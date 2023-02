Bcons City vẫn đảm bảo chính sách hỗ trợ khách hàng

Bcons City hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc cho khách hàng

Chính sách hỗ trợ tài chính cho khách hàng là một trong những con "át chủ bài" được các chủ đầu tư dự án bất động sản vận dụng để kích cầu bán hàng trong thời gian qua. Thực tế, một cuộc chạy đua giữa các chủ đầu tư về chính sách hỗ trợ khách hàng đã diễn ra như kéo dài thời gian ân hạn nợ gốc cũng như thời gian hỗ trợ lãi suất.

Tháp Green Topaz thuộc Bcons City mang đến cơ hội an cư trong giai đoạn lãi suất tăng cao (Ảnh phối cảnh dự án: Bcons).

Tuy nhiên, khi tình hình lãi suất ngân hàng có xu hướng tăng - giai đoạn từ tháng 10/2022 đến nay, mức lãi suất tăng từ khoảng 8% lên đến hơn 13%/năm - thì việc hỗ trợ lãi suất cho khách hàng như là gánh nặng của các chủ đầu tư nếu như doanh nghiệp và ngân hàng không thương thảo chia sẻ được với nhau.

Người mua nhà trong giai đoạn này cũng đang trong tâm lý lo ngại việc lãi suất cao. Nhưng nhiều chuyên gia tin rằng, thị trường tiền tệ sẽ nhanh chóng được điều chỉnh, góp phần cho nền kinh tế phục hồi. Do vậy, những dự án đưa hàng ra thị trường trong giai đoạn hiện nay vẫn đang duy trì các chính sách hỗ trợ tài chính được xem là cơ hội thuận lợi cho người mua nhà.

Đơn cử như với chính sách ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất 18 tháng đến khi nhận nhà của Bcons City (Dự án Khu thương mại - Dịch vụ - Văn phòng - Căn hộ Bcons). Trong suốt thời gian dự án thi công xây dựng, người mua nhà có thể tích lũy để đến khi nhận nhà sẽ trả bớt một phần tiền vay từ khoản tiền đã tích lũy trong thời gian chờ nhận nhà, từ đó khoản lãi suất trả hàng tháng cũng đã giảm theo.

Tháp đầu tiên trong khu phức hợp Bcons City là Green Topaz dự kiến bàn giao căn hộ trong quý I/2025 - thời điểm chủ đầu tư kỳ vọng câu chuyện lãi suất cao đã được tháo gỡ.

Tháp Green Topaz thụ hưởng chuỗi tiện ích phong phú của khu phức hợp Bcons City (Ảnh phối cảnh dự án: Bcons).

Theo dự báo của Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,2% trong năm 2023 và 6,7% trong năm 2024, tiếp nối đà hồi phục tăng trưởng 8,0% của năm 2022. Dự báo này có thể thấy điều kiện ổn định nguồn thu nhập của người dân sẽ dần cải thiện khi nền kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng.

Mức giá cạnh tranh - từ 30 triệu đồng/m2

Niềm tin việc sở hữu nhà trong giai đoạn này là cơ hội tốt còn được củng cố từ việc hạn chế nguồn cung sản phẩm mới của thị trường. Việc tiếp cận dòng vốn ngân hàng của các doanh nghiệp bất động sản đang gặp nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung sản phẩm mới trên thị trường trong vài năm tới. Khi phân khúc nhà ở có tầm giá dưới 2 tỷ đồng ngày càng vắng bóng trên thị trường TPHCM, người thu nhập trung bình càng khó tìm kiếm cơ hội sở hữu nhà mới trong giai đoạn tới.

Các căn hộ Bcons City được xem là cơ hội tốt để sở hữu nhà ở phân khúc bình dân. Với mức giá từ 30 triệu đồng/m2, các căn hộ tháp Green Topaz tương ứng từ 1,75 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ. Mức giá này có thể tiếp cận với khả năng tài chính của người trẻ có thu nhập ổn định muốn sở hữu nhà.

Bcons City tọa lạc tại khu vực Làng đại học Quốc Gia TPHCM, trên trục đường Thống Nhất, tuyến đường kết nối huyết mạch của khu trung tâm TP Dĩ An và khu Đông TPHCM và bến xe Miền Đông mới. Dự án cách trung tâm TPHCM không quá xa khi thời gian di chuyển từ 30-45 phút. Thêm vào đó hạ tầng giao thông, dịch vụ an sinh nơi này đang phát triển mạnh mẽ.

Tháp Green Topaz của Bcons City ôm trọn view hồ đá và Landmark 81 tầng (Ảnh phối cảnh dự án: Bcons).

Với hệ thống tiện ích nội khu hiện đại, được đầu tư chăm chút tỉ mỉ từ khu dạo bộ, khu thể thao đa năng, trung tâm thương mại 3 tầng quy mô lớn, hồ bơi, phố thương mại đi bộ, shophouse… kết hợp cùng hệ thống hạ tầng dịch vụ hiện hữu của khu vực, dự án hứa hẹn mang đến điều kiện sống thuận lợi, đủ đầy.

"Với cam kết về tiến độ xây dựng của Tập đoàn Bcons, người sở hữu các căn hộ tháp Green Topaz có thể an tâm về kế hoạch an cư của mình, nhận nhà đúng hẹn để ổn định cuộc sống. Vì vậy, thời điểm này, mọi người có thể an tâm để hiện thực hóa kế hoạch mục tiêu an cư ngay với các căn hộ tháp Green Topaz", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

