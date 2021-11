Bất động sản trị liệu chăm sóc sức khỏe - lựa chọn của giới siêu giàu?

Dân trí Giới siêu giàu thường sẵn sàng chi hàng chục triệu USD để sở hữu "second home" đáp ứng nhu cầu trị liệu và chăm sóc sức khỏe. Bất động sản wellness là một trong những lựa chọn của tầng lớp thượng lưu, nhất là trong bối cảnh Covid-19.

Sức khỏe trở thành "biểu tượng" mới của sự xa xỉ

Kim cương, đồng hồ đẳng cấp, túi xách hàng hiệu, du thuyền sang trọng… thường được xem là biểu tượng của giới siêu giàu. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, mọi thứ có phần thay đổi khi tầng lớp siêu giàu đang dần hướng sự tập trung của mình sang những khoản đầu tư "vô hình" khác.

Tạp chí Vogue của Mỹ, hiện có mặt tại 18 quốc gia đưa ra một "khái niệm" mới rằng sức khỏe đã trở thành biểu tượng mới của sự xa xỉ. Giới nhà giàu không còn mặn mà với những câu lạc bộ thâu đêm hay bữa tiệc hào nhoáng, họ chi nhiều tiền hơn cho các phòng tập đắt đỏ, những liệu trình chăm sóc cơ thể, chương trình nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm "thanh lọc" tâm hồn. Đó không đơn thuần chỉ là nâng cao sức khỏe mà đã được nâng thành "liệu trình trị liệu và chăm sóc sức khỏe" bởi sự kết hợp giữa thân - tâm - trí.

Cùng với đó là xu hướng sở hữu bất động sản nghĩ dưỡng trị liệu, chăm sóc sức khỏe nhanh chóng tăng trưởng và càng được thúc đẩy, nhất là trong bối cảnh đại dịch. Global Wellness Institute (GWI - Viện Sức khỏe Toàn cầu) đã dự báo quy mô bất động sản wellness sẽ đạt 180 tỷ USD vào năm 2022. Con số này có thể cao hơn do Covid-19 kéo dài và những hệ lụy nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường.

Biệt thự hạng sang, căn hộ nghỉ dưỡng biển được "may đo" theo các nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của chủ nhân, những "second home" siêu sang tối ưu sự riêng tư trở thành nhu cầu sống mới của giới thượng lưu hiện nay.

Dù vậy, có một thực tế là bất động sản "đúng chuẩn" wellness để giới thượng lưu săn tìm lại không nhiều khi phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí khắt khe. Trong đó những yếu tố quan trọng hàng đầu có thể kể đến như vị trí lý tưởng (ven biển, bên suối khoáng nóng, hồ trên núi), dịch vụ đẳng cấp xứng với tầng lớp thượng lưu, đặc biệt là những tiện ích trị liệu chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, tối ưu sự riêng tư.

Theo nhiều chuyên gia, đó cũng là lý do khiến giới siêu giàu thế giới nói chung và tầng lớp thượng lưu Việt Nam nói riêng đặc biệt hứng thú với các dự án bất động sản wellness cao cấp ở những "thiên đường" nghỉ dưỡng.

Sức hút của các thiên đường nghỉ dưỡng mới

Chính những tiêu chí khắt khe đối với loại hình bất động sản wellness cao cấp đã giúp khu vực Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) gần đây trở thành điểm đến của giới siêu giàu.

Kênh truyền hình CNNGo (Mỹ) bình chọn Hồ Tràm là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới với cung đường biển trải dài hơn 30 km dọc cánh rừng nguyên sinh… số ngày nắng quanh năm, không bị ảnh hưởng bởi bão gió, không có những cụm, khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường xen kẽ.

Hồ Tràm cũng được mệnh danh là một trong 65 khu du lịch sinh thái bền vững trên thế giới theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), cùng với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và sự xuất hiện của những dự án khác biệt như Charm Resort Hồ Tràm, giúp nơi đây thu hút sự quan tâm của giới siêu giàu.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Charm Resort Hồ Tràm được đánh giá là một trong những dự án tiên phong, đón đầu về xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu chăm sóc sức khỏe.

Dự án Best Western Premier Charm resort Hồ Tràm.

Với 7,2 hecta dành cho phân khu trị liệu và chăm sóc sức khỏe, chủ đầu tư của Charm Resort Hồ Tràm đang làm việc với đơn vị chuyên vận hành Wellness Center cho các thương hiệu resort đắt đỏ và xa xỉ trên thế giới. Qua đó sẽ mang đến một tổ hợp trị liệu sức khỏe thanh lọc cơ thể, phục hồi - tái tạo năng lượng, làm đẹp quy mô bậc nhất khu vực phía Nam với đa dạng các hình thức trải nghiệm như khoáng nóng, hồ khoáng Onsen, detox bằng nước khoáng chất… bên cạnh các liệu trình spa, giảm cân hay trung tâm gym/fitness chuẩn 5 sao.

Charm Group hợp tác với thương hiệu 5 sao nổi tiếng thế giới Best Western Premier để quản lý, vận hành Charm Resort Hồ Tràm. Đánh giá về sự hợp tác, đại diện của dự án cho biết: "Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Best Western Premier nằm trong xu thế hội nhập cùng phát triển, góp phần xây dựng sự thịnh vượng chung của "thủ phủ" du lịch Hồ Tràm, cùng với chất lượng và danh tiếng của Best Western Premier sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả nhà đầu tư và khách du lịch trong tương lai".

Giới chuyên gia tin rằng với sức hấp dẫn nội tại, những chính sách đặc thù được áp dụng, Charm Resort Hồ Tràm được kỳ vọng sẽ khai mở loại hình bất động sản wellness cao cấp đáng sống bậc nhất của giới siêu giàu tại Việt Nam.

Trường Thịnh