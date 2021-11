Bcons Sala - cơ hội cho cuộc sống an cư và đầu tư

Dân trí Với giá từ 1,3 tỷ đồng một căn 2 phòng ngủ, Bcons Sala tọa lạc tại vị trí trung tâm Bình Dương, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú kèm chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư… hứa hẹn mang đến cơ hội an cư cho gia đình trẻ.

Vị trí an cư trung tâm

Đại diện chủ đầu tư cho biết, Bcons Sala tiếp tục khẳng định uy tín của thương hiệu dòng sản phẩm căn hộ Bcons của Tập đoàn Bcons. Dự án sở hữu hàng loạt yếu tố mang đến cơ hội an cư cho các gia đình trẻ và nhà đầu tư.

Từ khu căn hộ Bcons Sala dễ dàng kết nối đến trung tâm hành chính - các trung thương mại và khu công nghiệp quy mô lớn.

Bcons Sala tọa lạc ngay mặt tiền đường Phan Bội Châu, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An. Từ vị trí này, cư dân Bcons Sala dễ dàng di chuyển tiếp cận đầy đủ các tiện ích ngoại khu. Đó là trung tâm thương mại GO!, chợ truyền thống và hàng nghìn cửa hàng kinh doanh sản phẩm và dịch vụ ngay trên các tuyến đường thương mại sầm uất của trung tâm thành phố như: đường Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, DT 743A và DT 743B…

Còn khi nói đến môi trường học tập dành cho con trẻ thì vị trí Bcons Sala tọa lạc là một điểm cộng của dự án. Cụ thể, chỉ trong bán kính một km đã có đầy đủ hệ thống trường học từ mầm non, tiểu học đến phổ thông trung học. Kế đó là, sân vận động, công viên, bưu điện, bệnh viện, trung tâm y tế. Di chuyển 15 phút là đã tiếp cận hàng loạt tiện ích tại TP Thủ Đức.

Cuộc sống hiện đại, tiện nghi

Các căn hộ Bcons Sala được thiết kế đáp ứng nhu cầu không gian sống của giới trẻ. Lấy cảm hứng từ nhịp sống năng động của thành phố mới Dĩ An (Bình Dương), khu căn hộ Bcons Sala góp thêm cho nơi này một địa chỉ an cư hiện đại và mang đến chuẩn mực sống mới cho cư dân thành phố Dĩ An.

Tiện ích nội ngoại khu phong phú đáp ứng đời sống chất lượng cao.

Khu căn hộ Bcons Sala được xây dựng trên khuôn viên hơn 3.900 m2 gồm 1 tháp cao 29 tầng, kiến trúc hiện đại với hơn 513 căn hộ và 11 shophouse. Tuy nhiên, mật độ xây dựng chỉ 33,08%, diện tích đất còn lại được phát triển những tiện ích phục vụ cư dân như: công viên cây xanh, hồ bơi, đường dạo bộ. Bên cạnh đó, ngay trong khu căn hộ còn dành diện tích lớn làm nhà trẻ, khu vực không gian sinh hoạt cộng đồng…

Các căn hộ Bcons Sala tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, cùng việc tối ưu hóa công năng và diện tích sử dụng tạo nên không gian rộng nhất có thể, đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Mỗi căn hộ Bcons Sala có diện tích 45-62 m2 và 100% căn hộ đều có 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp và ban công.

Phương thức thanh toán lợi cho người mua

Thanh toán linh hoạt cũng là điểm cộng tạo nên sức hút cho Bcons Sala. Đại diện chủ đầu tư cho biết, tiếp tục thừa hưởng yếu tố uy tín và chuẩn về pháp lý của Tập đoàn Bcons, dự án Bcons Sala đảm bảo pháp lý hoàn thiện, tạo cơ sở vững chắc cho việc đảm bảo tiến độ xây dựng, khách hàng an tâm về thời gian nhận nhà đúng cam kết. Hiện nay, công trình trong giai đoạn thi công móng, hầm, dự kiến tháng 12/2021 sẽ hoàn thành hạng mục này.

Ngay sau khi công trình hoàn thành phần móng hầm, chủ đầu tư sẽ tiếp hành hoàn tất các thủ tục với cơ quan chức năng để triển khai tiến hành ký kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với khách hàng.

Để tạo điều kiện cho người trẻ an cư lạc nghiệp, Tập đoàn Bcons hợp tác với các ngân hàng đưa ra chương trình vay mua căn hộ với chính sách có lợi cho người vay mua. Cụ thể, khách hàng chỉ cần có 30% giá trị căn hộ (từ 400 triệu đồng), phần còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay với lãi suất 0% áp dụng trong suốt thời gian thi công đến khi nhận nhà. Tiếp đó, khách hàng còn được ân hạn nợ gốc trong giai đoạn dự án đang xây dựng.

Căn hộ Bcons Sala được đánh giá đang có mức giá phù hợp ở thị trường giáp ranh TPHCM.

Ngoài ra, Tập đoàn Bcons còn có nhiều phương thức thanh toán linh hoạt cho những khách không vay.

Mức giá từ 1,3 tỷ đồng căn 2 phòng ngủ giúp người mua có khả năng tối ưu hóa giá trị khi đầu tư lâu dài, thuận tiện sắp xếp tài chính.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ, với các tiện ích, thiết kế chuẩn mực cho căn hộ chốn thị thành và mức giá phù hợp, dự án khu căn hộ Bcons Sala góp phần giải quyết bài toán về nhà ở, giúp cho các gia đình trẻ hiện thực hóa giấc mơ có nơi hạnh phúc trọn vẹn.

Nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khách hàng sở hữu căn hộ Bcons Sala như: Xe ôtô Kia Soluto, xe honda SH….

Đơn vị phân phối: Sao Việt, TeraLand

Hotline: 0905.935.93

http://sala.bcons.com.vn

Trường Thịnh