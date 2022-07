Bí quyết giúp Lý Hoàng Nam tái tạo năng lượng sau mùa giải căng thẳng

Lý Hoàng Nam đến NovaWorld Phan Thiet để nghỉ ngơi, thư giãn, trước khi bước vào các trận tiếp theo.

Thỏa đam mê thể thao với tổ hợp Sport Complex chuẩn quốc tế

Nhắc đến tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam (25 tuổi), người hâm mộ bộ môn tennis đều ấn tượng bởi những kỳ tích mà Nam đạt được, điển hình như huy chương vàng tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2013, vô địch nội dung đôi nam trẻ tại giải quần vợt Wimbledon 2015. Đặc biệt, Lý Hoàng Nam lần thứ 2 liên tiếp giành huy chương vàng tại SEA Games 31. Trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Quần vợt nam chuyên nghiệp (ATP) công bố ngày 4/4/2022, tay vợt trẻ sinh năm 1997 đã đạt ngôi vị số 1 khu vực Đông Nam Á.

Sau kỳ thi đấu thành công, Lý Hoàng Nam đã lựa chọn cho mình một địa điểm du lịch, xả hơi và vẫn thỏa mãn đam mê thể thao, duy trì tập luyện "All in one" tại Siêu thành phố biển - Du lịch - Sức khỏe NovaWorld Phan Thiet. Nam rất ấn tượng khi có thể trải nghiệm cụm sân tennis chuẩn quốc tế tại tổ hợp tiện ích thể thao trong nhà và ngoài trời Sport Complex ngay trong lòng NovaWorld Phan Thiet.

NovaWorld Phan Thiet - điểm đến hội tụ đủ các tiện ích thể thao

Siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe NovaWorld Phan Thiet chính là lựa chọn nghỉ dưỡng của tay vợt số 1 Việt Nam sau cú "hat-trick" đăng quang tại giải nhà nghề M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup vừa qua.

Lý Hoàng Nam và bạn trong chuyến nghỉ dưỡng nạp lại năng lượng tại NovaWorld Phan Thiet.

Lý Hoàng Nam khá bất ngờ trước cụm sân tennis đạt tiêu chuẩn tương đương như ở giải chuyên nghiệp thế giới.

Dưới góc nhìn của một vận động viên (VĐV) đã từng tham gia nhiều đấu trường quốc tế, Lý Hoàng Nam cho hay rất ấn tượng với quy mô và hệ thống tiện ích thể thao đẳng cấp tại tổ hợp thể thao đa năng Sport Complex. Với tổng diện tích lên đến 38,7ha, trong đó tiện ích thể thao ngoài trời chiếm đến 32.000m2, nơi đây không những đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao của các VĐV mà còn hội đủ tiêu chuẩn đăng cai các giải đấu quy mô lớn trong nước và quốc tế khi có đến 18 sân tennis, các sân bóng đá, bóng rổ, quần vợt, bơi lội… theo tiêu chuẩn quốc tế, hồ bơi chạy dọc phân khu có chiều dài đến 260m đạt tiêu chuẩn Olympic hay trung tâm thể hình CITIGYM trang bị loạt máy móc tối tân, hiện đại,…

"NovaWorld Phan Thiet là điểm đến hiếm hoi hội tụ đủ các tiện ích thể thao chuẩn quốc tế nên nơi đây sẽ là lựa chọn lý tưởng của các vận động viên cũng như những ai yêu thích thể thao, vận động thể chất", tay vợt số một Việt Nam nhận định.

Tay vợt cùng bạn trải nghiệm tập luyện tại tổ hợp Sport Complex trong kỳ nghỉ dưỡng.

Đề cao chăm sóc sức khỏe bền vững với phân khu Olympic mang màu sắc thể thao

Là một VĐV yêu thiên nhiên, điểm khác biệt đối với Lý Hoàng Nam khi đến nghỉ dưỡng tại NovaWorld Phan Thiet là được thư giãn trong bầu không khí mát mẻ, đồng thời có cơ hội trải nghiệm loạt tiện ích thể thao hiện đại, đa dạng. Do đó, khi biết NovaWorld Phan Thiet sắp ra mắt phân khu Olympic, Nam rất hào hứng và cho biết: "Khi đi nghỉ dưỡng, tôi vẫn muốn vận động, tập luyện để ra mồ hôi cho người khỏe hơn nên có một ngôi nhà thứ hai ở đây để về nghỉ dưỡng thì quá tuyệt với".

Điểm đặc biệt của phân khu Olympic là một mặt giáp sân Golf PGA Ocean tiêu chuẩn quốc tế, mặt còn lại tiệm cận tổ hợp Sport Complex. Chính vì sự tiện lợi này, cư dân tương lai có thể vận động, chơi nhiều môn thể thao mỗi ngày. Với những gia đình có trẻ em, phân khu này sẽ là điểm cộng khi giúp các thành viên nhỏ rèn luyện thể thao, hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe ngay từ nhỏ thông qua các khóa học thể thao đẳng cấp tại Golf Academy hay Sport Academy.

Mang cảm hứng từ thế vận hội Olympic - một đại hội thể thao không dừng lại ở cạnh tranh về thể lực mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, phân khu Olympic mở ra một không gian "sống sâu", gắn kết những thành viên trong gia đình bằng những hoạt động thể chất toàn diện. Riêng với Lý Hoàng Nam, sau chuyến trải nghiệm, tay vợt số 1 rất quan tâm và mong muốn sở hữu một căn second home tại đây để gia đình có thể về vui chơi thường xuyên nhưng vẫn không mất cơ hội tập luyện thể thao trong các kỳ nghỉ dưỡng.

Phân khu Olympic là sự lựa chọn cho những ai đam mê thể thao và hướng đến chăm sóc sức khỏe bền vững (

Ảnh minh họa: NovaWorld Phan Thiet).

Với việc ngày càng hoàn thiện tiện ích thể thao đẳng cấp, NovaWorld Phan Thiet đang sở hữu tiềm lực mạnh mẽ và khẳng định vị thế của mình để thu hút những giải đấu thể thao quốc tế, tăng thêm sức hút cho siêu đô thị này.

Do đó, việc sở hữu các căn second home nghỉ dưỡng ở phân khu Olympic vừa đón đầu xu hướng đầu tư vào các dịch vụ thể thao đang thịnh hành vừa hướng đến chăm sóc sức khỏe, thể thao một cách bền vững, mang lại lợi nhuận "kép" trong tương lai gần.