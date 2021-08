"Bắt mạch" xu hướng mua nhà của người trẻ hiện đại: Khi chất lượng sống lên ngôi

Dân trí Thay vì chọn một nơi chốn đi về, người trẻ hiện nay đang khắt khe hơn trong việc lựa chọn không gian sống đáp ứng trọn vẹn giá trị cảm xúc, năng lượng tích cực cho cuộc sống tiện nghi và hiện đại.

Không gian sống - điểm cộng ưu ái của sự lựa chọn

Không gian sống hiện đại, tiện nghi là lựa chọn tối ưu của đông đảo khách hàng trẻ.

Khi chất lượng cuộc sống được đặt lên hàng đầu thì nhu cầu chung của người trẻ trong lựa chọn ngôi nhà chính là diện tích nơi ở vừa đủ để sinh hoạt, đảm bảo hệ thống tiện ích phong phú cũng như vấn đề an ninh nghiêm ngặt. Người trẻ ngày nay đánh giá cao một nơi ở không chỉ đầy đủ công năng mà còn phải giúp họ dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích sống, như mua sắm, vui chơi giải trí, luyện tập thể thao,...

Giữa nhịp sống bộn bề, công việc, gia đình cùng những lo toan của cuộc sống tác động trực tiếp đến đời sống tinh thần của người trẻ. Họ khao khát, kỳ vọng ngôi nhà trở thành nơi tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất, là nơi có thể đáp ứng mọi nhu cầu cho cuộc sống thay vì mất quá nhiều thời gian di chuyển đến những địa điểm bên ngoài. Đồng thời, họ cũng muốn con cái được học tập và phát triển toàn diện với hệ thống trường học, khu vui chơi trẻ em đảm bảo an toàn và chất lượng tốt nhất.

Phòng ngủ trang bị cửa sổ rộng đảm bảo lượng ánh sáng tự nhiên cũng là một trong những liệu pháp cân bằng hiệu quả.

Harmony Square - hiện thực hóa tổ ấm lý tưởng cho vợ chồng trẻ

Sở hữu vị trí đắc địa ngay ngã tư Nguyễn Tuân và Ngụy Như Kon Tum, dự án Harmony Square tạo lập cuộc sống "như mơ" cho gia chủ hiện đại. Với 4 lối tiếp cận tòa nhà, xung quanh là các con đường huyết mạch: Nguyễn Tuân, Ngụy Như Kon Tum, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, cư dân Harmony Square thực sự sẽ được trải nghiệm cuộc sống tiện nghi bậc nhất khu vực với trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Trường THPT Nhân Chính, cùng hệ thống các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Xây dựng, trung tâm thương mại sầm uất, kế cận Công viên Thanh Xuân.

Thiết kế hiện đại thỏa mãn tiêu chí lựa chọn không gian sống của người trẻ.

Thay vì chạy theo số lượng, dự án Harmony Square tập trung đề cao đến chất lượng sống với hệ thống căn hộ 2 phòng ngủ đảm bảo diện tích vàng từ 74 m2 - 88 m2. Với mật độ 12 căn hộ/mặt sàn, bố trí 4 thang máy và 1 thang hàng, chủ đầu tư hướng tới đối tượng khách hàng là tầng lớp trí thức trẻ yêu thích không gian sống mở và sẵn sàng đầu tư để có những trải nghiệm sống hoàn hảo hơn.

Căn hộ 2 phòng ngủ Harmony Square được thiết kế khoa học với đầy đủ chức năng một phòng ngủ master diện tích từ 14.3 m2 - 14.6 m2, một phòng ngủ thường diện tích từ 11.8 m2 - 14. 5m2 đồng thời có thể mở ra không gian riêng để tự do thể hiện cá tính. 100% căn hộ có 2 logia và phòng ngủ có cửa sổ rộng thoáng, điều này góp phần giúp gió và ánh sáng tự nhiên có thể len lỏi đến từng góc nhỏ của căn phòng. Đồng thời toàn bộ hệ mặt dựng của căn hộ được trang bị kính Low-E chất lượng cao, giúp cân bằng nhiệt độ cho ngôi nhà, giảm hiệu ứng nhà kính, tiết kiệm chi phí điện năng làm mát cho ngôi nhà.

Ngoài ra, với ưu điểm khác biệt của chung cư so với nhà mặt đất là mọi sinh hoạt đều được diễn ra trên một mặt sàn, giúp tạo ra một khoảng không gian mở cho trẻ nhỏ có thể vui chơi, các thành viên trong gia đình có thể gắn kết mật thiết với nhau, giúp rút ngắn khoảng cách giữa thời đại công nghệ số. Hệ thống an ninh cũng được kiến tạo đạt chuẩn cùng đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp 24/07 sẽ đảm bảo an toàn cho cư dân.

Sở hữu tiện ích dịch vụ đồng bộ - đặc quyền của cư dân Harmony Square

Hệ thống căn hộ chung cư Harmony Square mang tới không gian sống tự do và năng động như được "đo ni đóng giày" dành cho khách hàng trẻ, yêu thích cuộc sống tiện nghi. Tại đây, mọi nhu cầu từ sinh hoạt, vui chơi giải trí, thể thao sôi động đều được đáp ứng trọn vẹn. Ngay dưới chân tòa nhà là 4 tầng trung tâm thương mại thỏa mãn nhu cầu mua sắm, giải trí và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất, tiện ích 2 bể bơi 4 mùa, bể sục jacuzzi, đường dạo bộ lát đá, khu vui chơi trẻ em,… Đặc biệt, các cặp vợ chồng trẻ có thể tự do sáng tạo không gian ngoài trời với 2 logia rộng thoáng.

Không gian sống "xanh" lý tưởng tại Harmony Square.

Mức chi phí phù hợp, cuộc sống tiện nghi, hiện đại cùng hệ thống an ninh đảm bảo, Harmony Square chắc chắn là sự lựa chọn lý tưởng đáp ứng kỳ vọng về chốn an cư hoàn hảo của cư dân Thủ đô.

Thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:

Đại lý phân phối độc quyền: Sàn bất động sản Tân Long

Hotline: 0971.953.953

Website: http://www.harmonysquare.net/

Trường Thịnh