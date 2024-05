Bất động sản "well-being" chính thức được phân phối ra thị trường

Đây là sự kiện mang ý nghĩa chiến lược, đánh dấu bước phát triển của AGroup nhằm hiện thực hóa bức tranh về lối sống đậm chất Well-being.

Bất động sản "well-being" - Giải pháp hoàn thiện cân bằng thân - tâm - trí

Có thể nói, well-being là xu hướng phát triển trong thời đại mới, trở thành phong cách sống được nhiều người theo đuổi. Được nâng cấp, hoàn thiện từ bất động sản wellness, các dự án well-being hướng đến cân bằng của cả 3 yếu tố: thể chất, tinh thần và trí lực. Ở đó, con người được chăm sóc sức khỏe toàn diện, từng bước bồi đắp, nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực và đạt tới trạng thái thỏa mãn, hạnh phúc đích thực.

Đặc biệt, trong thời kỳ hậu Covid-19, con người nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết về tầm quan trọng của yếu tố sức khỏe. Thay vì theo đuổi sự tấp nập, vội vã của thành thị, nhiều người dần tìm đến những gì bình yên, gần gũi và hài hòa với thiên nhiên.

Chuẩn mực well-being chú trọng đến hành trình trải nghiệm, giúp con người quay về với bản thể, với những khao khát đơn thuần, mộc mạc mà không làm mất đi tính hiện đại, thức thời của cuộc sống. Chính vì vậy, well-being được nhiều người ví là biểu tượng giá trị hạnh phúc của những người trí thức và thành đạt.

Theo đuổi khát vọng xây dựng cuộc sống cân bằng, chất lượng cho người Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư AGroup phát triển dòng bất động sản well-being, mang ra thị trường những sản phẩm theo lối sống xanh, sống khỏe.

Theo đó, AGroup tập trung xây dựng hệ sinh thái trọn vẹn bản sắc, mang dấu ấn riêng của thiên nhiên nguyên sơ và văn hóa địa phương. Cùng với đó, các dự án bất động sản vẫn tích hợp đầy đủ hệ thống tiện ích đẳng cấp và khả năng kết nối đô thị chặt chẽ. AGroup đề cao sự thỏa mãn về tinh thần và nuôi dưỡng hạnh phúc con người song song với phát triển kinh tế bền vững.

Dự án Lakeside Village là cột mốc đầu tiên nhằm hiện thực hóa sứ mệnh, mục tiêu của chủ đầu tư AGroup trong việc mang lối sống well-being đích thực đến với người Việt.

Đây là tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao nằm giữa mây nước Thung Nai và được đánh giá hội tụ yếu tố thiên nhiên trong lành, tuyệt đẹp, con người thân thiện, đậm đà bản sắc, có tiềm năng kinh tế, là những điều kiện cần và đủ để định hình chất sống well-being.

Phối cảnh dự án Lakeside Village.

Với quy mô hàng đầu tỉnh Hòa Bình, AGroup xác định việc lựa chọn đại lý phân phối uy tín đóng vai trò quan trọng, không chỉ giúp khách hàng tiếp cận nhanh nhất, chính xác nhất với các dòng bất động sản nghỉ dưỡng chất lượng mà còn góp phần nâng cao nhận thức well-being đến với cộng đồng.

Ký kết phân phối giữa Tập đoàn AGroup và các đối tác chiến lược

Vào ngày 8/5, buổi họp báo công bố lịch trình cuộc thi Hoa hậu Quốc gia 2024 đã diễn ra với sự tham gia của đại diện UBND, các sở ban ngành tỉnh Hòa Bình, Hội Liên hiệp phụ nữ…

Các người đẹp tham dự họp báo công bố lịch trình cuộc thi Hoa hậu Quốc gia 2024.

AGroup sẽ mang cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 đến với tỉnh Hòa Bình với các hoạt động tổ chức tại các dự án bất động sản well-being của tập đoàn.

Cũng trong sự kiện, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã ký cam kết đầu tư - trở thành 1 trong những cư dân đầu tiên tại Lakeside Village. Và ông Nguyễn Quang Đức - Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn AGroup đã dành tặng đạo diễn này 1 chiếc du thuyền sang trọng.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam (trái) ký cam kết với đại diện chủ đầu tư Tập đoàn AGroup.

AGroup cũng tổ chức ký kết hợp tác toàn diện với các đại lý tham gia phân phối sản phẩm tại Lakeside Village, bao gồm Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Vạn Phúc An Gia, Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home, Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, Công ty cổ phần Bất động sản SUNCITY Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung, Công ty cổ phần Bất động sản Indochine, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bất động sản Real Homes và Công ty cổ phần Happy Homes.

Buổi lễ ký kết có sự chứng kiến của các khách mời là bà Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đại sứ cuộc thi Hoa hậu Quốc Gia Việt Nam - hoa hậu Bảo Ngọc, á hậu Trịnh Thùy Linh và á hậu Đào Thị Hiền.

Lễ ký kết hợp tác toàn diện với các đại lý tham gia phân phối sản phẩm tại Lakeside Village.

Mối quan hệ hợp tác sâu rộng, chặt chẽ giữa chủ đầu tư dự án và các đại lý phân phối hứa hẹn sẽ là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển, đồng bộ của dòng bất động sản well-being trên thị trường Việt Nam, mang đến "thiên đường nghỉ dưỡng" cho cộng đồng thượng lưu.