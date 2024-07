Bỏ túi kinh nghiệm thuê chung cư mini Hà Nội an toàn, giá tốt

Trong tình hình này, để thuê chung cư mini Hà Nội an toàn, giá tốt, người thuê cần "bỏ túi" một số kinh nghiệm cần thiết.

Chung cư mini Hà Nội giá rẻ - nên hay không?

Không phải tự nhiên mà các căn chung cư mini tại Hà Nội mọc lên như nấm. Với mức giá cho thuê khá rẻ và tập trung ở khu dân cư đông đúc, chung cư mini Hà Nội thu hút rất đông các hộ gia đình có thu nhập trung bình - thấp cùng sinh viên từ các tỉnh.

Thực tế, có rất nhiều lý do dẫn đến phân khúc thuê chung cư mini Hà Nội được nhiều người lựa chọn.

Thứ nhất là mức giá thuê phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Chẳng hạn như gia đình trẻ, người đi làm độc thân, sinh viên ưa chuộng chung cư mini vì giá cho thuê hợp lý nhưng chất lượng nhà ở vẫn khang trang, nhiều tiện ích.

Chung cư mini được nhiều người lựa chọn do môi trường sống tiện nghi (Ảnh: Ngọc Thành).

Thứ hai, đa phần các căn chung cư mini đều tập trung ở khu vực trung tâm thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân di chuyển đến nơi làm việc, học tập hàng ngày. Vì vậy, không thể phủ nhận các lợi ích khi chọn thuê căn hộ chung cư mini Hà Nội hay chung cư mini TPHCM.

Ngoài ra, đây vẫn được xem là phương án nhà ở hàng đầu trong phân khúc bình dân, giá rẻ. Việc thuê chung cư mini Hà Nội vẫn sẽ khả thi nếu người thuê lựa chọn được dự án có sự đảm bảo về pháp lý và an ninh an toàn.

Gần đây, Batdongsan.com.vn vừa ra mắt một hạng mục tin đăng hoàn toàn mới - "Chung cư mini", nhằm cung cấp cho người dùng công cụ chuyên biệt để tìm kiếm và chọn lọc nhanh hơn những sản phẩm phù hợp thuộc phân khúc bình dân. Động thái này của nền tảng công nghệ bất động sản hàng đầu tại Việt Nam cho thấy xu hướng tìm thuê chung cư mini vẫn đang phổ biến.

Bỏ túi kinh nghiệm thuê chung cư mini Hà Nội

Việc tìm thuê chung cư mini Hà Nội chất lượng, giá tốt là không dễ. Trên thị trường chung cư mini, rất nhiều căn hộ đã xây dựng lâu năm, xuống cấp, hệ thống an ninh phòng cháy chữa cháy không đảm bảo…

Người thuê cần kiểm tra chất lượng thực tế của chung cư mini trước khi thuê (Ảnh: Hữu Hưng).

Một trong những kinh nghiệm thuê chung cư cần biết chính là kiểm tra chất lượng tình trạng thực tế của chung cư mini. Tránh trường hợp thuê chung cư qua mạng nhưng đến lúc vào ở lại thất vọng vì chất lượng nhà ở không được như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng, chống cháy nổ, lối thoát hiểm… nên được quan tâm hàng đầu. Để tiết kiệm chi phí, một số chủ đầu tư đã cắt giảm tiêu chuẩn đảm bảo an toàn của dự án. Người đi thuê cần chọn thuê chung cư mini đã trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy, đừng nên bị hấp dẫn bởi giá cho thuê.

Hơn nữa, dù phần lớn tọa lạc tại khu vực trung tâm đô thị nhưng chung cư mini thường nằm ở các con ngõ hẹp. Điều này gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra cháy, nổ. Vì vậy người thuê chung cư mini Hà Nội cần suy xét kỹ lưỡng khi chọn thuê nhà trong ngõ ngách chật hẹp.

Lưu ý các yếu tố về an ninh, kiểm tra hệ thống an ninh của chung cư như bảo vệ 24/7, camera giám sát, thẻ từ ra vào, vân tay nhận diện... Người thuê cũng nên tìm hiểu về khu vực xung quanh xem có an toàn không, có xảy ra tình trạng trộm cắp hay các vấn đề khác không.

Kiểm tra và nắm rõ về hợp đồng thuê gồm: đọc kỹ hợp đồng thuê trước khi ký, chú ý đến các điều khoản về giá thuê, phí dịch vụ, thời gian thuê, điều kiện chấm dứt hợp đồng và trách nhiệm của bên thuê, bên cho thuê. Kiểm tra kỹ các khoản phí phát sinh như phí dịch vụ điện nước, phí bảo trì, phí vệ sinh, phí quản lý... cũng cần được lưu tâm.