếu của một sự dịch chuyển lớn hơn, đó là cách người giàu họ định nghĩa lại khái niệm về nhà ở.

Trước đây, bất động sản hàng hiệu được đo bằng vị trí, diện tích hay vật liệu. Nhưng hiện nay, những yếu tố đó chỉ là nền tảng. Điều mà giới tinh hoa tìm kiếm là một chuẩn sống được bảo chứng, nơi mọi trải nghiệm từ thiết kế, vận hành đến dịch vụ đều đạt chuẩn quốc tế.

Ông Kiên cũng nhấn mạnh rằng ở một góc nhìn nào đó, bất động sản hàng hiệu thực sự đang trở thành “tài sản trú ẩn mới” của giới giàu Việt Nam. Nhưng nếu chỉ nhìn bất động sản hàng hiệu như một tài sản trú ẩn thì vẫn là nhìn theo logic cũ.

“Điểm khác biệt của bất động sản hàng hiệu là nó hội tụ đồng thời 3 yếu tố, gồm giá trị tài sản, giá trị sử dụng và giá trị thương hiệu. Trong bối cảnh thị trường đầy biến động, những tài sản hội tụ đủ 3 lớp giá trị này thường có khả năng giữ giá tốt hơn. Giới nhà giàu không chỉ tìm nơi trú ẩn, họ tìm nơi mà giá trị của họ được bảo toàn và thể hiện cùng lúc”, ông Kiên cho biết.

Việt Nam - "điểm rơi" hoàn hảo trên bản đồ Branded Residences

Trong bức tranh sôi động của khu vực APAC, Việt Nam đang nổi lên như một hiện tượng. Theo số lượng dự án, Việt Nam hiện nằm trong top 10 quốc gia hàng đầu thế giới về Branded Residences, xếp thứ 4 chỉ sau Mỹ, UAE và Mexico. Đây không phải là một sự ăn may, mà là kết quả của một quá trình hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi.

Thống kê cho thấy tầng lớp người giàu và siêu giàu tại Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng nhanh bậc nhất Đông Nam Á. Nhóm khách hàng tinh hoa này đã từng sống, làm việc và đầu tư ở nhiều quốc gia.

Họ mang theo một áp lực rất thực tế đặt lên thị trường bất động sản nội địa: mỗi quyết định xuống tiền đều bị soi chiếu dưới những tiêu chuẩn khắt khe nhất của toàn cầu. Họ không tìm kiếm một căn nhà chỉ có vỏ bọc hào nhoáng, mà đòi hỏi một không gian sống nơi các thương hiệu quốc tế trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ và vận hành.

Đánh giá về vị thế của thị trường nội địa, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing, chia sẻ, Việt Nam đang có đủ nguyên liệu nền tảng để hình thành một điểm đến Branded Residences đáng kể trong khu vực.

Một tín hiệu quan trọng là khi Marriott International chọn Việt Nam để triển khai thương hiệu JW Marriott ở phân khúc residential, đó không phải quyết định ngẫu hứng. Đằng sau đó là quá trình thẩm định thị trường nghiêm túc: tốc độ tăng trưởng tầng lớp siêu giàu, quỹ đất vị trí đắc địa, và khẩu vị tiêu dùng của người mua Việt Nam đang hội tụ đúng hướng.

Dù vậy, ông Trung cũng chỉ ra rằng để sánh ngang với Dubai, Singapore hay Bangkok, Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý cho người nước ngoài và xây dựng dữ liệu thanh khoản thứ cấp minh bạch. Khi các điều kiện này được đáp ứng trong 3-5 năm tới, Việt Nam hoàn toàn có thể định vị mình là điểm đến Branded Residences thế hệ mới của châu Á, cạnh tranh bằng tiềm năng tăng giá lớn và bản sắc văn hóa độc đáo.

Cuộc chơi của những nhà phát triển tiên phong kiến tạo di sản

Cơ hội đã mở ra, nhưng thách thức lớn nhất khi đưa chuẩn quốc tế về Việt Nam không nằm ở chi phí, mà ở khả năng đồng bộ toàn bộ hệ sinh thái tiêu chuẩn. Người mua ngày càng am hiểu, buộc các chủ đầu tư phải chuyển dịch từ việc chỉ mượn danh thương hiệu để làm marketing sang việc thực sự bàn giao đúng cam kết thương hiệu.

Sự khắt khe này đang tạo ra một cuộc thanh lọc trên thị trường, nhường sân chơi lại cho những nhà phát triển có tầm nhìn dài hạn và năng lực thực thi vượt trội. Điển hình trong làn sóng này phải kể đến Sunshine Group, một trong những tên tuổi tiên phong đang nỗ lực "địa phương hóa" các chuẩn mực quốc tế vào thị trường Việt Nam.

Với triết lý không bán kỳ vọng mà chỉ bán giá trị thực, Sunshine Group đang triển khai hàng loạt dự án mang tính biểu tượng, tập trung vào các quỹ đất vàng hiếm hoi còn sót lại. Nổi bật nhất trong thời gian qua là việc khởi công tổ hợp Noble West Lake Ha Noi tại khu đô thị Ciputra.

Với quy mô 12 tòa tháp, dự án này được định vị là tổ hợp căn hộ hàng hiệu dẫn đầu phân khúc, nơi kiến trúc giao thoa với thời trang và nội thất được "may đo" như một bộ sưu tập haute couture tinh xảo.

Nhà mẫu dự án Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences (Ảnh: Sunshine).

Bên cạnh đó, các dự án như Noble Crystal Tay Ho hay Noble Crystal Long Bien cũng đang tái định nghĩa khái niệm "tư dinh trên không". Việc hợp tác với các thương hiệu quản lý danh tiếng thế giới như WorldHotels hay Sunset Hospitality Group (Dubai) cho thấy tham vọng của nhà phát triển này trong việc đưa dịch vụ 6 sao, từ hồ bơi vô cực, sky bar đến hệ thống đỗ xe tự động Autobot ứng dụng AI vào phục vụ giới tinh hoa.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào những bước đi đầu tiên nhưng cực kỳ vững chắc trên bản đồ Branded Residences toàn cầu. Sự dẫn dắt của các thương hiệu quốc tế cùng một thế hệ nhà phát triển nhìn nhận bất động sản như một di sản sống cần bảo vệ bằng danh dự, đang tạo ra một lực đẩy khổng lồ.

Nếu đi đúng hướng, Việt Nam không chỉ là điểm rơi chính xác của dòng vốn hiện tại, mà sẽ sớm vươn mình trở thành điểm đến của những dự án mang tính biểu tượng toàn khu vực trong thập kỷ tới.