Biệt thự Vịnh Bình Minh, Vinhomes Wonder City cho giới tinh hoa

Tâm điểm thượng lưu đa kết nối

Tọa lạc tại Vinhomes Wonder City, đại đô thị cao cấp bậc nhất phía Tây Thủ đô, Vịnh Bình Minh sở hữu lợi thế kép về kết nối - đặc quyền dành riêng cho bất động sản (BĐS) hạng sang.

Ở quy mô liên vùng, phân khu nằm trong mạng lưới giao thông trọng yếu của miền Bắc, gồm 2 đại lộ (Tây Thăng Long và Quốc lộ 32), 3 vành đai (Vành đai 3, Vành đai 3.5, Vành đai 4) và 4 cây cầu huyết mạch (Thượng Cát, Hồng Hà, Thăng Long, Nhật Tân). Nhờ vậy, các chủ nhân tinh hoa tiếp cận các khu vực trọng điểm, như Tây Hồ, Mỹ Đình, Cầu Giấy… trong 15-20 phút, đồng thời thuận tiện di chuyển đến các vùng công nghiệp, kinh tế quan trọng của miền Bắc, như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh…

Nội khu cũng được kết nối liền mạch thông qua các trục đường rộng 11-24m của Vinhomes Wonder City, như Đại lộ Thời Đại, Đại lộ Ban Mai và Đường Bình Minh, bao quanh bởi đường Liên Hà cùng các tuyến đường quy hoạch rộng lên tới 40-50m. Nhờ đó, chỉ với vài bước chân, các chủ nhân tinh hoa đã dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái tiện ích toàn diện của đại đô thị.

Vị trí đắc địa của biệt thự Vịnh Bình Minh.

Hàng hiệu không dành cho số đông

Những căn biệt thự tại Vịnh Bình Minh được xem là sản phẩm xa xỉ và không dành cho đa số. Tính độc bản của các dinh thự tại Vịnh Bình Minh trước hết được thể hiện rõ nét qua thiết kế với 100% sản phẩm có mặt tiền rộng 12-23m cùng sân vườn riêng từ 30-36m2. Ngoài ra, các chủ nhân còn được sử dụng miễn phí khoảng sân vườn lên tới 60-200m2.

Thiết kế đề cao tính cá nhân hóa giúp chủ sở hữu thỏa sức sáng tạo, khắc họa dấu ấn cá nhân trong không gian sống tràn ngập hơi thở thiên nhiên và đậm chất nghỉ dưỡng thời thượng. 100% biệt thự tại Vịnh Bình Minh đều thuộc dòng sản phẩm giãn xây 2 năm, mang đến lợi ích tài chính tối ưu, giúp khách hàng và nhà đầu tư tối ưu dòng tiền đầu tư ban đầu 2-4,6 tỷ đồng/căn.

"Với số lượng giới hạn chỉ khoảng 250 căn, biệt thự Vịnh Bình Minh không chỉ là một BĐS đắt giá mà còn là món hàng hiệu khẳng định thành công và niềm kiêu hãnh của mỗi chủ nhân. Những siêu phẩm này được săn đón, tạo nên doanh số kỷ lục 1.200 tỷ đồng ngay trong ngày đầu ra mắt", anh Trần Hoàng Sinh, nhà đầu tư BĐS lâu năm tại Hà Nội, nhận định.

Trải nghiệm sống danh gia

Là phân khu đóng duy nhất tại đại đô thị, Vịnh Bình Minh sở hữu chuẩn mực sống biệt lập với hệ thống an ninh đa lớp. Nhờ 3 cổng kiểm soát riêng biệt, hệ thống giám sát 24/7, 3 lớp an ninh kiểm soát tại các lối ra - vào… mọi trải nghiệm tại đây đều đảm bảo sự an toàn và riêng tư.

Vịnh Bình Minh còn được bao bọc bởi hồ cảnh quan rộng 51.000m2, giống như một "tấm khiên xanh" khổng lồ, mang lại sự kết nối với thiên nhiên. Chuẩn mực sống hòa quyện giữa xa hoa và an yên này vốn chỉ có thể tìm thấy tại các "biệt khu nhà giàu" như Vinhomes Riverside (Hà Nội) hay Vinhomes Golden River (TP HCM).

Vịnh Bình Minh đáp ứng những yêu cầu khắt khe chốn đi về của tầng lớp tinh hoa, thành đạt.

Sống wellness - Định nghĩa mới của sự giàu có

"Giới tinh hoa luôn tìm kiếm sự biệt lập, an ninh và độc bản - điều mà biệt thự khu đóng Vịnh Bình Minh đáp ứng trọn vẹn", nữ doanh nhân Forbes 30 Under 30 Nguyễn Hà Linh đánh giá.

Tại Vịnh Bình Minh, triết lý sống wellness-living được tôn vinh, mang đến cho cư dân một không gian sống lành mạnh, cân bằng.

Ngoài hồ cảnh quan 51.000m2 mang không gian mặt nước đến từng dinh thự, Vịnh Bình Minh còn được thừa hưởng hệ thống cảnh quan xanh đa dạng của Vinhomes Wonder City, gồm tổ hợp 4 công viên liên hoàn rộng tới 19ha.

Cư dân hưởng đặc quyền chăm sóc sức khỏe tại Wellness Center rộng gần 1.000m2. Cùng với đó là hệ thống 50 sân thể thao thời thượng, gồm sân tập golf, pickleball, tennis, bể bơi Olympic 1.250m2… mang đến trải nghiệm sống khỏe mạnh về cả thân, tâm và trí.

Kiến trúc biểu tượng định danh vị thế

Vịnh Bình Minh ghi dấu ấn trên bản đồ BĐS hàng hiệu khi hội tụ hai trường phái thiết kế kinh điển, mang vẻ đẹp trường tồn, gồm Mannhattan thanh lịch và phong cách Pháp cổ điển.

Kiến trúc bề thế, tráng lệ của biệt thự song lập phong cách cổ điển Pháp tại Vịnh Bình Minh.

Trong đó, dòng biệt thự mang phong cách Pháp sang trọng được lấy cảm hứng từ những công trình huyền thoại như Palais Royal (Paris) hay Château de Versailles, khắc họa vẻ đẹp hoa lệ vượt thời gian. Dấu ấn kiến trúc vương giả, tinh xảo và quyền lực thể hiện qua từng chi tiết.

Là dấu ấn cuối cùng của Vinhomes tại khu vực phía Tây, giá trị gia tăng bền vững của các căn biệt thự tại Vịnh Bình Minh được bảo chứng bởi vị trí đắc địa, thiết kế trường tồn và số lượng giới hạn.