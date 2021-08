Bất động sản mùa dịch - dòng tiền đang đổ mạnh vào thị trường Quảng Ninh?

Dân trí Tiên phong trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, tỉnh Quảng Ninh đang khẳng định là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư. Thị trường bất động sản (BĐS) tại đây vẫn cho thấy những điểm sáng cả trong và sau đại dịch.

Bến đỗ an toàn giữa mùa Covid-19

Trong 6 tháng đầu năm, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ninh vẫn đi đầu trong thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh tăng 8,02%, cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ. Tỉnh cũng tiếp tục duy trì 4 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI, lần đầu vươn lên dẫn đầu chỉ số PAPI.

Công tác phòng chống dịch bệnh cũng được thực hiện quyết liệt. Tính đến ngày 11/8, tỉnh Quảng Ninh trải qua 45 ngày chưa phát hiện ca nhiễm cộng đồng và là một trong 2 tỉnh duy nhất trong cả nước chưa ghi nhận ca F0 trong 14 ngày trước đó.

Kết quả này cho thấy, tỉnh Quảng Ninh vẫn là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư BĐS, cả trong bối cảnh dịch bệnh. Và đối với giới địa ốc, biết đón đầu cơ hội sinh lời từ loại hình căn hộ thông minh, đầy đủ tiện ích tại khu vực lõi trung tâm mới TP Hạ Long chắc chắn là đích đến đầu tư sáng giá nhất.

Các chuyên gia BĐS cho biết, hiện đang có một số lượng không nhỏ các nhà đầu tư tại Quảng Ninh và khoảng 40% lượng khách hàng đến từ các tỉnh lân cận như: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương… đang quan tâm tới thị trường BĐS tại Hạ Long. Với chiến thuật đổ vốn cẩn trọng và đầy tính toán, ở thời điểm này, các nhà đầu tư thường hướng tới các căn hộ có pháp lý sở hữu lâu dài và hội tụ đầy đủ yếu tố lợi thế về vị trí, thiết kế, quy hoạch.

Tín hiệu quan tâm này đến từ các nhà đầu tư sành sỏi, có cái nhìn dài hạn về tiềm năng phục hồi của thị trường nghỉ dưỡng sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, du lịch nội địa và quốc tế phục hồi trở lại. Hơn nữa, kế hoạch của Việt Nam sớm thí điểm sử dụng "hộ chiếu vắc xin" ở Quảng Ninh cùng việc nghiên cứu phương án "mở cửa" cho khách du lịch ngoại tỉnh đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 vào tỉnh, cũng là một bước đi quan trọng, để kích cầu kinh tế và dự báo dòng tiền sẽ tiếp tục đổ mạnh vào thị trường BĐS Quảng Ninh thời gian tới. Nhờ đó các nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm khi đầu tư BĐS sinh lời tại Hạ Long.

The Dragon Castle Hạ Long - vị trí đắt giá, thời cơ tốt, lựa chọn đúng

Tổng hợp thông tin từ thị trường, trong quý III, một số dự án đáng chú ý trên địa bàn TP Hạ Long đang tiếp tục ra hàng và thu được sự đón nhận tích cực. Điển hình là dự án The Dragon Castle Hạ Long của chủ đầu tư Công ty CP Nhà Quốc gia N.H.O.

Tọa lạc tại số 1 đường Cái Lân, ngay chân cầu Bãi Cháy và mặt đường quốc lộ 18, dự án The Dragon Castle Hạ Long đang gây sự chú ý nhờ vị trí lõi trung tâm mới của Hạ Long - nơi sẽ đón đầu nhiều quy hoạch trọng điểm của thành phố, trong đó có cầu Cửa Lục 2 và TTTM Aeon Mall đã được phê duyệt nghiên cứu quy hoạch, kéo theo đó là hàng loạt các dự án hạ tầng được đầu tư mở rộng, giúp cho The Dragon Castle Hạ Long không chỉ là một nơi an cư xứng tầm, mà còn là lựa chọn đầu tư sáng suốt nhất khi không ngừng gia tăng giá trị ở thời điểm hiện tại và trong tương lai gần.

Một trong những điểm đặc biệt của The Dragon Castle Hạ Long chính là dự án căn hộ hiếm hoi sát biển có hình thức sở hữu lâu dài với 3 tòa tháp cao 25 tầng, được kiến tạo theo tiêu chuẩn sống quốc tế với 66 tiện ích đặc quyền tiêu chuẩn 5 sao trong mô hình compound khép khín "All-in-one", mang đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng cho cư dân.

Theo đại diện chủ đầu tư cho biết, thời điểm này giao dịch thành công căn hộ The Dragon Castle Hạ Long khách hàng sẽ được tặng gói nội thất lên đến 80 triệu đồng. Chỉ cần thanh toán trước 10% GTCH, ký hợp đồng mua bán căn hộ và khách hàng có cơ hội nhận tivi 50inch trị giá 10 triệu đồng. Bên cạnh đó là chính sách hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% đến khi nhận nhà. Cùng với tiến độ thanh toán linh hoạt chia thành 12 đợt, giúp khách hàng giải tỏa áp lực về dòng tiền.

Dự án là sản phẩm căn hộ cao cấp tiên phong đươc phát triển bởi Công ty CP Nhà Quốc gia N.H.O tại thị trường Hạ Long. Được thành lập từ năm 2012, N.H.O đã và đang phát triển thành công 18 dự án với 30.000 ngôi nhà tại 8 thành phố lớn trên khắp cả nước. Để mang lại giá trị cho từng ngôi nhà, N.H.O đã luôn ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại, xanh và bền vững. Với những nỗ lực không ngừng Công ty đã nhận được các giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế như: Asia Property Award, Vietnam Property Award, Edge Home và hàng loạt các chứng nhận và giải thưởng khác.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Bắc: 0917 61 2020

Trường Thịnh