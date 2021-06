Bất động sản sinh thái Bảo Lộc: Dấu ấn biệt thự sinh thái

Dân trí Chỉ cách trung tâm TP Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng chừng 20 km, Bảo Lâm đang dần trở thành miền đất hứa cho biệt thự sinh thái vườn lên ngôi.

Bảo Lâm - "chiếc nôi mới" của bất động sản nghỉ dưỡng

Bảo Lâm là nơi tài nguyên rừng phong phú, đồng thời sở hữu nhiều dòng suối tự nhiên, mang vẻ đẹp nao lòng của Cao nguyên Lâm Viên hùng vĩ. Với cảnh quan tự nhiên cùng nguồn tài nguyên nhân văn khá đa dạng, nơi hội tụ nền văn hóa của nhiều dân tộc anh em, do đó, Bảo Lâm chính là vùng đất tiềm năng để phát triển ngành du lịch đi kèm bất động sản nghỉ dưỡng.

Trước sức dồn của nhiều nhà phát triển bất động sản, cũng như nhu cầu sở hữu của các nhà đầu tư, không gian xanh tại trung tâm TP Bảo Lộc đang dần hạn hẹp, thay vào đó là những khu nhà cao tầng được hình thành. Chính điều này đã đưa bất động sản nghỉ dưỡng tại đây đến một ngã rẽ vào những quỹ đất mới như Bảo Lâm.

Biệt thự sinh thái The Tropicana Garden 2 tại Bảo Lâm.

Nếu Bảo Lộc sở hữu nhiều yếu tố hấp dẫn như vị trí đắc địa, khí hậu mát mẻ với nhiệt độ trung bình quanh năm từ 21-22 độ C, thì Bảo Lâm lại có phần lợi thế hơn về khí hậu khi nhiệt độ trung bình luôn từ 18-19 độ C, có lúc thấp hơn. Đối với bất động sản sinh thái vườn, thì nhiệt độ này quá lý tưởng để tận hưởng việc nghỉ dưỡng.

Hiện nay, biệt thự sinh thái với phong các thiết kế mới lạ, có đầy đủ tiện ích, được đặt trong một không gian xanh rộng lớn, dần trở thành xu hướng tiêu chuẩn của người thành thị.

Có thể nói, với quỹ đất cũng như không gian tại Bảo Lâm, hoàn toàn đáp ứng được hơn tiêu chí mà nhà đầu tư đưa ra. Với nhiều triền đồi cùng thảm thực vật tự nhiên hoang sơ, mật độ dân cư không quá đông, đủ để ai cũng cảm nhận được "khoảng thở" cho riêng mình khi đặt chân đến vùng đất này.

Dấu ấn của biệt thự sinh thái

Khi xu hướng "ngược dòng về núi" của nhiều khách hàng đang diễn ra sôi động trong thời gian qua, biệt thự sinh thái The Tropicana Garden 2 tại Bảo Lâm trở thành mô hình kiểu mẫu giúp giá trị bất động sản nơi đây thăng hạng.

The Tropicana Garden 2 là một trong những chuỗi biệt thự sinh thái của chủ đầu tư The Tropicana Garden ra mắt vào đầu năm 2021. Không chỉ chú trọng vào tính đẳng cấp, sản phẩm của The Tropicana Garden từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2 còn phát triển theo hướng mang tính trải nghiệm với điểm nhấn là không gian vườn rộng. Diện tích sử dụng mỗi căn của The Tropicana Garden 2 trung bình từ 500-750 m2.

Không gian mang tính trải nghiệm nhiều hơn được chủ đầu tư nâng cấp tại The Tropicana Garden 2.

Đại diện chủ đầu tư The Tropicana Garden, Bà Đặng Nguyễn Thùy Trang cho biết: "Ở giai đoạn 1, chúng tôi phát triển sản phẩm theo phong cách nhà vườn cấp 4, diện tích trung bình 200-260 m2, bao gồm nhà và vườn. Tuy nhiên, do nhu cầu người sở hữu quá lớn, kèm theo đó là yêu cầu không gian rộng và nâng cao sự trải nghiệm hơn. Chính vì thế, chúng tôi đã nhanh chóng nâng cấp "đứa con cưng" ở phiên bản thứ 2 lên tầm hơn, nhằm đáp ứng mọi yếu tố mà khách hàng mong muốn".

Bà Trang cũng chia sẻ thêm, việc chọn hướng đi khác biệt so với các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng tại Bảo Lộc, cũng như vị trí phát triển bất động sản tại Bảo Lâm chính là chiến lược "đi trước đón đầu" của chủ đầu tư The Tropicana Garden.

"Chúng tôi ghi nhận sức tiêu thụ của dòng sản phẩm này nhanh bất ngờ, xét thấy từ giai đoạn 1, chỉ trong vòng hơn một tháng, sản phẩm nhà vườn The Tropicana Garden đã cháy hàng, trong khi sức mua còn rất lớn. Kế thừa nhu cầu này, The Tropicana Garden 2 đã nhanh chóng được khách hàng "giữ chỗ" dù thông tin đưa sản phẩm đưa ra thị trường chưa nhiều", Anh Trầm, đại diện đơn vị phân phối Hải Phát Land đánh giá.

Bên cạnh điều kiện tự nhiên, cảnh quan phù hợp để nhà đầu tư cũng như khách hàng lựa chọn biệt thự sinh thái The Tropicana Garden 2, thì hạ tầng giao thông cũng là yếu tố giúp nhà đầu tư dễ dàng xuống tiền.

Dự kiến khi các tuyến giao thông trọng điểm đi vào hoạt động như cao tốc Dầu Giây - Tân Phú và Tân Phú - Bảo Lộc sẽ giúp kéo gần khoảng cách giữa Bảo Lâm và các vùng đô thị khác, giúp khách hàng mong muốn sở hữu căn nhà thứ hai như biệt thự sinh thái The Tropicana Garden 2 để yên bình nghỉ dưỡng và tích lũy tài sản trở nên dễ dàng hơn.

