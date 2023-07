Bất động sản nghỉ dưỡng tăng sức hút khi du lịch hồi phục

Kỳ vọng thị trường bất động sản "lội ngược dòng"

Từ đầu năm nay, thị trường bất động sản nhận được nhiều động lực thúc đẩy đà phục hồi từ chính sách và kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, thanh khoản của thị trường bất động sản cũng đã được cải thiện đáng kể so với thời điểm cuối năm ngoái, sau những nỗ lực tháo gỡ khó khăn của Chính phủ và việc lãi suất trên thị trường bắt đầu hạ nhiệt.

Nắm bắt được những tín hiệu tích cực từ thị trường, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu quay trở lại với bất động sản. Khi đặt lên bàn cân với các kênh đầu tư khác như: gửi tiết kiệm, vàng hay chứng khoán, thì bất động sản là một kênh đầu tư khó đoán định. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia kinh tế, thì đây vẫn là một trong những kênh giữ giá trị tài sản tốt.

Nhất là vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành công điện số 469/CĐ-TTg về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Công điện nêu rõ có vai trò quan trọng trong "hệ sinh thái" kinh tế và liên quan trực tiếp đến nhiều ngành kinh tế.

Trong giai đoạn chờ độ trễ của chính sách, tại một số địa phương như Quảng Ninh, thị trường bất động sản đã rục rịch trở lại, nổi bật là mô hình bất động sản nghỉ dưỡng khi du lịch đang trên đà phục hồi.

Du lịch hồi phục, bất động sản nghỉ dưỡng hưởng lợi

Theo ghi nhận của Tổng Cục Du lịch Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 343.100 tỷ đồng, trong đó có 9 địa phương đã đạt doanh thu du lịch trên 10.000 tỷ đồng. Dẫn đầu danh sách là TPHCM với doanh thu đạt 80.833 tỷ đồng, tăng 62,7% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, TPHCM đã đón hơn 18,35 triệu lượt khách du lịch.

Xếp thứ 2 là Thủ đô Hà Nội với doanh thu đạt 44.880 tỷ đồng, tăng 74,3% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm nay, Hà Nội 12,33 triệu lượt khách.

Và không quá bất ngờ, khi đứng ở vị trí thứ 3 là Quảng Ninh với tổng doanh thu đạt 16.660 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Quảng Ninh đón 8,86 triệu lượt khách, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh cũng đảm bảo sẽ hoàn thành mục tiêu đón 15 triệu lượt du khách trong năm 2023.

Bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh gia tăng sức hút trên thị trường khi du lịch hồi phục (Ảnh: Global Invest).

Sự trở lại của du lịch đã kéo theo thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại vùng đất di sản dần thăng hoa.

Theo đó, dòng sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) đang hồi phục trở lại là minh chứng rõ nét nhất. Theo báo cáo của DKRA, so với quý I/2023, sức mua condotel tăng hơn 20 lần trong quý II. Phần lớn giao dịch trong quý tập trung vào những dự án có pháp lý hoàn thiện, được ngân hàng bảo lãnh và vận hành bởi đơn vị quốc tế 4-5 sao.

Cơ hội an cư và đầu tư với The Holiday Ha Long

Khi con người đã đạt đến tự do tài chính, vững vàng sự nghiệp, thì sẽ phát sinh nhu cầu tìm một ngôi nhà nghỉ dưỡng để rút lui khỏi những ồn ào, nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống.

Tiên phong cho xu hướng ngôi nhà nghỉ dưỡng ven biển - Holiday Home, The Holiday Ha Long đã mang đến cùng lúc giải pháp nghỉ dưỡng và đầu tư. Mô hình bất động sản này vừa đáp ứng nhu cầu về du lịch, nghỉ dưỡng có thể đều đặn hoặc không thường xuyên của chủ sở hữu, vừa kết hợp với mục đích khai thác sinh lời.

The Holiday Hạ Long là dự án nổi bật tại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh hiện nay (Ảnh: Global Invest).

The Holiday Ha Long là tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng hội tụ nhiều yếu tố nghỉ dưỡng sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế. Chuỗi tiện ích "all in one" được quản lý và vận hành bởi những thương hiệu quốc tế, không chỉ đáp ứng nhu cầu tiện ích sống của chủ sở hữu, mà còn là yếu tố giúp giữ chân và kéo dài thời gian lưu trú của khách hàng.

Việc sở hữu đơn vị thành viên Vietnamtourism Hanoi - thương hiệu lữ hành uy tín với hơn 60 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, sẽ là bảo chứng cho khả năng khai thác khách hàng hiệu quả và chất lượng vận hành tại dự án.

Tiến độ thi công của dự án The Holiday Ha Long được chủ đầu tư đẩy mạnh (Ảnh: Global Invest).

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch lữ hành - chủ đầu tư Global Invest cho biết, đơn vị còn mang đến chương trình cam kết cho thuê hấp dẫn, khi mức chia sẻ doanh thu dành cho khách hàng lên đến 65%.

Cùng với việc sở hữu vị trí đẹp tại TP Hạ Long - The Holiday Ha Long còn mang lại tiềm năng sinh lời, khi bất động sản ven biển vẫn được giới thượng lưu quan tâm.

Trong bối cảnh thị trường du lịch Quảng Ninh đang trở lại, sự xuất hiện của The Holiday Ha Long không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng tại đây mà với pháp lý minh bạch, dự án được kỳ vọng sẽ là kênh đầu tư hưởng lợi từ dịch vụ lưu trú tại "thủ phủ du lịch miền Bắc".

